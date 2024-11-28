2-й таймЛиверпуль — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Диас«Ливерпуль» — «Реал». Онлайн Микель АртетаИгры разума. Почему футбольные тренеры лгут о травмах игроков — и имеет ли это значение? Поль ПогбаВозможный переход Погба в клуб МЛС: аргументы за и против
  • 22:29
    • «Ростов» прошел по сумме двух матчей «Спартак» в Кубке России
  • 20:09
    • «Зенит» победил «Ахмат» в ответной игре Кубка России
  • 18:26
    • Ги Буше станет тренером «Авангарда»
    Все новости спорта

    «Легия» закрепится в числе лидеров Лиги конференций?

    «Омония» — «Легия». Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Легия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Легия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Легия»
    «Омония» сыграет против «Легия» во 4-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Омония

  • Никосия
    •  Омония 23:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» опустилась на одну строчку и теперь занимает 22 место в основном этапе Лиги конференций, набрав 3 пункта.

    Последние матчи: В основном этапе Лиги конференций «Омония» стартовала с крупной победы в матче против «Викингура» (4:0) и потерпела поражения от «Хартса» (0:2) и «Гента» (0:1).

    Омония — Легия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.493.422.80Фрибет€5
    •

    Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь черногорский нападающий Стефан Йоветич.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 3 место, набрав 22 очка.

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» входит в верхнюю часть турнирной таблицы основного этапа Лиги конференций. После 3-го тура у польского коллектива набрано 9 очков и 2 место.

  • Возможный переход Погба в клуб МЛС: аргументы за и против
  • Уже в следующем году Поль Погба может оказаться в одной лиге с Лионелем Месси
  • Вчера

    • Последние матчи: Польский клуб с минимальным счётом выиграл у испанского «Бетиса» (1:0). Единственный гол в поединке на 23-й минуте забил Капуади.

    Во втором туре Лиги конференций «Легия» нанесла крупное поражение сербскому клубу «Бачка-Топола» (3:0).

    Не пропустила «Легия» и в матче 3 тура Лиги конференций против минского «Динамо» (0:4).

    Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Гонсалвес, Мустафаев.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В чемпионате Польши «Легия» занимает 5 место, набрав 28 очков.

    Статистика для ставок

    • «Омония» одержала три победы в последних пяти матчах

    • В 2020-м «Омония» и «Легия» играли между собой в Лиге чемпионов в 2020. Тогда победу со счетом 2:

    • «Легия» входит в число лидеров Лиги конференции0 одержали киприоты

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58 Ничья оценена в 3.37, а победа «Легии» — в 2.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Легия» в трех матчах Лиги конференций выдала качественный футбол, так что ожидаем от польского коллектива новой победы, на этот раз в матче против «Омонии».

    Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 2.82.

    Прогноз: В матчах с участием «Мольде» и «Гента» в среднем забивается по 2-3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Шарлотт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Орландо — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Индиана — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Баффало — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Даллас — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Коламбус — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нисиока — Мотидзуки
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Имер — Ту
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Омония» — «Легия»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Легия» закрепится в числе лидеров Лиги конференций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры