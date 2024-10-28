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    Осимхен и компания разберутся с «Бешикташем»

    Галатасарай — Бешикташ: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.85. 28.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Бешикташ»
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    Виктор Осимхен и Дрис Мертенс
    28 октября в 10-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Бешикташ». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 28 Октября 2024 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
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    «Галатасарай»

    Турнирное положение: после 9 матчей «Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции с 25 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Окана Бурука разгромила в гостях «Антальяспор» со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отметился Мауро Икарди, также отличился Виктор Осмихен.

    Галатасарай — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была победа дома на «Аланьяспор» (1:0) и в Лиге Европы над «Эльфсборгом» (4:3).

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    • Не сыграют: травмы у Али Йезилюрта и Исмаэля Якобса.

    Состояние команды: пока «Галатасарай» подтверждает звание главного фаворита турецкого чемпионата, уверенно лидируя в турнире. Команда имеет мощнейший состав даже по меркам топ-5 европейских чемпионатов. Одна связка Икарди-Осимхен чего стоит, а на подмене им сидят Батшуай, Шаллаи, тоже не последние люди в Европе. В полузащите же есть Демирбай, Торрейра, Мертенс и Зиеш.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: пока «Бешикташ» располагается на третьей позиции в чемпионате Турции с 20 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 9-м туре «Бешикташ» обыграл дома «Коньяспор» со счетом 2:0. С первых минут команда подтвердила статус явного фаворита и довольно легко взяла три очка. Еще в первом тайме мячи забили Чиро Иммобиле и Рафа Силва.

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    До этого была ничья с «Газиантепспор» (1:1), а также гостевая победа в Лиге Европы над «Лионом» (1:0).

    Не сыграют: травмы у Мерта Гюнока и Мечипа Уйсала.

    Состояние команды: летом команду возглавил знаменитый голландец Джованни Ван Бронкхорст и постепенно возвращает «Бешикташ» на лидирующие позиции в Турции. Последние годы команда больше запомнималась своими скандалами и постоянной сменой тренеров. Состав у команды явно не ровня «Галатасараю», но и тут есть Иммобиле, Рашица, Жоау Марио и Рафа. Все они были на виду в топ-5 чемпионатах.

    Статистика для ставок

    • В финале Суперкубка «Бешикташ» разгромил своего извечного соперника со счетом 5:0

    • Матчи в прошлом сезоне завершились победой «Галатасарая» (2:1, 1:0)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Галатасарая» дают 1.85, а на «Бешикташ» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 4,00.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,57.

    Прогноз: по составу хозяева на голову сильнее, находятся в отличной форме, а также не стоит забывать унижение от «Бешикташа» (0:5), поэтому «Галатасарай» будет более чем мотивирован. Попробуй, сдержи Икарди-Осимхена.

    Ставка: победа «Галатасарая» за 1,85.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с уверенной победой хозяев.

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой -1,5 за 3,0.

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    «Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на футбол. Осимхен и компания разберутся с «Бешикташем»
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