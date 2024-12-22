22 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Марсель». Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» нынче осели опасной зоне Лиги 1. На данный момент команда находится на 16 месте.

При этом «Сент-Этьен» в 15 матчах настрелял лишь 12 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 34 раза.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова проиграла. «Зелёные» уступили «Тулузе» (1:2).

До того «Сент-Этьен» по всем статьям уступил «Марселю» (0:2). А вот встреча с «Ренном» завершилась форменной коллизией (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились лишь 2 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сент-Этьен» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительного 15 места. Да и тылы команды дают сбои слишком уж часто.

Поединки с «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Сент-Этьен» победил 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что в этом поединке номинальные хозяева не будут особенно рисковать. Ресурсы команды скромны, да и основной целью остается выживание в элите.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы пытаются навязать конкуренцию ПСЖ. На данный момент они находятся на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Марсель» на 10 пунктов отстают от французского гегемона. Да и забила команда 32 мяча при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. Марсельцы расписали мировую с «Лиллем» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Сент-Этьен» (2:0). А вот поединок с «Монако» завершился стратегически важнейшей победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марсельцы в среднем забивают чуть чаще 2 голов за матч. Плюс команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Марсель» уже 3 года не проигрывает «зелёным». Плюс команда Роберто Де Дзерби вполне способна преуспеть на нескольких фронтах.

В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и результаты марсельцев постепенно пошли в гору.

Нет сомнений, что номинальные гости намерены пройти в следующий раунд Кубка. Да и оппонент не блещет стабильностью в плане игры и результатов.

Статистика для ставок

«Сент-Этьен» в среднем пропускает более 2 голов за матч

«Марсель» не проигрывал в 4 своих последних поединках

Марсельцы обыграли «зелёных» в 4 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Марсель» явно сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.

Номинальные гости намерены побороться за Кубок Франции, так что явно сразу будут активны в атаке.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63