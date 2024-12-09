В понедельник, 9 декабря, в 18-м туре испанской Сегунды «Картахена» дома примет хихонский «Спортинг». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Спортинг» Хихон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Картахена»

Турнирное положение: Этот коллектив с десятью набранными пунктами замыкает турнирную таблицу и от безопасной строки отстает на восемь баллов.

«Картахена» выиграла три встречи из 17 проведенных, раз сыграла вничью и 13 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 12:28.

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Последние матчи: В своей предыдущей сыгранной игре «подводники» на выезде потерпели минимально фиаско от «Эйбара» со счетом 0:1, а ранее они на своем поле проиграли «Альмерии» 1:2 и дома переиграли «Уэску» 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Картахена» за десять минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в одном случае. В остальных же девяти поединках за это время коллектив расписал одну мировую и восемь раз уходил с поля поверженным, но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в шести из девяти своих предыдущих игр команда не смогла забить.

«Спортинг»

Турнирное положение: Клуб из Хихоне с 29 очками идет на четвертой строке, уступая два балла второй позиции.

«Спортинг» выиграл восемь встреч из 18 проведенных, пять поединков свел вничью и четыре раза проиграл, разница мячей составляет 26:17.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Красно-белые» вышли победителями из своей предыдущей игры, одолев дома «Кордову» со счетом 2:0. Перед этим они уступили дома 1:2 «Гранаде» и поделили очки в Ла-Коруньи с «Депортиво» 1:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Спортинг» за предыдущие семь встреч чемпионата страны проиграл только в одном случае. Еще два поединка за это время он завершил мировыми исходами и четыре матча смог выиграть, пропустив в данных поединках только один гол. А забивная серия команды состоит из 13 встреч подряд во всех турнирах.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями по 1:0

Три из четырех предыдущих игр данных команд завершились на ТМ 2,5

Между собой эти клубы провели восемь матчей, по три раза обыграв друг друга при двух ничьих

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 1.95, победа «Картахены» — 4.11, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.31 и 1.60 соответственно.

Прогноз: «Спортинг» на текущий момент смотрится сильнее, чем «Картахена», и наверняка сможет здесь выиграть. К тому же на своем поле «подводники» в этом сезоне выступают плохо.

Рекомендуемая ставка: победа «Спортинга» за 1.95.

Прогноз: И также еще ставим здесь на очень низовую игру, так как хозяева забивают очень мало, а хихонцы в гостях особой результативностью не блещут.

Ставка: ТМ 2,0 2.10.