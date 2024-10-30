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    Манчестер Юнайтед — Лестер: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
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    30 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Октября 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:45 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в текущем чемпионате выступает довольно посредственно. Ныне команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает аккурат менее гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 раз в 9 поединках.

    Манчестер Юнайтед — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова разочаровала. «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» (1:2).

    При этом «Манчестер Юнайтед» до того подписал мировую с «Фенербахче» (1:1) в Лиге Европы. А вот немногим ранее был обыгран «Брентфорд» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Манкунианцы имеют прекрасный подбор игроков, но единого ансамбля нет. Да и оборона команды подчас совершает откровенно детские ошибки.

    Матчи с «лисами» проходят для команды традиционно сложно. «Манчестер Юнайтед» в 5 последних очных встречах выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Манкунианцы явно намерены исправиться перед своими болельщиками за неудачи в чемпионате.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» в АПЛ сражаются за выживание. По итогам 9 туров команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лестер» в текущем чемпионате набрал всего 9 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает немногим более гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. «Лестер» дома уступил «Ноттингем Форесту» (1:3).

    При этом до того команда нанесла поражение «Саутгемптону» (3:2). Да и встреча с «Борнмутом» для «лис» завершилась успехом (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лестер» нынче выглядит довольно монолитно. До последней коллизии «лисы» выиграли дважды кряду.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 9 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 17 раз.

    При этом «Лестер» явно мотивирован дать бой нестабильным манкунианцам. «Лисам» палец в рот не клади, да и Джейми Варди все еще в огне!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс соперник слишком часто допускает огрехи в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Лестер» уже 3 года не обыгрывает манкунианцев

    • «Манчестер Юнайтед» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Лисы» проиграли манкунианцам в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Лисы» явно постараются сыграть как можно надежнее в обороне.

    Манкунианцы слишком нестабильны, да и оппонент явно будет упираться с первой и до последней минуты.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 3.00

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    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Первый тайм принесет паритет
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