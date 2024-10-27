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    Сумеет ли «Монца» одолеть венецианцев?

    «Монца» — «Венеция». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Венеция»
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    Маттео Пессина
    27 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Венеция». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» пока выступает хуже, чем в прошлом сезоне. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии А.

    При этом «Монца» бледновато выглядит в атаке. В 8 матчах чемпионата Италии команда отличилась 8 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Монца» уверенно расправилась с «Вероной» (3:0).

    До того команда сыграла вничью с «Ромой» (1:1). А вот встреча с «Наполи» завершилась банальной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: В 8 поединках чемпионата «Монца» добыла всего 7 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется всего лишь одним зачетным баллом.

    Матчи против «Венеции» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Монца» выиграла 2 раза при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Последняя виктория явно окрылила игроков команды.

    «Венеция»

    Турнирное положение: «Венеция» борется за выживание. Команда сейчас находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.

    Причем «Венеция» в 8 матчах чемпионата набрала лишь 4 очка. А вот настреляла команда всего 5 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова не разжилась очками. «Венеция» по всем статьям уступила «Аталанте» (0:2).

    А вот до того команда уступила «Вероне» (1:2). Да и чуть ранее она ничего не смогла противопоставить «Роме» (1:2).

    В 5 своих последних матчах «Венеция» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли всего 4 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: венецианцы имеют явные проблемы во всех игровых компонентах. Оборона команды допустила результативный сбой 14 раз в 8 матчах Серии А.

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    При этом венецианцы проиграли в 3 своих последних поединках. А вот отставание от спасительного 17 места измеряется 3 очками.

    При этом «Венеция» в кадровом плане выглядит достаточно прилично. Вот только слабая результативность никак не позволяет рассчитывать на что-то позитивное.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда всеми силами постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Монца» в среднем забивает ровно гол за матч

    • Венецианцы проиграли в 3 своих последних поединках

    • «Венеция» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Монца» намерена оторваться от опасной зоны, и на своем поле явно будет максимально активно атаковать.

    «Венеция» имеет серьезные проблемы с реализацией, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Монцы» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Монца» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Монца» одолеть венецианцев?
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