Хатайспор
Адана Демирспор
«Хатайспор»
Турнирное положение: команда из Хатая борется за выживание в текущем сезоне чемпионата Турции.
В настоящий момент хатайский коллектив имеет в своем активе всего 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.
Хатайспор — Адана Демирспор: коэффициенты букмекеров
Хатайцы смогли забить всего 13 мячей, а пропустили 24.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-бордовые» сыграли вничью с «Гезтепе» (1:1) и проиграли «Башакшехиру» (0:3).
До этого «Хатайспор» также поделил очки с «Бешикташем» (1:1) и «Коньяспором» (1:1).
В последней игре подопечные Рызы Чалымбая проиграли «Искендерунспору» (0:1) и вылетели из Кубка Турции.
Не сыграют: травмирован только Джонатан Окоронкво.
Состояние команды: этот сезон для «Хатайспора» пока что получается провальным, но в последних играх команда начала потихоньку набирать обороты и очки.
Главной задачей «Хатайспора» является сохранение прописки в элите, однако сделать это будет команде крайне сложно.
«Адана Демирспор»
Турнирное положение: команда из города Адана является главным аутсайдером текущего сезона турецкой Суперлиги.
В настоящий момент у «Адана Демирспора» всего два очка и последнее место в турнирной таблице, но в начале сезона у него было -3.
Аданский коллектив забил всего 12 мячей, а в свои ворота пропустил целых 35.
Последние матчи: в прошлом туре «сине-голубые» переиграли «Бешикташ» (2:1).
До этого же подопечные Хикмета Карамана уступили «Гезтепе» (1:3), «Коньяспору» (0:1) «Трабзонспору» (0:5) и «Эюспору» (0:1).
Также команда вылетела из Кубка Турции, проиграв «Кыркларелиспору» (0:2).
Не сыграют: травмирован Эндрю Гравийон, а дисквалифицирован Тайфун Айдоган.
Состояние команды: этот сезон для «Адана Демирспор» складывается крайне неудачно. Если команда останется в Суперлиге, то это будет достижение и все буду довольны.
Сейчас отставание от спасительной зоны составляет целых 13 очков, поэтому сделать это будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- «Хатайспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- «Адана Демирспор» выиграл только 1 матч в текущем сезоне чемпионата Турции
- В последнем очном противостоянии команд 27 января «Хатайспор» переиграл «Адана Демиспор» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хатайспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Адана Демирспора» — в 5.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.
- 2.12Тоттенхэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.80Эвертон — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.90Манчестер Юнайтед — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: команды являются примерно равными и выступают довольно нестабильно, поэтому все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 4.15.
Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому предложим, что они смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.90.