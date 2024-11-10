Монца
Лацио
«Монца»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. По итогам 11 туров чемпионата она расположилась на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Монца» не столь ярко атакует, отличившись 10 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.
Монца — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Монца» минимально уступила «Милану».
А вот до того команда потерпела поражение от «Аталанты» (0:2). При этом поединок с «Венецией» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Монца» настреляла всего 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бело-красные» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в них команде не удалось отличиться.
Матчи против «Лацио» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. «Бело-красные» лишь на один балл отстают от спасительной 17 позиции.
«Лацио»
Турнирное положение: Лациале в текущем чемпионате бьются за попадание в топ-4. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии А.
Причем «Лацио» в 10 матчах забил 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Лацио» сумел переиграть «Кальяри» (2:1).
После того лациале одолеть «Порту» в Лиге Европы (2:1). Да и поединок с «Комо» римляне провели продуктивно — 5:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» победил. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: главной проблемой римлян является слабая оборона. Зато аргентинец Валентин Кастельанос настрелял уже 5 мячей.
При этом «Лацио» не обыгрывает «Аталанту» уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции лациале выглядят явно слабее соперника.
Лациале нынче выглядят великолепно — шутка ли: 5 побед подряд! Да и отставание от лидера измеряется всего 3 очками.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. Да и обыгрывать аутсайдера римляне априори обязаны.
Статистика для ставок
- «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч
- Римляне выиграли в 5 своих последних поединках
- «Монца» еще ни разу не обыгрывала «Лацио»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: Римляне сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут агрессивно атаковать.
«Лацио» преуспевал в последних матчах, да и оборона соперника ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10