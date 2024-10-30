В рамках 10-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Парму». Поединок пройдет 30 октября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе после 9-и туров. «Ювентус» отстает от 1-й позиции на 5 баллов.

К слову, на своем поле «старая синьора» выступает не очень здорово, набрав всего 9 очков из 15-и возможных дома. По этому показателю «Ювентус» занимает 8-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлой встрече команда сыграла вничью с «Интером» (4:4), сравняв счет на 82-й минуте. До этого «Ювентус» уступил «Штутгарту» (0:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «старая синьора» проиграла только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и выиграла. За этот период «Ювентус» забил 9 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Бремер, Дуглас Луис, Николас Гонсалес, Тен Копмейнерс, Аркадиуш Милик (у всех — травмы) и Поль Погба (дисквалификация за допинг).

Состояние команды: Сейчас «Ювентус» ведет борьбу за 1-ю строчку в Серии А, команда вполне способна конкурировать с «Интером» и «Наполи» за лидерство в лиге.

Нападающий «старой синьоры» Душан Влахович отлично начал сезон, забив за 9 встреч 6 голов. Форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Парма»

Турнирное положение: Команда располагается на 17-й строчке с 8-ю баллами после 9-и туров. «Парма» опережает зону вылета лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

Команда не лучшим образом выступает на чужом поле. «Парма» набрала всего 3 очка из 12-и возможных в гостях. К тому же, в предстоящем матче команда встретится с одним из фаворитом чемпионата.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Парма» сыграла вничью с «Эмполи» (1:1). Матчем ранее команда также поделила очки с «Комо» (1:1), забив всего 2 гола еще в первом тайме.

«Парма» не может победить на протяжении 7-и матчей подряд. За этот период команда трижды проиграла и 4 раза сыграла вничью. В последних 2-х встречах «Парма» забила 2 гола при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: «Парма» выиграла только 1 матч в нынешнем сезоне Серии А, но при этом очень много раз сыграла вничью. Команде необходимо чаще побеждать, чтобы претендовать на место в середине таблицы чемпионата.

Последний раз «Парма» цеплялась за очки в матчах против «Ювентуса» еще в 2019-м году. В той встрече команда сыграла вничью со «старой синьорой» (3:3), сравняв счет на 90+3-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Ювентус» проиграл только 1 раз

«Парма» в последних 3-х встречах непременно играла вничью

«Ювентус» непременно обыгрывал «Парму» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.40, победа «Пармы» — 8.50, ничья — 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Ювентус» довольно часто пропускает в последнее время. Можно предположить, что «Парма» забьет хотя-бы один гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Пармы» 0.5 больше за 1.85.

Прогноз: «Ювентус» попытается взломать оборону «Пармы» еще в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1-м тайме за 1.83.