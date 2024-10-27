27 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Венеция». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» пока выступает хуже, чем в прошлом сезоне. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Монца» бледновато выглядит в атаке. В 8 матчах чемпионата Италии команда отличилась 8 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Монца» уверенно расправилась с «Вероной» (3:0).

До того команда сыграла вничью с «Ромой» (1:1). А вот встреча с «Наполи» завершилась банальной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: В 8 поединках чемпионата «Монца» добыла всего 7 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется всего лишь одним зачетным баллом.

Матчи против «Венеции» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Монца» выиграла 2 раза при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Последняя виктория явно окрылила игроков команды.

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» борется за выживание. Команда сейчас находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Венеция» в 8 матчах чемпионата набрала лишь 4 очка. А вот настреляла команда всего 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова не разжилась очками. «Венеция» по всем статьям уступила «Аталанте» (0:2).

А вот до того команда уступила «Вероне» (1:2). Да и чуть ранее она ничего не смогла противопоставить «Роме» (1:2).

В 5 своих последних матчах «Венеция» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли всего 4 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: венецианцы имеют явные проблемы во всех игровых компонентах. Оборона команды допустила результативный сбой 14 раз в 8 матчах Серии А.

При этом венецианцы проиграли в 3 своих последних поединках. А вот отставание от спасительного 17 места измеряется 3 очками.

При этом «Венеция» в кадровом плане выглядит достаточно прилично. Вот только слабая результативность никак не позволяет рассчитывать на что-то позитивное.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда всеми силами постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Монца» в среднем забивает ровно гол за матч

Венецианцы проиграли в 3 своих последних поединках

«Венеция» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Монца» намерена оторваться от опасной зоны, и на своем поле явно будет максимально активно атаковать.

«Венеция» имеет серьезные проблемы с реализацией, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Монцы» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30