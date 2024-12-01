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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Англии 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
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    Бруну Фернандеш
    1 декабря в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 16:30 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: после 12 туров «МЮ» располагается в таблице АПЛ на 12-м месте с 16 очками.

    Последние матчи: в 12-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграл на выезде вничью с «Ипсвичем» (1:1). Уже на второй минуте Рэшфорд вывел свою команду вперед, но затем соперник перехватил инициативу, сравнял счет еще до перерыва и в целом смотрелся чуть лучше, по крайней мере, имел шансы вырвать победу, но спасал Онана.

    Манчестер Юнайтед — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Также была победа в ЛЕ над «Буде-Глимт» дома со счетом 2:0 и над «Лестером» (3:0) в АПЛ.

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    • Не сыграют: травмирован — Магуайр.

    Состояние команды: пока при новом главном тренере Рубене Амориме манкунианцы провели два матча, но они оставили противоречивые впечатления. Видно, что при нем «МЮ» будет выстраиваться по привычной для него схеме 3-4-3, которую он практиковал в «Спортинге», играть в доминирующий и агрессивный футбол, но пока сзади проблем хватает.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: сейчас «Эвертон» идет 15-м в таблице АПЛ с 11 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 12-м туре команда Шона Дайча не смогла на своем поле победить «Брентфорд» (0:0), при том, что с 41-й минуты играла в большинстве. «Эвертон» владел инициативой, создавал моменты, но были не настолько остры, а в некоторых моментах спасал вратарь «пчел» Флеккен.

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    До этого была безголевая ничья с «Вест Хэмом» (0:0) и поражение от «Саутгемптона» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Броя, Шермити и Коулмен.

    Состояние команды: в трех последних матчах «ириски» не смогли ни разу поразить ворота соперников, при том, что моментов хватало. Но у Калверта-Льюина, Макнила, Ндиайе и компании немного сбился прицел. Вокруг самого Дайча также ходят разговоры, что его могут отправить в отставку за плохие результаты, поэтому ему надо стараться брать очки с «МЮ».

    Статистика для ставок

    • Матчи в прошлом сезоне также остались за манкунианцами (2:0, 3:0)

    • Также была игра в Кубке Англии, и она завершилась победой «МЮ» (3:1)

    • В позапрошлом сезоне «МЮ» также был сильнее (2:1 и 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 1,57, а на «Эвертон» — 6,20, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.

    Прогноз: «Эвертон» не забивал на протяжении трех матчей, но против «МЮ» получит массу шансов отличиться в условиях высокой обороны, где получат шанс убежать быстрые вингеры. Также не стоит сбрасывать фактор стандартов, в этом компоненте «Эвертон» остается одним из лучших в АПЛ. Ну а «МЮ» дома обязан забивать.

    Ставка: обе забьют за 1,85.

    Прогноз: также можно рискнуть и немного усилить ставку с большим количеством забитых мячей, защита хозяев сейчас не является эталоном надежности.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3.30.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Команды порадуют забитыми мячами
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