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    «Витория» подтвердит статус фаворита?

    «Санкт-Галлен» — «Витория». Ставка (к. 3.22) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Галлен» — «Витория»
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    «Витория»
    Швейцарский «Санкт-Галлен» сыграет против португальской «Витории» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Санкт-Галлен

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Санкт-Галлен 23:00 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
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    «Санкт-Галлен»

    Турнирное положение: «Санкт-Галлен» поднялся на 2 строчки вверх, заняв 25 место в турнирной таблице Лиги конференций. После четырёх матчей швейцарцы набрали 4 очка.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6), затем уступил «Фиорентине» (2:4).

    Санкт-Галлен — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

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    Свои первые очки швейцарцы заработали в третьем туре ЛК, переиграв в гостях североирландский «Ларн» (2:1). Затем «Санкт-Галлен» сыграл вничью с клубом «Бачка-Топола» (2:2).

    Не сыграют: Из-за травм в 5 туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи. Также из строя выбыли Карлен, Фазлийи, Милошевич.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Санкт-Галлен» в Лиге конференций одержал одну победу, одну встречу завершил вничью и два поединка проиграл.

    «Витория»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В первом туре еврокубка «Витория» выиграла у «Целе» (3:1), затем последовала победа над «Юргорденом» (2:1). Португальский клуб продолжает побеждать в Лиге конференций, в третьем туре «Витория» нанесла поражение «Младе-Болеслав» (2:1).

    В 4 туре еврокубка «Витория» обменялась голами с «Астаной» (1:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В Лиге конференций «Витория» одержала три победы и один матч сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Галлен» занимает 25 место в Лиге конференций

    • «Витория» занимает 5 место в Лиге конференций

    • «Санкт-Галлен» и «Витория» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.66, а победа «Санкт-Галлена» — в 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.09 соответственно.

    Прогноз: «Витория» входит в число лидеров Лиги конференций, португальский клуб пока выступает без поражений, ожидаем от фаворита пары новой победы.

    Ставка: Фора «Витории» (-1) с коэффициентом 3.22.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.78.

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    «Санкт-Галлен» — «Витория»: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Витория» подтвердит статус фаворита?
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