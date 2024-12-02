В понедельник, 2 декабря, в 14-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» на своем поле сыграет против «Газиантепа». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: С 29 набранными очками стамбульский коллектив разместился на второй строке в таблице, проигрывая пять баллов лидеру.

«Фенербахче» выиграл девять встреч из 12 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 33:11.

Последние матчи: Накануне данного поединка «канарейки» в Праге обыграли местную «Славию» со счетом 2:1 в рамках основного этапа Лиги Европы. А в предыдущем матче чемпионата Турции они в гостевой встрече разгромили «Кайсериспор» со счетом 6:2.

Не сыграют: Лазарет команды полон и среди отсутствующих будет несколько основных исполнителей.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Фенербахче» 4-матчевая победная серия во всех соревнованиях. Но только в одной игре данного отрезка коллектив сохранил свои ворота на замке. А уступила команда только один раз за 12 предыдущих поединков при восьми выигрышах и трех мировых исходах. Непосредственно в чемпионате Турции «канарейки» имеют 6-матчевую серию без фиаско, выиграв пять раз в данном отрезке.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Этот коллектив с 15 зачетными пунктами разместился на 13 строке в таблице и на три балла опережает зону вылета.

«Газиантеп» отпраздновал четыре виктории, три поединка свел вничью и потерпел пять поражений, разница забитых и пропущенных составляет 18:18.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата страны «красно-черные» в родных стенах разгромили «Башакшехир» со счетом 3:0, а игровым днем ранее они в гостевой встрече потерпели фиаско со счетом 1:3 от «Хатайспор».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Газиантеп» в отрезке шести предыдущих своих встреч потерпел только одно поражение. Два раза за это время он еще играл вничью и добился трех выигрышей, которые пришлись на четыре последних поединка команды. Правда, все они были домашними. А вот на выезде в текущем розыгрыше Суперлиги коллектив еще не побеждал, проиграв четыре матча из пяти сыгранных при одной ничьей.

Статистика для ставок

«Фенербахче» выиграл у «Газиантепа» в шести предыдущих очных противостояниях

«Газиантеп» смог обыграть «Фенер» только раз за минувшие восемь очных игр

«Канарейки» выиграли свои четыре последних матча

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.30, победа «Газиантепа» — 10.40, ничья — 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.41 и 2.82 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на уверенный выигрыш «Фенербахче», который отлично играет против предстоящего оппонента, да и в последнее время только побеждает.

Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» с форой (-2) за 2.12.

Прогноз: И также еще здесь ставим на результативный исход, та как оба коллектива забивают в этом сезоне довольно-таки много.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.05.