Ларн
Санкт-Галлен
«Ларн»
Турнирное положение: «Ларн» стартовал в основном этапе Лиги конференций с двух поражений, на данный момент североирландский коллектив занимает 36 место в турнирной таблице.
Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Ларн» проиграл норвежскому «Мольде» (0:3), затем проиграл «Шемрок Роверс» (1:4).
Ларн — Санкт-Галлен: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды в чемпионате Северной Ирландии: В турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занимает 7 место с активом в 18 очков.
«Санкт-Галлен»
Турнирное положение: «Санкт-Галлен» занимает 35 место в турнирной таблице Лиги конференций. Швейцарский клуб стартовал в основной лиге еврокубка с крупных поражений.
Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6), затем уступил «Фиорентине» (2:4).
Не сыграют: Из-за травм в третьем туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи.
Состояние команды в чемпионате Швейцарии: «Санкт-Галлен» занимает в Суперлиге 7 место, набрав 17 очков.
Статистика для ставок
- «Ларн» занимает 36 место в Лиге конференций
- «Санкт-Галлен» и «Ларн» ранее не встречались
- «Санкт-Галлен» занимает 35 место в Лиге конференций
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.09, а победа «Ларн» — в 6.97.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.26 и 1.88 соответственно.
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Прогноз: В последних матчах наблюдается блеклая игра в атаке команд «Санкт-Галлен» и «Ларн», у них не всё клеится в линии нападения. Можно рискнуть в пользу ничейного исхода в этом поединке.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 5.09.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 3.5 с коэффициентом 1.88.