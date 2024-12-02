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    «Фенербахче» продлит победную серию

    «Фенербахче» — «Газиантеп». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 2 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Газиантеп»
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    «Фенербахче»
    В понедельник, 2 декабря, в 14-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» на своем поле сыграет против «Газиантепа». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Декабря 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Газиантеп

    Газиантеп

  • Газиантеп
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    «Фенербахче»

    Турнирное положение: С 29 набранными очками стамбульский коллектив разместился на второй строке в таблице, проигрывая пять баллов лидеру.

    «Фенербахче» выиграл девять встреч из 12 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 33:11.

    Фенербахче — Газиантеп: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Накануне данного поединка «канарейки» в Праге обыграли местную «Славию» со счетом 2:1 в рамках основного этапа Лиги Европы. А в предыдущем матче чемпионата Турции они в гостевой встрече разгромили «Кайсериспор» со счетом 6:2.

    Не сыграют: Лазарет команды полон и среди отсутствующих будет несколько основных исполнителей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Фенербахче» 4-матчевая победная серия во всех соревнованиях. Но только в одной игре данного отрезка коллектив сохранил свои ворота на замке. А уступила команда только один раз за 12 предыдущих поединков при восьми выигрышах и трех мировых исходах. Непосредственно в чемпионате Турции «канарейки» имеют 6-матчевую серию без фиаско, выиграв пять раз в данном отрезке.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Этот коллектив с 15 зачетными пунктами разместился на 13 строке в таблице и на три балла опережает зону вылета.

    «Газиантеп» отпраздновал четыре виктории, три поединка свел вничью и потерпел пять поражений, разница забитых и пропущенных составляет 18:18.

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    • Последние матчи: В минувшем туре чемпионата страны «красно-черные» в родных стенах разгромили «Башакшехир» со счетом 3:0, а игровым днем ранее они в гостевой встрече потерпели фиаско со счетом 1:3 от «Хатайспор».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Газиантеп» в отрезке шести предыдущих своих встреч потерпел только одно поражение. Два раза за это время он еще играл вничью и добился трех выигрышей, которые пришлись на четыре последних поединка команды. Правда, все они были домашними. А вот на выезде в текущем розыгрыше Суперлиги коллектив еще не побеждал, проиграв четыре матча из пяти сыгранных при одной ничьей.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» выиграл у «Газиантепа» в шести предыдущих очных противостояниях

    • «Газиантеп» смог обыграть «Фенер» только раз за минувшие восемь очных игр

    • «Канарейки» выиграли свои четыре последних матча

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.30, победа «Газиантепа» — 10.40, ничья — 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.41 и 2.82 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на уверенный выигрыш «Фенербахче», который отлично играет против предстоящего оппонента, да и в последнее время только побеждает.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» с форой (-2) за 2.12.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на результативный исход, та как оба коллектива забивают в этом сезоне довольно-таки много.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.05.

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    «Фенербахче» — «Газиантеп»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» продлит победную серию
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