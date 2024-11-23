ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиДорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии? ХавиКого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами» Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей
    Все новости спорта

    «Челси» продолжит набирать очки

    «Лестер» — «Челси». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, АПЛ, 23 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коул Палмер — нападающий «Челси»
    В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле примет «Челси». Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2024 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 15:30 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в Премьер-лиге. После 11-и туров в АПЛ «Лестер» занимает 15-е место в таблице с 10-ю очками в активе, опережая зону вылета на 3 пункта.

    На своем поле «лисы» играют также не лучшим образом, набрав лишь 5 очков из 15-и возможных. «Лестер» занимает по этому показателю все такую же 15-ю строчку.

    Лестер — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда крупно уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3, а до этого сыграла вничью с «Ипсвич Таун» (0:0).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Лестеру» удалось обыграть только «Саутгемптон» (3:2). К тому же, команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Натаниэль Опоку, Рикарду Перейра (у обоих — травмы) и Факундо Буонанотте (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: «Лестер» относительно неплохо выступает в нынешнем сезоне. Перед началом турнира прогнозировалось, что команда будет чуть ли не последняя, но она точно не будет сдаваться.

    У «Лестера» в полном порядке нападающий Джейми Варди, который в 37 лет является лучшим бомбардиром команды АПЛ. Форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу за 10 встреч в чемпионате Англии.

    «Челси»

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе после 11-и туров. «Челси» отстает от 1-й позиции в чемпионате на 9 баллов.

    Стоит отметить, то «синие» здорово выступают на чужом поле, набрав 10 очков из 15-и возможных. «Челси» располагаются на 3-й позиции в лиге по этому показателю.

  • Время перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей
  • «Сити» сохранил тренера на еще один год, но о том, что будет дальше, можно только догадываться
  • 20/11/2024

    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1), «синие» сравняли счет на 70-й минуте. До этого «Челси» разгромил «Ноа» (8:0) в рамках Лиги конференций.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «синие» проиграли только «Ньюкаслу» (0:2), а также по 2 раза выиграли и проиграли. За этот период «Челси» смог забить 12 голов при 5-и пропущенных.

    Не сыграет: Омари Келлиман (травма).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В последнее время кажется, что «Челси» выбрался из своей ямы, но команде будет сложно претендовать на чемпионство в этом сезоне, ведь конкуренты очень сильны.

    В последнее время «Челси» частенько обыгрывает «Лестер». В последней очной встрече «синие» одолели «лис» со счетом 4:2, установив комфортное преимущество уже в 1-м тайме.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах «Челси» проиграл только 1 раз

    • «Лестер» не может победить на протяжении 4-х матчей подряд

    • «Челси» непременно обыгрывал «Лестер» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.50, победа «Лестера» — 6.30, ничья — 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Челси» забьет довольно много голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 2.5 больше за 2.45.

    Прогноз: Сейчас «Челси» сильнее «Лестера». Прогнозируем победу «синих».

    Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эсхата — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фоньини — Евсеев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кызылкум — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ландалусе — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мерв — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» продолжит набирать очки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры