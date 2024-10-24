24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК в нынешнем сезоне выступает достаточно неплохо. Да данный момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы греческого чемпионата.

При этом ПАОК имеет столько же очков, сколько и лидер «Арис» — по 17. А вот забивает команда чуть реже 2 голов за матч: 14 мячей в 8 встречах.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась лишь одним зачетным баллом. ПАОК не сумел переиграть АЕК (1:1).

При этом ПАОК до того одолел «Левадиакос» (2:0). А вот поражение от ФКСБ получилось достаточно обидным (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего лишь однажды. В этих поединках ее игроки настреляли 4 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы греки вряд ли могут записать себе в актив. ПАОК на текущую минуту находится на 32 месте турнирной таблицы.

При этом ПАОК не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и опытный австрийский форвард Штефан Шваб забил уже 4 мяча в чемпионате Греции.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Грекам явно поможет поддержка привычно горячей местной торсиды.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 3 месте.

Причем «Виктория» Пльзень в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 11 поединках чешского чемпионата команда настреляла 21 мяч при 8 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Виктория» Пльзень нанесла поражение «Банику» (3:1).

При этом до того команда одолела «Пардубице» (2:0). А вот чуть ранее «Виктория» Пльзень расписала паритет с «Лудогорцем» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Шейх Сене — травмирован.

Состояние команды: в 2 своих последних поединках пльзенцы победили. Да и вообще, команда не проигрывает в 5 матчах кряду.

В двух матчах Лиги Европы пльзенцы набрали всего лишь 2 зачетных балла. Между тем, чехи потенциально способны прибавить.

При этом «Виктория» Пльзень явно намерена пободаться за попадание в первую восьмерку. Чехи достаточно крепки, да и в кадровом плане выглядят симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Чехи способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Чехи в среднем забивают почти 2 гола за матч

«Виктория» Пльзень не проигрывала в 5 своих последних поединках

ПАОК в Лиге Европы забил всего 1 мяч в 2 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Греки на своем поле явно будут активно атаковать, тогда как чехи способны преуспеть в контригре.

ПАОК пока не особо преуспевает в плане реализации, и наверняка постарается прибавить в этом компоненте.

Ставка: Победа ПАОКа во 2 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75