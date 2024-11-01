1 ноября в 21-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Худжанд». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Худжанд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вахш»

Турнирное положение: «Вахш» в нынешнем сезоне ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

При этом «Вахш» в 19 поединках чемпионата настрелял всего 22 мяча. Отставание от топ-3 составляет 10 зачетных баллов.

Последние матчи: минувший тур команда провела успешно. «Вахш» минимально переиграл «Куктош».

До того команда подписала мировую с «Эсхатой» (2:2). Да и поединок с «Равшаном» завершился ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Вахш» забил 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Вахш» не проигрывал в 5 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем раз за матч — 20 пропущенных мячей.

Поединки против «Худжанда» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Вахш» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и подняться на пару строчек вверх еще вполне реально.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» уже вряд ли догонит лидера. Сейчас команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» наколотил 28 мячей в ворота соперников в 18 поединках. Да и отрыв от идущих следом «армейцев» составляет лишь 1 очко.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Худжанд» уверенно переиграл «Истаравшан» (3:1).

До того команда нанесла поражение «ЦСКА Памир» Душанбе (5:1). Да и поединок с «Панджшером» принес победный результат (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Худжанд» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Худжанд» выиграл в 4 своих последних поединках. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 12 пропущенных мячей в 18 матчах.

При этом «Худжанд» явно намерен закрепиться на 2 позиции. Да и россиянин Артем Сердюк проводит отличный сезон, отличившись 6 забитыми мячами.

К слову, от «Вахша» команда не пропускала в 3 последних очных поединках. Причем в них «Худжанд» выиграл 2 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и в последних матчах команда выглядела весьма выгодно.

Статистика для ставок

«Худжанд» победил в 4 своих последних матчах

«Худжанд» пропускает в среднем реже гола за матч — всего 12 мячей

«Вахш» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Худжанд» явно максимально постарается закрепиться на второй позиции.

Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, да и «Вахш» они обыгрывают довольно регулярно.

Ставка: Победа «Худжанда» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.95