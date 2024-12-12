Санкт-Галлен
Витория Гимарайнш
«Санкт-Галлен»
Турнирное положение: «Санкт-Галлен» поднялся на 2 строчки вверх, заняв 25 место в турнирной таблице Лиги конференций. После четырёх матчей швейцарцы набрали 4 очка.
Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6), затем уступил «Фиорентине» (2:4).
Санкт-Галлен — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров
Свои первые очки швейцарцы заработали в третьем туре ЛК, переиграв в гостях североирландский «Ларн» (2:1). Затем «Санкт-Галлен» сыграл вничью с клубом «Бачка-Топола» (2:2).
Не сыграют: Из-за травм в 5 туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи. Также из строя выбыли Карлен, Фазлийи, Милошевич.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Санкт-Галлен» в Лиге конференций одержал одну победу, одну встречу завершил вничью и два поединка проиграл.
«Витория»
Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Последние матчи: В первом туре еврокубка «Витория» выиграла у «Целе» (3:1), затем последовала победа над «Юргорденом» (2:1). Португальский клуб продолжает побеждать в Лиге конференций, в третьем туре «Витория» нанесла поражение «Младе-Болеслав» (2:1).
В 4 туре еврокубка «Витория» обменялась голами с «Астаной» (1:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В Лиге конференций «Витория» одержала три победы и один матч сыграла вничью.
Статистика для ставок
- «Санкт-Галлен» занимает 25 место в Лиге конференций
- «Витория» занимает 5 место в Лиге конференций
- «Санкт-Галлен» и «Витория» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.66, а победа «Санкт-Галлена» — в 3.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.09 соответственно.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87Атлетико — Слован: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Витория» входит в число лидеров Лиги конференций, португальский клуб пока выступает без поражений, ожидаем от фаворита пары новой победы.
Ставка: Фора «Витории» (-1) с коэффициентом 3.22.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.78.