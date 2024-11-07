«Ларн» сыграет против команды «Санкт-Галлен» в 3 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ларн» — «Санкт-Галлен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ларн»

Турнирное положение: «Ларн» стартовал в основном этапе Лиги конференций с двух поражений, на данный момент североирландский коллектив занимает 36 место в турнирной таблице.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Ларн» проиграл норвежскому «Мольде» (0:3), затем проиграл «Шемрок Роверс» (1:4).

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Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды в чемпионате Северной Ирландии: В турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занимает 7 место с активом в 18 очков.

«Санкт-Галлен»

Турнирное положение: «Санкт-Галлен» занимает 35 место в турнирной таблице Лиги конференций. Швейцарский клуб стартовал в основной лиге еврокубка с крупных поражений.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6), затем уступил «Фиорентине» (2:4).

Не сыграют: Из-за травм в третьем туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи.

Состояние команды в чемпионате Швейцарии: «Санкт-Галлен» занимает в Суперлиге 7 место, набрав 17 очков.

Статистика для ставок

«Ларн» занимает 36 место в Лиге конференций

«Санкт-Галлен» и «Ларн» ранее не встречались

«Санкт-Галлен» занимает 35 место в Лиге конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.09, а победа «Ларн» — в 6.97.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.26 и 1.88 соответственно.

Прогноз: В последних матчах наблюдается блеклая игра в атаке команд «Санкт-Галлен» и «Ларн», у них не всё клеится в линии нападения. Можно рискнуть в пользу ничейного исхода в этом поединке.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 5.09.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 3.5 с коэффициентом 1.88.