25 октября в 10-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Адана Демирспор» и «Сивасспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Сивасспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: Аданцы нынешний сезон проводят ужасающе. На текущий момент команда пребывает на последнем 19 месте в таблице.

При этом «Адана Демирспор» в 8 турах чемпионата набрал лишь 1 зачетный балл. Отставание от спасительной 15 позиции составляет 7 очков.

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Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Адана Демирспор» уступил «Самсунспору» (1:3).

До того команда потерпела поражение от «Бодрумспора» (1:3). Плюс чуть ранее она уступила еще и «Аланьяспору» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. При этом в них «Адана Демирспор» забил 4 мяча при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аданцы проиграли в 5 своих последних матчах. Так что в моральном плане игрокам не позавидуешь.

Поединки против «Сивасспора» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Адана Демирспор» выиграл 3 раза при 1 поражении.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Аданцы намерены оттолкнуться от дна таблицы.

«Сивасспор»

Турнирное положение: «Сивасспор» в новом чемпионате стартовал на своем уровне. По итогам 9 туров команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Сивасспор» настрелял 11 мячей в 9 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 13 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Сивасспор» сумел одолеть «Хатайспор» (3:2).

До того команда в упорной борьбе уступила «Гёзтепе» (2:3). А вот поединок с «Башакшехиром» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» победил дважды. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сивасспор» имеет некоторые проблемы с надежностью своих тылов. Плюс команда пока никак не обретет пресловутую стабильность.

При этом «Сивасспор» уже давненько не обыгрывал аданцев. Последняя виктория случилась еще 2 года назад.

Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Да и задача подняться повыше в турнирной таблице имеется.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, оборона оппонента никак не выглядит непроходимой.

Статистика для ставок

«Адана Демирспор» проиграл в 5 своих последних матчах

«Сивасспор» уже 2 года не может одолеть аданцев

Аданцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сивасспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Гости выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться повыше в таблице.

«Адана Демирспор» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов, да и в 5 своих последних поединках команда уступила.

Ставка: Победа «Сивасспора» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.50