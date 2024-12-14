14 декабря в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Боавишта». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Боавишта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы привычно сражаются за чемпионский титул. Ныне они пребывают на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» лишь на 2 очка опережает «Бенфику», к тому же конкурент имеет матч в запасе. А вот средняя результативность команды составляет 3 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Лиссабонцы уступили «Брюгге» (1:2).

При этом «Спортинг» до того проиграл «Морейренсе» (1:2). А вот немногим ранее команда была бита еще и «Санта-Кларой» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Даниэль Браганса, Педру Гонсалвеш, Гонсалу Инасиу, Хидемаса Морита, Нуну Сантуш — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Спортинг» ныне пребывает в психологической яме. Команда проиграла в 4 своих последних матчах.

Поединки с «Боавиштой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Спортинг» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и в трёх последних очных поединках лиссабонцы обыгрывали «Боавишту».

«Боавишта»

Турнирное положение: «Боавишта» сражается за выживание в Примейра-Лиге. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Боавишта» имеет относительно ненадежные тылы. В 13 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть три очка. Дома она расписала мировую с «Фаренсе» (1:1).

При этом до того команда не сумела одолеть «Насьонал» (0:0). А вот встреча с «Риу Аве» завершилась досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боавишта» отпраздновала одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: Илия Вукотич — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Боавишта» лишь на два зачетных балла опережает опасную зону. Да и забивает команда по большим праздникам — всего 8 мячей.

Команда не побеждала в трёх своих последних поединках. При этом «Боавишта» в кадровом плане выглядит весьма скромно.

При этом команда уже 2 года не обыгрывает «Спортинг». Да и в трёх последних очных поединках она по всем статьям проигрывала лиссабонцам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Шахматные» рассчитывают воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Боавишта» забивает в среднем менее гола за матч

«Спортинг» проиграл в 4 своих последних поединках

«Спортинг» одолел «шахматных» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

Прогноз: «Спортинг» проваливает нынешний отрезок, и явно постарается прервать свою пораженческую серию.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, тогда как «Боавишта» наверняка постарается воспользоваться проблемами лиссабонцев.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Боавишта» не даст себя обыграть проблемным лиссабонцам.

Ставка: «Боавишта» не проиграет за 8.00