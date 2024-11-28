«Омония» сыграет против «Легия» во 4-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» опустилась на одну строчку и теперь занимает 22 место в основном этапе Лиги конференций, набрав 3 пункта.

Последние матчи: В основном этапе Лиги конференций «Омония» стартовала с крупной победы в матче против «Викингура» (4:0) и потерпела поражения от «Хартса» (0:2) и «Гента» (0:1).

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Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь черногорский нападающий Стефан Йоветич.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 3 место, набрав 22 очка.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» входит в верхнюю часть турнирной таблицы основного этапа Лиги конференций. После 3-го тура у польского коллектива набрано 9 очков и 2 место.

Последние матчи: Польский клуб с минимальным счётом выиграл у испанского «Бетиса» (1:0). Единственный гол в поединке на 23-й минуте забил Капуади.

Во втором туре Лиги конференций «Легия» нанесла крупное поражение сербскому клубу «Бачка-Топола» (3:0).

Не пропустила «Легия» и в матче 3 тура Лиги конференций против минского «Динамо» (0:4).

Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Гонсалвес, Мустафаев.

Состояние команды: В чемпионате Польши «Легия» занимает 5 место, набрав 28 очков.

Статистика для ставок

«Омония» одержала три победы в последних пяти матчах

В 2020-м «Омония» и «Легия» играли между собой в Лиге чемпионов в 2020. Тогда победу со счетом 2:

«Легия» входит в число лидеров Лиги конференции0 одержали киприоты

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58 Ничья оценена в 3.37, а победа «Легии» — в 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Легия» в трех матчах Лиги конференций выдала качественный футбол, так что ожидаем от польского коллектива новой победы, на этот раз в матче против «Омонии».

Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 2.82.

Прогноз: В матчах с участием «Мольде» и «Гента» в среднем забивается по 2-3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.91.