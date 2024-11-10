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    «Монце» сразу придется несладко

    «Монца» — «Лацио». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия А, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Лацио»
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    Даниэль Мальдини
    10 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2024 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 20:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Монца»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. По итогам 11 туров чемпионата она расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монца» не столь ярко атакует, отличившись 10 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

    Монца — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Монца» минимально уступила «Милану».

    А вот до того команда потерпела поражение от «Аталанты» (0:2). При этом поединок с «Венецией» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Монца» настреляла всего 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Бело-красные» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в них команде не удалось отличиться.

    Матчи против «Лацио» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. «Бело-красные» лишь на один балл отстают от спасительной 17 позиции.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Лациале в текущем чемпионате бьются за попадание в топ-4. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Лацио» в 10 матчах забил 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Лацио» сумел переиграть «Кальяри» (2:1).

    После того лациале одолеть «Порту» в Лиге Европы (2:1). Да и поединок с «Комо» римляне провели продуктивно — 5:1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» победил. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: главной проблемой римлян является слабая оборона. Зато аргентинец Валентин Кастельанос настрелял уже 5 мячей.

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    При этом «Лацио» не обыгрывает «Аталанту» уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции лациале выглядят явно слабее соперника.

    Лациале нынче выглядят великолепно — шутка ли: 5 побед подряд! Да и отставание от лидера измеряется всего 3 очками.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. Да и обыгрывать аутсайдера римляне априори обязаны.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Римляне выиграли в 5 своих последних поединках

    • «Монца» еще ни разу не обыгрывала «Лацио»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Римляне сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут агрессивно атаковать.

    «Лацио» преуспевал в последних матчах, да и оборона соперника ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Монца» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Монце» сразу придется несладко
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