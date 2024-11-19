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    Украина победит в заключительном матче?

    Албания — Украина. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига наций, 19 ноября 2024 года

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    Сергей Ребров
    19 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Албания и Украина. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Украина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 19 Ноября 2024 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 22:45 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Албания

    Турнирное положение: Албания идет на 3-м месте в группе. У команды 7 набранных очков. Албанцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Последние матчи: В ноябре Албания провела один матч. 16 числа команда на своем поле разошлась миром с Чехией (0:0).

    Албания — Украина: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    В прошлом месяце Албания уступила Чехии со счетом 0:2. Также команда взяла верх над Грузией со счетом 1:0.

    Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

    Состояние команды: У Албании есть проблемы в атаке. Команда очень мало забивает. В последних четырех матчах албанцы лишь раз поразили ворота соперника.

    Албания не выигрывает с 7 сентября. Тогда команда взяла верх над Украиной со счетом 1:2.

    Украина

    Турнирное положение: Сборная Украины замыкает таблицу квартета. У команды Сергея Реброва 5 набранных очков.

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    • В пяти встречах украинцы добились лишь одной победы.

    Последние матчи: В сентябре у Украины был откровенный провал. Команда потерпела два поражения кряду. Подопечные Сергея Реброва уступили Албании и Чехии.

    В октябре и ноябре ситуация улучшилась. В последних трех матчах сборная Украины ни разу не проиграла. Команда добилась одной победы и дважды сыграла вничью.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Для Украины предстоящий матч крайне важный. Команда рискует вылететь в Лигу С.

    Чтобы остаться в Лиге В, подопечным Сергея Реброва нужно обязательно победить. В случае виктории при определенных раскладах Украина даже может финишировать на втором месте.

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    Первый матч с Албанией для Украины не сложился. Команда проиграла со счетом 1:2. Удастся ли взять реванш?

    Статистика для ставок

    • Албания в четырех последних матчах забила лишь один гол

    • Украина в Лиге наций не проигрывает с 10 сентября

    • В первом матче Албания победила Украину со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.30. Ничья — в 3.20, победа Албании — в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.10 и 1.67 соответственно.

    Прогноз: Украина в заключительном матче отдаст все силы, чтобы избежать вылета в Лигу С. У гостей есть шансы завоевать три очка.

    Ставка: победа Украины за 2.30.

    Прогноз: встреча вряд ли будет скучной. Забить смогут обе команды.

    Ставка: обе забьют за 1.91.

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    Албания — Украина: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Украина победит в заключительном матче?
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