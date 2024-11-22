22 ноября в 18-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Истиклол». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эсхата» — «Истиклол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» уже не сражается за серебряные медали. Ныне команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Эсхата» еще может подняться на строчку или две вверх. Вот только для этого нужно и самим побеждать, и на осечки соседей надеяться.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Панджшер» был обыгран уверенно (3:1).

При этом «Эсхата» до того переиграла «Куктош» (3:2). Зато немногим ранее команда не сумела одолеть «Баркчи» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эсхата» относительно успешна в плане реализации — 34 забитых мяча в 21 матче. А вот оборона результативно ошиблась уже 31 раз.

Матчи с «Истиклолом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эсхата» проиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и тягаться с чемпионом на равных им будет крайне проблематично.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» уже празднует заслуженное чемпионство. Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Истиклол» имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках чемпионата Таджикистана команда пропустила всего 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла немного расслабилась. Поединок с «Хосилотом» принес ничейный результат (3:3).

При этом до того команда минимально уступила «Аль-Вехдату». А вот встреча с «ЦСКА-Памир» Душанбе завершилась викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Истиклол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Истиклол» уже фактически доигрывает чемпионат. Плюс в двух своих последних матчах команда не побеждала.

Между тем, «Истиклол» еще покажет свой класс. Да и атака действует весьма неплохо, настреляв 53 мяча в 18 матчах чемпионата.

При этом команда еще ни разу в истории не проигрывала «Эсхате». А вот четыре последних очных поединка принесли ей виктории.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Истиклол» посолиднее выглядит в плане реализации.

Статистика для ставок

«Эсхата» еще ни разу не побеждала «Истиклол»

«Истиклол» не побеждал в 2 своих последних поединках

Четыре последних очных поединка этих соперников завершились победами «Истиклола»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

Прогноз: «Истиклол» даже без турнирной мотивации не должен иметь проблем с середняком лиги.

Обе команды уже фактически доигрывают чемпионат, так что стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: Победа «Истиклола» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35