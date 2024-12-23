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    «Хатайспор» и «Адана Демирспор» поделят очки?!

    «Хатайспор» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 4.15) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Адана Демирспор»
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    «Хатайспор»
    «Хатайспор» на своем поле примет «Адана Демирспор» в матче 17-го тура чемпионата Турции. Встреча состоится 23 декабря и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Адана Демирспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Декабря 2024 года

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 20:00 Адана Демирспор

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: команда из Хатая борется за выживание в текущем сезоне чемпионата Турции.

    В настоящий момент хатайский коллектив имеет в своем активе всего 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

    Хатайспор — Адана Демирспор: коэффициенты букмекеров

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    Хатайцы смогли забить всего 13 мячей, а пропустили 24.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-бордовые» сыграли вничью с «Гезтепе» (1:1) и проиграли «Башакшехиру» (0:3).

    До этого «Хатайспор» также поделил очки с «Бешикташем» (1:1) и «Коньяспором» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последней игре подопечные Рызы Чалымбая проиграли «Искендерунспору» (0:1) и вылетели из Кубка Турции.

    Не сыграют: травмирован только Джонатан Окоронкво.

    Состояние команды: этот сезон для «Хатайспора» пока что получается провальным, но в последних играх команда начала потихоньку набирать обороты и очки.

    Главной задачей «Хатайспора» является сохранение прописки в элите, однако сделать это будет команде крайне сложно.

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: команда из города Адана является главным аутсайдером текущего сезона турецкой Суперлиги.

    В настоящий момент у «Адана Демирспора» всего два очка и последнее место в турнирной таблице, но в начале сезона у него было -3.

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    • Аданский коллектив забил всего 12 мячей, а в свои ворота пропустил целых 35.

    Последние матчи: в прошлом туре «сине-голубые» переиграли «Бешикташ» (2:1).

    До этого же подопечные Хикмета Карамана уступили «Гезтепе» (1:3), «Коньяспору» (0:1) «Трабзонспору» (0:5) и «Эюспору» (0:1).

    Также команда вылетела из Кубка Турции, проиграв «Кыркларелиспору» (0:2).

    Не сыграют: травмирован Эндрю Гравийон, а дисквалифицирован Тайфун Айдоган.

    Состояние команды: этот сезон для «Адана Демирспор» складывается крайне неудачно. Если команда останется в Суперлиге, то это будет достижение и все буду довольны.

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    Сейчас отставание от спасительной зоны составляет целых 13 очков, поэтому сделать это будет крайне сложно.

    Статистика для ставок

    • «Хатайспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • «Адана Демирспор» выиграл только 1 матч в текущем сезоне чемпионата Турции

    • В последнем очном противостоянии команд 27 января «Хатайспор» переиграл «Адана Демиспор» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хатайспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Адана Демирспора» — в 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: команды являются примерно равными и выступают довольно нестабильно, поэтому все может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 4.15.

    Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому предложим, что они смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    «Хатайспор» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. «Хатайспор» и «Адана Демирспор» поделят очки?!
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