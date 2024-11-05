5 ноября в 4-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Райян». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Райян», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» сражается за попадание в топ-8. На текущий момент команда пребывает как раз на 8 месте турнирной таблицы Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Пахтакор» в 3 турах турнира набрал всего лишь 2 очка. Да и забили подопечные Максима Шацких всего 1 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пахтакор» уверенно расправился с «Андижаном» (3:1).

До того команда уступила «Кызылкуму» (2:3). Да и поединок с «Аль-Шортой» завершился для ташкентцев сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. При этом в них «Пахтакор» забил 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в Азиатской Лиге чемпионов ташкентцы еще не побеждали. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее раза за матч.

Зато по-прежнему полезен Драган Черан. Сербский ветеран настрелял уже 13 мячей в чемпионате Узбекистана и пока всего один в Азиатской Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и фактор родных стен явно поможет ташкентцам.

«Аль-Райян»

Турнирное положение: «Аль-Райян» в нынешней Азиатской Лиге чемпионов пока проваливается. По итогам 3 туров команда пребывает на последнем 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Райян» еще не набрал ни одного очка в турнире. Да и в собственные ворота катарцы пропустили 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда явно не запишет себе в актив. «Аль-Райян» уступил «Аль-Садду» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Аль-Ахли» Доха (2:2). А вот поединок с аравийским «Аль-Ахли» принес форменное разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Райян» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Райян» не побеждал в 3 своих последних матчах. Да и оборона команды слишком часто ошибается.

При этом «Аль-Райян» явно намерен добыть первые очки в турнире. Да и бразилец Рожер Гуэдеш проводит продуктивный сезон, отличившись 2 голами в Азиатской Лиге чемпионов.

К слову, катарцы в 3 своих последних поединках пропускали по 3 мяча. Да и вообще, игра команды не блещет монолитностью.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация добыть первые очки у «Аль-Райяна» максимальная.

Статистика для ставок

«Пахтакор» победил в 3 своих последних домашних матчах

«Аль-Райян» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Аль-Райян» не побеждал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.37 и 1.55.

Прогноз: Ташкентцы явно намерены максимально воспользоваться фактором своего поля.

Номинальные гости имеют заметные проблемы в обороне, да и ташкентцы явно способны прибавить.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.37