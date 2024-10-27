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    Сумеют ли парижане переиграть «Марсель»?

    Марсель — ПСЖ: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — ПСЖ
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    Рандаль Коло-Муани
    27 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и ПСЖ. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Октября 2024 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы намерены бросить перчатку ПСЖ. По итогам 8 туров Лиги 1 они осели на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Марсель» весьма неплохо атакует, отличившись 21 забитым мячом. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

    Марсель — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела сверхудачно. «Марсель» буквально деклассировал «Монпелье» (5:0).

    Причем до того команда не смогла одолеть скромный «Анже» (1:1). Да и «Страсбургу» марсельцы уступили (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Марсель» настреляла лишь 11 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Валентин Карбони — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Марсельцы весьма сильны, однако нередко теряют очки на ровном месте. А вот на матч с чемпионом мотивации команде будет не занимать!

    Матчи против ПСЖ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Отставание от дуэта лидеров составляет 3 очка, и есть все шансы его ликвидировать.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ выдал весьма приличный старт чемпионата. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем ПСЖ успел наколотить 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. Парижане уверенно расправились со «Страсбургом» (4:2).

    После того команда в Лиге чемпионов не смогла одолеть ПСВ (1:1). Да и поединок с «Ниццей» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: главной проблемой ПСЖ являются не столь надежные тылы. Тем не менее, настрой на битву с марсельцами будет у команды максимальным.

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    При этом ПСЖ имеет традиционно квалифицированный по именам состав. Да и не проигрывала команда в 3 своих последних матчах.

    При этом прекрасно начал сезон Брэдли Барколя. 22-летний форвард отличился уже 7 голами в нынешнем чемпионате.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Звездные парижане намереваются оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • ПСЖ не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • Парижане в среднем забивают 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.45 и 2.43.

    Прогноз: ПСЖ выглядит монолитнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Гости имеют шикарный подбор атакующих исполнителей, да и «Марсель» не блещет стабильностью игры и результатов.

    Ставка: Победа ПСЖ за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.43

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