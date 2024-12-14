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    «Спортинг» забьёт и пропустит

    «Спортинг» — «Боавишта». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Боавишта»
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    Жени Катамо
    14 декабря в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Боавишта». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Боавишта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 14 Декабря 2024 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:30 Боавишта

    Боавишта

  • Порту
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы привычно сражаются за чемпионский титул. Ныне они пребывают на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спортинг» лишь на 2 очка опережает «Бенфику», к тому же конкурент имеет матч в запасе. А вот средняя результативность команды составляет 3 гола за матч.

    Спортинг — Боавишта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Лиссабонцы уступили «Брюгге» (1:2).

    При этом «Спортинг» до того проиграл «Морейренсе» (1:2). А вот немногим ранее команда была бита еще и «Санта-Кларой» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Даниэль Браганса, Педру Гонсалвеш, Гонсалу Инасиу, Хидемаса Морита, Нуну Сантуш — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спортинг» ныне пребывает в психологической яме. Команда проиграла в 4 своих последних матчах.

    Поединки с «Боавиштой» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Спортинг» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и в трёх последних очных поединках лиссабонцы обыгрывали «Боавишту».

    «Боавишта»

    Турнирное положение: «Боавишта» сражается за выживание в Примейра-Лиге. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Боавишта» имеет относительно ненадежные тылы. В 13 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть три очка. Дома она расписала мировую с «Фаренсе» (1:1).

    При этом до того команда не сумела одолеть «Насьонал» (0:0). А вот встреча с «Риу Аве» завершилась досадным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боавишта» отпраздновала одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Илия Вукотич — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Боавишта» лишь на два зачетных балла опережает опасную зону. Да и забивает команда по большим праздникам — всего 8 мячей.

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    Команда не побеждала в трёх своих последних поединках. При этом «Боавишта» в кадровом плане выглядит весьма скромно.

    При этом команда уже 2 года не обыгрывает «Спортинг». Да и в трёх последних очных поединках она по всем статьям проигрывала лиссабонцам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Шахматные» рассчитывают воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Боавишта» забивает в среднем менее гола за матч

    • «Спортинг» проиграл в 4 своих последних поединках

    • «Спортинг» одолел «шахматных» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

    Прогноз: «Спортинг» проваливает нынешний отрезок, и явно постарается прервать свою пораженческую серию.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, тогда как «Боавишта» наверняка постарается воспользоваться проблемами лиссабонцев.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Боавишта» не даст себя обыграть проблемным лиссабонцам.

    Ставка: «Боавишта» не проиграет за 8.00

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    «Спортинг» — «Боавишта»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Спортинг» забьёт и пропустит
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