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    Рубен Аморим продлит серию без поражений с «МЮ»?

    Арсенал — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
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    Рубен Аморим
    Лондонский «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 4 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:15 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: С 25 зачетными пунктами эта команда разместилась на второй строке в таблице и на очко отстаёт от второй позиции, но много проигрывает лидеру.

    «Арсенал» семь раз выиграл в этом чемпионате, четыре игры свел вничью и дважды уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 26:14.

    Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На выходных «канониры» в матче дерби крупно выиграли у «Вест Хэма» со счетом 5:2. А ранее в Лиссабоне разгромили «Спортинг» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов и чемпионата обыграли «Ноттингем» 3:0, прервав на тот момент 3-матчеву серию без викторий.

    Не сыграют: Такехиро Томиясу и Бен Уайт не помогут своей команде.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Арсенал» вышел победителем из своих трех предыдущих игр, забив в них аж 13 мячей при всего трех пропущенных. До этого же лондонцы не могли выиграть на протяжении трех встреч во всех турнирах, дважды проиграв за это время и раз сыграв вничью, отличившись в данных поединках только раз. Непосредственно в рамках АПЛ «пушкари» уступили дважды за минувшие шесть матчей при трех выигрышах и одном мировом исходе.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: С 19 зачетными пунктами манкунианская команда находится на девятой строке в таблице, уступая три очка шестой еврокубковой строке.

    «Манчестер Юнайтед» добился пяти викторий, а также по четыре раза играл вничью и терпел фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:13.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Напомним, что недавно на тренерском мостике «красных дьяволов» произошла рокировка. Вместо тен Хага ситуацию пришел спасать португалец Рубен Аморим. И с новым наставником они еще не проигрывали, сыграв вничью на выезде с «Ипсвичем» 1:1 в АПЛ, а также обыграв норвежский «Буде/Глимт» 3:2 в ЛЕ и «Эвертон» 4:0 в чемпионате в прошлом туре.

    Не сыграют: Виктор Линделёф травмирован, а Лисандро Мартинес и Кобби Майну будут отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» к этой игре подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. За это время команда два раза сыграла вничью в рамках АПЛ и отпраздновала пять викторий, на только две из них пришлись на чемпионат Англии. Проиграли же манкунианцы только раз за предыдущие 12 встреч во всех соревнованиях.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Арсенал» дважды обыграл «МЮ» — 3:1 и 1:0

    • «Канониры» выиграли у манкунианцев в четырех из пяти предыдущих очных встреч при одном фиаско

    • В шести из восьми предыдущих очных противостояниях данных команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.49, победа «МЮ» — 6.88, ничья — 4.79.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: С новым наставником «МЮ» смотрится пока неплохо и наверняка даст бой «канонирам», даже в их логове. В общем, ожидаем от манкунианцев хорошей игры и непроигрыша.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.70.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что поединок получится довольно-таки результативным и забивать будут обе стороны.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.14.

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    2.49
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    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. Рубен Аморим продлит серию без поражений с «МЮ»?
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