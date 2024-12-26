В рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Престон» на своем поле примет «Халл Сити». Поединок пройдет 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: После 22-х туров в Чемпионшипе команда занимает 18-е место в таблице с 23 очками в активе. «Престон» опережает зону вылета на 5 баллов.

К тому же, команда относительно неплохо действует на своем поле. «Престон» дома набрал 15 очков из 33-х возможных, занимая по этому показателю 16-е место в лиге.

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Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила КПР со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте. Матчем ранее «Престон» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1).

В последних 7-и встречах команда проиграла и выиграла по одному разу, а также 5 раз сыграла вничью. За этот период «Престон» поделил очки с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1), «Вест Бромвичем» (1:1), «Сток Сити» (0:0) и «Дерби Каунти» (1:1).

Не сыграют: Лиам Линдсей (красная карточка) и Чед Эванс (травма).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последнее время «Престон» редко проигрывает, но и также редко побеждает. Команда слишком часто играет вничью, тем самым теряя драгоценные очки.

Интересно, что «Престон» в очных встречах против «Халл Сити» также частенько заканчивал матчи ничейным результатом. Смогут ли хозяева на сей раз набрать очки? У них точно будет шанс на успех.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» располагаются на 21-й позиции в Чемпионшипе, набрав 19 очков за 22 тура. «Халл Сити» опережает зону вылета лишь на 1 балл.

К слову, команда не так уж и плохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 15-е место в лиге. «Халл Сити» набрал 8 очков на чужом поле из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «тигры» одолели «Суонси» со счетом 2:1, забив победный гол на 80-й минуте. Матчем ранее «Халл Сити» проиграл «Ковентри Сити» (1:2).

За последние 14 матчей в Чемпионшипе команда выиграла только 1 раз, 9 раз проиграла и четырежды сыграла вничью. К тому же, во всех этих встречах команда пропускала минимум 1 мяч за игру.

Не сыграют: Оскар Замбрано (допинг), Мохамед Беллоуми, Харви Картрайт, Тимоти Ло-Тутала, Лиам Миллар, Карл Ришворт и Догукан Сынык (у всех — травмы).

Состояние команды: В прошлом сезоне «Халл Сити» боролся за место в плей-офф, а сейчас команда откровенно проваливается. Единственная задача «тигров» в этом году — избежать вылета.

Стоит отметить, что у «Халл Сити» довольно большие проблемы с результативность (21 забитый гол), команда также пропустила многовато (31). В предстоящем матче «тиграм» точно будет непросто.

Статистика для ставок

В последних 14-и встречах Чемпионшипа «Халл Сити» выиграл только 1 раз

«Престон» проиграл только однажды в последних 7-и встречах

В последних 5-и очных матчах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Престона» — 2.25, победа «Халл Сити» — 3.30, ничья —

за те же 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Престон» все-таки одержит победу в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Престона» за 2.25.

Прогноз: У «Халл Сити» есть проблемы с результативностью, команда забивает не так уж и часто.

Ставка: Индивидуальный тотал «Халл Сити» 1 меньше за 1.85.