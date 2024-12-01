1 декабря в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: после 12 туров «МЮ» располагается в таблице АПЛ на 12-м месте с 16 очками.

Последние матчи: в 12-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграл на выезде вничью с «Ипсвичем» (1:1). Уже на второй минуте Рэшфорд вывел свою команду вперед, но затем соперник перехватил инициативу, сравнял счет еще до перерыва и в целом смотрелся чуть лучше, по крайней мере, имел шансы вырвать победу, но спасал Онана.

Также была победа в ЛЕ над «Буде-Глимт» дома со счетом 2:0 и над «Лестером» (3:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмирован — Магуайр.

Состояние команды: пока при новом главном тренере Рубене Амориме манкунианцы провели два матча, но они оставили противоречивые впечатления. Видно, что при нем «МЮ» будет выстраиваться по привычной для него схеме 3-4-3, которую он практиковал в «Спортинге», играть в доминирующий и агрессивный футбол, но пока сзади проблем хватает.

«Эвертон»

Турнирное положение: сейчас «Эвертон» идет 15-м в таблице АПЛ с 11 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 12-м туре команда Шона Дайча не смогла на своем поле победить «Брентфорд» (0:0), при том, что с 41-й минуты играла в большинстве. «Эвертон» владел инициативой, создавал моменты, но были не настолько остры, а в некоторых моментах спасал вратарь «пчел» Флеккен.

До этого была безголевая ничья с «Вест Хэмом» (0:0) и поражение от «Саутгемптона» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Броя, Шермити и Коулмен.

Состояние команды: в трех последних матчах «ириски» не смогли ни разу поразить ворота соперников, при том, что моментов хватало. Но у Калверта-Льюина, Макнила, Ндиайе и компании немного сбился прицел. Вокруг самого Дайча также ходят разговоры, что его могут отправить в отставку за плохие результаты, поэтому ему надо стараться брать очки с «МЮ».

Статистика для ставок

Матчи в прошлом сезоне также остались за манкунианцами (2:0, 3:0)

Также была игра в Кубке Англии, и она завершилась победой «МЮ» (3:1)

В позапрошлом сезоне «МЮ» также был сильнее (2:1 и 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 1,57, а на «Эвертон» — 6,20, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.

Прогноз: «Эвертон» не забивал на протяжении трех матчей, но против «МЮ» получит массу шансов отличиться в условиях высокой обороны, где получат шанс убежать быстрые вингеры. Также не стоит сбрасывать фактор стандартов, в этом компоненте «Эвертон» остается одним из лучших в АПЛ. Ну а «МЮ» дома обязан забивать.

Ставка: обе забьют за 1,85.

Прогноз: также можно рискнуть и немного усилить ставку с большим количеством забитых мячей, защита хозяев сейчас не является эталоном надежности.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3.30.