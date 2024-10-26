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    Сможет ли «Шинник» взломать оборону соперника?

    «Арсенал» Тула — «Шинник». Ставка (к. 1.90) и прогноз на Первую лигу 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Шинник»
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    «Арсенал» Тула
    В рамках 16-го тура российской Первой лиги тульский «Арсенал» на своем поле примет «Шинник». Поединок пройдет 26 октября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Октября 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 27-ю очками в активе после 15-и туров. «Арсенал» остает от 1-й строчки в чемпионате лишь на 2 балла.

    Стоит отметить, что тульская команда — лучшая в лиге по надежности в обороне. «Арсенал» пропустил всего 8 голов за 15 матчей при 14-и забитых.

    Арсенал Тула — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече команда сыграла вничью с «Чайкой» (2:2), сравняв счет на 79-й минуте. Матчем ранее «Арсенал» также поделил очки с «Сочи» (1:1).

    Тульская команда еще не проиграла ни одного матча в рамках нынешнего сезона Первой лиги. «Арсенал» в 15-и встречах победил 6 раз при 9-и ничьих. В последних 5-и матчах команда непременно заканчивала матчи ничейным результатом.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Арсенал» выступает очень уверенно в нынешнем сезоне, не допустив ни одного поражения. Несмотря на это, тульская команда слишком часто играет вничью.

    Сейчас у «Арсенала» точно лучшая оборона в лиге. «Шиннику» точно будет очень сложно в предстоящем матче, но рано или поздно тульская команда точно оступится.

    «Шинник»

    Турнирное положение: После 15-и туров команда занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. «Шинник» продолжает борьбу за выживание в лиге.

    Команда располагается на последнем месте в чемпионате по результатам гостевых встреч, набрав всего 3 балла из 18-и возможных. «Шинник» за 6 матчей забил всего лишь 3 гола.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Балтике» (1:3), а до этого обыграла «Уфу» (1:0) в рамка Кубка России, забив единственный гол на 53-й минуте.

    В последних 5-и матчах «Шинник» трижды проиграл и дважды победил. Команда проиграла «Нефтехимику» (0:1) и КАМАЗу (0:3), а также победила «Енисей» (2:0).

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    Состояние команды: В последнее время «Шинник» стал чаще проигрывать, а до этого команда имела беспроигрышную серию в Первой лиге.

    В последней очной встрече «Шинник» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0 в мае этого года. В том матче ярославская команда забила единственный гол на 72-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Первой лиги

    • В последних 4-х встречах Первой лиги «Шинник» трижды проиграл

    • «Шинник» трижды обыграл «Арсенал» в последних 5-и очных матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа тульского «Арсенала» — 1.70, победа «Шинника» — 5.70, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.52 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды сыграют аккуратно.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 1.90.

    Прогноз: «Арсенал» — самая надежная команда в лиге. «Шинник» не сможет взломать оборону соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Шинника» 0.5 меньше за 1.80.

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    «Арсенал» Тула — «Шинник»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шинник» взломать оборону соперника?
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