17 ноября в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Амкал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Амкал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы в текущем сезоне пока не блещут. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» на 7 очков отстает от лидера «Краснодара». Зато забила команда Марцела Лички уже 31 мяч в 15 матчах РПЛ.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке динамовцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Пари НН» (3:1).

При этом «Динамо» чуть ранее потерпело поражение от «Локомотива» (1:2). А вот поединок с «Ростовом» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 15 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Динамовцы намерены побороться за золотые медали. При этом оборона москвичей в среднем ошибается чуть чаще раза за матч.

В матче с «Амкалом» команда Лички явно предстанет в экспериментальном кадровом сочетании. «Динамо» должно обыгрывать медиа-клуб даже вторым составом.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться проявить себя в атаке. Тем паче, соперник априори слабее по всем показателям.

«Амкал»

Турнирное положение: «Амкал» давно известен не только в медиа пространстве. Команда и в Кубке России уже успела засветиться.

Причем «Амкал» вылетел из Кубка России в 1/4 финала пути регионов. Обидчиком полпреда медиа-лиги стала «Алания» (0:1).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Амкал» расписал мировую с 2DROTS (0:0).

При этом до того команда уверенно переиграла Broke Boys (2:1). А вот победа над DMedia получилась более уверенной (7:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкал» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Амкал» не проигрывал в 3 своих последних поединках. Причем два из них завершились викториями.

И уж никто не сомневается, что медиа-клуб явно намерен дать бой полпреду элиты. Чего-чего, а мотивации у команды будет с избытком!

В кадровом плане «Амкал» выглядит достаточно прилично. В составе команды играют сразу несколько игроков, прошедших школу профессионального футбола.

Нет сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы на контратаках. Тем паче, оппонент может допустить некоторую недооценку медийного клуба.

Статистика для ставок

«Амкал» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Динамовцы в среднем забивают 2 гола за матч

«Динамо» явно сыграет вторым составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.80, а победа оппонента — в скромные 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.12 и 4.40.

Прогноз: «Динамо» в любом кадровом сочетании выглядит сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.

«Амкал» явно будет действовать с оглядкой на свои тылы, однако способен найти свой шанс в контригре.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.58.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.54