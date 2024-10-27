27 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и ПСЖ. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы намерены бросить перчатку ПСЖ. По итогам 8 туров Лиги 1 они осели на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» весьма неплохо атакует, отличившись 21 забитым мячом. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела сверхудачно. «Марсель» буквально деклассировал «Монпелье» (5:0).

Причем до того команда не смогла одолеть скромный «Анже» (1:1). Да и «Страсбургу» марсельцы уступили (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Марсель» настреляла лишь 11 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Валентин Карбони — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Марсельцы весьма сильны, однако нередко теряют очки на ровном месте. А вот на матч с чемпионом мотивации команде будет не занимать!

Матчи против ПСЖ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Отставание от дуэта лидеров составляет 3 очка, и есть все шансы его ликвидировать.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ выдал весьма приличный старт чемпионата. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем ПСЖ успел наколотить 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. Парижане уверенно расправились со «Страсбургом» (4:2).

После того команда в Лиге чемпионов не смогла одолеть ПСВ (1:1). Да и поединок с «Ниццей» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой ПСЖ являются не столь надежные тылы. Тем не менее, настрой на битву с марсельцами будет у команды максимальным.

При этом ПСЖ имеет традиционно квалифицированный по именам состав. Да и не проигрывала команда в 3 своих последних матчах.

При этом прекрасно начал сезон Брэдли Барколя. 22-летний форвард отличился уже 7 голами в нынешнем чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Звездные парижане намереваются оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч

ПСЖ не проигрывал в 3 своих последних поединках

Парижане в среднем забивают 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 3.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.45 и 2.43.

Прогноз: ПСЖ выглядит монолитнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Гости имеют шикарный подбор атакующих исполнителей, да и «Марсель» не блещет стабильностью игры и результатов.

Ставка: Победа ПСЖ за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.43