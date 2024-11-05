ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПобеда на классе. Кажется, «Краснодар» готов стать чемпионом АнтониРезать мясо. Рашфорд, Антони и еще 6 игроков «МЮ» от которых надо избавиться Амориму Маркус Тюрам«Интер» — «Венеция» 1:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Три очка для «Пахтакора»?

    «Пахтакор» — «Аль-Райян». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Аль-Райян»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Драган Черан
    5 ноября в 4-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Райян». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Райян», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад 05 Ноября 2024 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 17:00 Al-Rayyan

    Al-Rayyan

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Запад
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» сражается за попадание в топ-8. На текущий момент команда пребывает как раз на 8 месте турнирной таблицы Азиатской Лиги чемпионов.

    При этом «Пахтакор» в 3 турах турнира набрал всего лишь 2 очка. Да и забили подопечные Максима Шацких всего 1 мяч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пахтакор» уверенно расправился с «Андижаном» (3:1).

    До того команда уступила «Кызылкуму» (2:3). Да и поединок с «Аль-Шортой» завершился для ташкентцев сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. При этом в них «Пахтакор» забил 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в Азиатской Лиге чемпионов ташкентцы еще не побеждали. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее раза за матч.

    Зато по-прежнему полезен Драган Черан. Сербский ветеран настрелял уже 13 мячей в чемпионате Узбекистана и пока всего один в Азиатской Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и фактор родных стен явно поможет ташкентцам.

    «Аль-Райян»

    Турнирное положение: «Аль-Райян» в нынешней Азиатской Лиге чемпионов пока проваливается. По итогам 3 туров команда пребывает на последнем 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Райян» еще не набрал ни одного очка в турнире. Да и в собственные ворота катарцы пропустили 7 мячей.

  • Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • Сравнения Килиана Мбаппе с легендами выглядят максимально неуместно
  • 02/11/2024

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда явно не запишет себе в актив. «Аль-Райян» уступил «Аль-Садду» (1:2).

    До того команда расписала мировую с «Аль-Ахли» Доха (2:2). А вот поединок с аравийским «Аль-Ахли» принес форменное разочарование (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Райян» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Райян» не побеждал в 3 своих последних матчах. Да и оборона команды слишком часто ошибается.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Аль-Райян» явно намерен добыть первые очки в турнире. Да и бразилец Рожер Гуэдеш проводит продуктивный сезон, отличившись 2 голами в Азиатской Лиге чемпионов.

    К слову, катарцы в 3 своих последних поединках пропускали по 3 мяча. Да и вообще, игра команды не блещет монолитностью.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация добыть первые очки у «Аль-Райяна» максимальная.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» победил в 3 своих последних домашних матчах

    • «Аль-Райян» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Аль-Райян» не побеждал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.37 и 1.55.

    Прогноз: Ташкентцы явно намерены максимально воспользоваться фактором своего поля.

    Номинальные гости имеют заметные проблемы в обороне, да и ташкентцы явно способны прибавить.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.37

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чилич — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Урал — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:01
    •  2.43
  • Прогноз на матч Этчеверри — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Шевченко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рыбакина — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кецманович — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парма — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пахтакор» — «Аль-Райян»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Пахтакора»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры