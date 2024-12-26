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    «Халл Сити» продолжит терять очки?

    «Престон» — «Халл Сити». Кризисные «тигры» борятся за выживание в лиге. На что лучше сделать ставку 26 декабря? Ответ — в прогнозе на 23-й тур английского Чемпионшипа с коэффициентом 2.25

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Халл Сити»
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    Лиам Миллар — нападающий «Престона»
    В рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Престон» на своем поле примет «Халл Сити». Поединок пройдет 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 18:00 Халл Сити

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
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    «Престон»

    Турнирное положение: После 22-х туров в Чемпионшипе команда занимает 18-е место в таблице с 23 очками в активе. «Престон» опережает зону вылета на 5 баллов.

    К тому же, команда относительно неплохо действует на своем поле. «Престон» дома набрал 15 очков из 33-х возможных, занимая по этому показателю 16-е место в лиге.

    Престон Норт Энд — Халл Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила КПР со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте. Матчем ранее «Престон» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1).

    В последних 7-и встречах команда проиграла и выиграла по одному разу, а также 5 раз сыграла вничью. За этот период «Престон» поделил очки с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1), «Вест Бромвичем» (1:1), «Сток Сити» (0:0) и «Дерби Каунти» (1:1).

    Не сыграют: Лиам Линдсей (красная карточка) и Чед Эванс (травма).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последнее время «Престон» редко проигрывает, но и также редко побеждает. Команда слишком часто играет вничью, тем самым теряя драгоценные очки.

    Интересно, что «Престон» в очных встречах против «Халл Сити» также частенько заканчивал матчи ничейным результатом. Смогут ли хозяева на сей раз набрать очки? У них точно будет шанс на успех.

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» располагаются на 21-й позиции в Чемпионшипе, набрав 19 очков за 22 тура. «Халл Сити» опережает зону вылета лишь на 1 балл.

    К слову, команда не так уж и плохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 15-е место в лиге. «Халл Сити» набрал 8 очков на чужом поле из 30-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «тигры» одолели «Суонси» со счетом 2:1, забив победный гол на 80-й минуте. Матчем ранее «Халл Сити» проиграл «Ковентри Сити» (1:2).

    За последние 14 матчей в Чемпионшипе команда выиграла только 1 раз, 9 раз проиграла и четырежды сыграла вничью. К тому же, во всех этих встречах команда пропускала минимум 1 мяч за игру.

    Не сыграют: Оскар Замбрано (допинг), Мохамед Беллоуми, Харви Картрайт, Тимоти Ло-Тутала, Лиам Миллар, Карл Ришворт и Догукан Сынык (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В прошлом сезоне «Халл Сити» боролся за место в плей-офф, а сейчас команда откровенно проваливается. Единственная задача «тигров» в этом году — избежать вылета.

    Стоит отметить, что у «Халл Сити» довольно большие проблемы с результативность (21 забитый гол), команда также пропустила многовато (31). В предстоящем матче «тиграм» точно будет непросто.

    Статистика для ставок

    • В последних 14-и встречах Чемпионшипа «Халл Сити» выиграл только 1 раз

    • «Престон» проиграл только однажды в последних 7-и встречах

    • В последних 5-и очных матчах команды трижды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Престона» — 2.25, победа «Халл Сити» — 3.30, ничья —
    за те же 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Престон» все-таки одержит победу в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Престона» за 2.25.

    Прогноз: У «Халл Сити» есть проблемы с результативностью, команда забивает не так уж и часто.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Халл Сити» 1 меньше за 1.85.

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    «Престон» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Халл Сити» продолжит терять очки?
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