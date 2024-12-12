Швейцарский «Санкт-Галлен» сыграет против португальской «Витории» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Галлен»

Турнирное положение: «Санкт-Галлен» поднялся на 2 строчки вверх, заняв 25 место в турнирной таблице Лиги конференций. После четырёх матчей швейцарцы набрали 4 очка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6), затем уступил «Фиорентине» (2:4).

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Свои первые очки швейцарцы заработали в третьем туре ЛК, переиграв в гостях североирландский «Ларн» (2:1). Затем «Санкт-Галлен» сыграл вничью с клубом «Бачка-Топола» (2:2).

Не сыграют: Из-за травм в 5 туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи. Также из строя выбыли Карлен, Фазлийи, Милошевич.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Санкт-Галлен» в Лиге конференций одержал одну победу, одну встречу завершил вничью и два поединка проиграл.

«Витория»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Последние матчи: В первом туре еврокубка «Витория» выиграла у «Целе» (3:1), затем последовала победа над «Юргорденом» (2:1). Португальский клуб продолжает побеждать в Лиге конференций, в третьем туре «Витория» нанесла поражение «Младе-Болеслав» (2:1).

В 4 туре еврокубка «Витория» обменялась голами с «Астаной» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В Лиге конференций «Витория» одержала три победы и один матч сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Санкт-Галлен» занимает 25 место в Лиге конференций

«Витория» занимает 5 место в Лиге конференций

«Санкт-Галлен» и «Витория» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.66, а победа «Санкт-Галлена» — в 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.09 соответственно.

Прогноз: «Витория» входит в число лидеров Лиги конференций, португальский клуб пока выступает без поражений, ожидаем от фаворита пары новой победы.

Ставка: Фора «Витории» (-1) с коэффициентом 3.22.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.78.