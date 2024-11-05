Пахтакор
Al-Rayyan
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Пахтакор» сражается за попадание в топ-8. На текущий момент команда пребывает как раз на 8 месте турнирной таблицы Азиатской Лиги чемпионов.
При этом «Пахтакор» в 3 турах турнира набрал всего лишь 2 очка. Да и забили подопечные Максима Шацких всего 1 мяч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пахтакор» уверенно расправился с «Андижаном» (3:1).
До того команда уступила «Кызылкуму» (2:3). Да и поединок с «Аль-Шортой» завершился для ташкентцев сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. При этом в них «Пахтакор» забил 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в Азиатской Лиге чемпионов ташкентцы еще не побеждали. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее раза за матч.
Зато по-прежнему полезен Драган Черан. Сербский ветеран настрелял уже 13 мячей в чемпионате Узбекистана и пока всего один в Азиатской Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и фактор родных стен явно поможет ташкентцам.
«Аль-Райян»
Турнирное положение: «Аль-Райян» в нынешней Азиатской Лиге чемпионов пока проваливается. По итогам 3 туров команда пребывает на последнем 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Райян» еще не набрал ни одного очка в турнире. Да и в собственные ворота катарцы пропустили 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда явно не запишет себе в актив. «Аль-Райян» уступил «Аль-Садду» (1:2).
До того команда расписала мировую с «Аль-Ахли» Доха (2:2). А вот поединок с аравийским «Аль-Ахли» принес форменное разочарование (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Райян» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Райян» не побеждал в 3 своих последних матчах. Да и оборона команды слишком часто ошибается.
При этом «Аль-Райян» явно намерен добыть первые очки в турнире. Да и бразилец Рожер Гуэдеш проводит продуктивный сезон, отличившись 2 голами в Азиатской Лиге чемпионов.
К слову, катарцы в 3 своих последних поединках пропускали по 3 мяча. Да и вообще, игра команды не блещет монолитностью.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация добыть первые очки у «Аль-Райяна» максимальная.
Статистика для ставок
- «Пахтакор» победил в 3 своих последних домашних матчах
- «Аль-Райян» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Аль-Райян» не побеждал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.37 и 1.55.
- 2.36Фулхэм — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.54Сельта — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Лацио — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Ташкентцы явно намерены максимально воспользоваться фактором своего поля.
Номинальные гости имеют заметные проблемы в обороне, да и ташкентцы явно способны прибавить.
Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.37