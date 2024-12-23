«Хатайспор» на своем поле примет «Адана Демирспор» в матче 17-го тура чемпионата Турции. Встреча состоится 23 декабря и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Адана Демирспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хатайспор»

Турнирное положение: команда из Хатая борется за выживание в текущем сезоне чемпионата Турции.

В настоящий момент хатайский коллектив имеет в своем активе всего 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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Хатайцы смогли забить всего 13 мячей, а пропустили 24.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-бордовые» сыграли вничью с «Гезтепе» (1:1) и проиграли «Башакшехиру» (0:3).

До этого «Хатайспор» также поделил очки с «Бешикташем» (1:1) и «Коньяспором» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

В последней игре подопечные Рызы Чалымбая проиграли «Искендерунспору» (0:1) и вылетели из Кубка Турции.

Не сыграют: травмирован только Джонатан Окоронкво.

Состояние команды: этот сезон для «Хатайспора» пока что получается провальным, но в последних играх команда начала потихоньку набирать обороты и очки.

Главной задачей «Хатайспора» является сохранение прописки в элите, однако сделать это будет команде крайне сложно.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: команда из города Адана является главным аутсайдером текущего сезона турецкой Суперлиги.

В настоящий момент у «Адана Демирспора» всего два очка и последнее место в турнирной таблице, но в начале сезона у него было -3.

Аданский коллектив забил всего 12 мячей, а в свои ворота пропустил целых 35.

Последние матчи: в прошлом туре «сине-голубые» переиграли «Бешикташ» (2:1).

До этого же подопечные Хикмета Карамана уступили «Гезтепе» (1:3), «Коньяспору» (0:1) «Трабзонспору» (0:5) и «Эюспору» (0:1).

Также команда вылетела из Кубка Турции, проиграв «Кыркларелиспору» (0:2).

Не сыграют: травмирован Эндрю Гравийон, а дисквалифицирован Тайфун Айдоган.

Состояние команды: этот сезон для «Адана Демирспор» складывается крайне неудачно. Если команда останется в Суперлиге, то это будет достижение и все буду довольны.

Сейчас отставание от спасительной зоны составляет целых 13 очков, поэтому сделать это будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Хатайспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

«Адана Демирспор» выиграл только 1 матч в текущем сезоне чемпионата Турции

В последнем очном противостоянии команд 27 января «Хатайспор» переиграл «Адана Демиспор» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хатайспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Адана Демирспора» — в 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: команды являются примерно равными и выступают довольно нестабильно, поэтому все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 4.15.

Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому предложим, что они смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.90.