10 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание. По итогам 11 туров чемпионата она расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Монца» не столь ярко атакует, отличившись 10 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Монца» минимально уступила «Милану».

А вот до того команда потерпела поражение от «Аталанты» (0:2). При этом поединок с «Венецией» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Монца» настреляла всего 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Бело-красные» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в них команде не удалось отличиться.

Матчи против «Лацио» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. «Бело-красные» лишь на один балл отстают от спасительной 17 позиции.

«Лацио»

Турнирное положение: Лациале в текущем чемпионате бьются за попадание в топ-4. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Лацио» в 10 матчах забил 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Лацио» сумел переиграть «Кальяри» (2:1).

После того лациале одолеть «Порту» в Лиге Европы (2:1). Да и поединок с «Комо» римляне провели продуктивно — 5:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» победил. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой римлян является слабая оборона. Зато аргентинец Валентин Кастельанос настрелял уже 5 мячей.

При этом «Лацио» не обыгрывает «Аталанту» уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции лациале выглядят явно слабее соперника.

Лациале нынче выглядят великолепно — шутка ли: 5 побед подряд! Да и отставание от лидера измеряется всего 3 очками.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. Да и обыгрывать аутсайдера римляне априори обязаны.

Статистика для ставок

«Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч

Римляне выиграли в 5 своих последних поединках

«Монца» еще ни разу не обыгрывала «Лацио»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Римляне сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут агрессивно атаковать.

«Лацио» преуспевал в последних матчах, да и оборона соперника ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10