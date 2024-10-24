ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияТитульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308 Защитник «Барселоны» Иньиго МартинесРабота над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
    Все новости спорта

    Сумеет ли ПАОК додавить чехов?

    ПАОК — «Виктория» Пльзень. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ПАОК Прогнозы на Виктория Пльзень Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на ПАОК — «Виктория» Пльзень
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПАОК
    24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    ПАОК

  • Салоники
    •  ПАОК 19:45 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК в нынешнем сезоне выступает достаточно неплохо. Да данный момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы греческого чемпионата.

    При этом ПАОК имеет столько же очков, сколько и лидер «Арис» — по 17. А вот забивает команда чуть реже 2 голов за матч: 14 мячей в 8 встречах.

    ПАОК — Виктория П: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.883.603.85СтавкиVIP
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась лишь одним зачетным баллом. ПАОК не сумел переиграть АЕК (1:1).

    При этом ПАОК до того одолел «Левадиакос» (2:0). А вот поражение от ФКСБ получилось достаточно обидным (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего лишь однажды. В этих поединках ее игроки настреляли 4 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: старт в Лиге Европы греки вряд ли могут записать себе в актив. ПАОК на текущую минуту находится на 32 месте турнирной таблицы.

    При этом ПАОК не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и опытный австрийский форвард Штефан Шваб забил уже 4 мяча в чемпионате Греции.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Грекам явно поможет поддержка привычно горячей местной торсиды.

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: «Виктория» Пльзень нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 3 месте.

    Причем «Виктория» Пльзень в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 11 поединках чешского чемпионата команда настреляла 21 мяч при 8 пропущенных.

  • Трансферный дайджест. 15 — 21 октября
  • Битва за Холанна, будущее лидера «Байера» и серьезное усиление «Атлетико»
  • 21/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Виктория» Пльзень нанесла поражение «Банику» (3:1).

    При этом до того команда одолела «Пардубице» (2:0). А вот чуть ранее «Виктория» Пльзень расписала паритет с «Лудогорцем» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Шейх Сене — травмирован.

    Состояние команды: в 2 своих последних поединках пльзенцы победили. Да и вообще, команда не проигрывает в 5 матчах кряду.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В двух матчах Лиги Европы пльзенцы набрали всего лишь 2 зачетных балла. Между тем, чехи потенциально способны прибавить.

    При этом «Виктория» Пльзень явно намерена пободаться за попадание в первую восьмерку. Чехи достаточно крепки, да и в кадровом плане выглядят симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Чехи способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Чехи в среднем забивают почти 2 гола за матч

    • «Виктория» Пльзень не проигрывала в 5 своих последних поединках

    • ПАОК в Лиге Европы забил всего 1 мяч в 2 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Греки на своем поле явно будут активно атаковать, тогда как чехи способны преуспеть в контригре.

    ПАОК пока не особо преуспевает в плане реализации, и наверняка постарается прибавить в этом компоненте.

    Ставка: Победа ПАОКа во 2 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Димитров — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Баутиста-Агута — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хачанов — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.33
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брага — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПАОК — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли ПАОК додавить чехов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры