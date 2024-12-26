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    «Козенца» — «Катанзаро». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия B, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Козенца» — «Катанзаро»
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    «Катанзаро»
    26 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Козенца» и «Катанзаро». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Козенца» — «Катанзаро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2024 года

    Козенца

  • Козенца
    •  Козенца 17:00 Катандзаро

    Катандзаро

  • Катандзаро
    •

    «Козенца»

    Турнирное положение: «Козенца» бьется за сохранение прописки в Серии B. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Козенца» не столь ярко атакует, отличившись всего 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поражение от «Каррарезе» получилось минимальным.

    А вот до того команда уступила «Чезене» (1:2). При этом поединок с «Фрозиноне» также завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Козенца» забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Козенца» на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

    Матчи против «Катанзаро» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Козенца» уступила 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда уж точно постарается прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

    «Катанзаро»

    Турнирное положение: «Катанзаро» в текущем чемпионате бьются за попадание в стыки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Катанзаро» настрелял 22 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она с минимальным счетом уступила «Специи».

    До того команда нанесла поражение «Палермо» (2:1). Да и поединок с «Брешией» также завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Катанзаро» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Катанзаро» проводит относительно неплохой отрезок. Команда до последней неудачи победила дважды кряду.

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    При этом «Катанзаро» вполне способен сохранить место в топ-8. Зато отставание от 4 позиции измеряется 5 зачетными баллами.

    Плюс «Катанзаро» обыграл «Козенцу» в двух последних очных поединках. А вот не пропускает от соперника команда уже 3 матча подряд.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена закрепиться в зоне стыков.

    Статистика для ставок

    • «Катанзаро» обыграл «Козенцу» в 2 последних очных поединках

    • «Козенца» проиграла в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Козенца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: «Козенца» явно постарается выбраться из группы аутсайдеров, и уж точно будет активно атаковать.

    «Катанзаро» выглядит сильнее соперника, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

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    «Козенца» — «Катанзаро»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое шоу!
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