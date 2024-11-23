В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле примет «Челси». Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в Премьер-лиге. После 11-и туров в АПЛ «Лестер» занимает 15-е место в таблице с 10-ю очками в активе, опережая зону вылета на 3 пункта.

На своем поле «лисы» играют также не лучшим образом, набрав лишь 5 очков из 15-и возможных. «Лестер» занимает по этому показателю все такую же 15-ю строчку.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда крупно уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3, а до этого сыграла вничью с «Ипсвич Таун» (0:0).

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Лестеру» удалось обыграть только «Саутгемптон» (3:2). К тому же, команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Натаниэль Опоку, Рикарду Перейра (у обоих — травмы) и Факундо Буонанотте (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Лестер» относительно неплохо выступает в нынешнем сезоне. Перед началом турнира прогнозировалось, что команда будет чуть ли не последняя, но она точно не будет сдаваться.

У «Лестера» в полном порядке нападающий Джейми Варди, который в 37 лет является лучшим бомбардиром команды АПЛ. Форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу за 10 встреч в чемпионате Англии.

«Челси»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе после 11-и туров. «Челси» отстает от 1-й позиции в чемпионате на 9 баллов.

Стоит отметить, то «синие» здорово выступают на чужом поле, набрав 10 очков из 15-и возможных. «Челси» располагаются на 3-й позиции в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1), «синие» сравняли счет на 70-й минуте. До этого «Челси» разгромил «Ноа» (8:0) в рамках Лиги конференций.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «синие» проиграли только «Ньюкаслу» (0:2), а также по 2 раза выиграли и проиграли. За этот период «Челси» смог забить 12 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграет: Омари Келлиман (травма).

Состояние команды: В последнее время кажется, что «Челси» выбрался из своей ямы, но команде будет сложно претендовать на чемпионство в этом сезоне, ведь конкуренты очень сильны.

В последнее время «Челси» частенько обыгрывает «Лестер». В последней очной встрече «синие» одолели «лис» со счетом 4:2, установив комфортное преимущество уже в 1-м тайме.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Челси» проиграл только 1 раз

«Лестер» не может победить на протяжении 4-х матчей подряд

«Челси» непременно обыгрывал «Лестер» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.50, победа «Лестера» — 6.30, ничья — 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Челси» забьет довольно много голов в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 2.5 больше за 2.45.

Прогноз: Сейчас «Челси» сильнее «Лестера». Прогнозируем победу «синих».

Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 1.77.