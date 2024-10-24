ПАОК
Виктория П
ПАОК
Турнирное положение: ПАОК в нынешнем сезоне выступает достаточно неплохо. Да данный момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы греческого чемпионата.
При этом ПАОК имеет столько же очков, сколько и лидер «Арис» — по 17. А вот забивает команда чуть реже 2 голов за матч: 14 мячей в 8 встречах.
ПАОК — Виктория П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась лишь одним зачетным баллом. ПАОК не сумел переиграть АЕК (1:1).
При этом ПАОК до того одолел «Левадиакос» (2:0). А вот поражение от ФКСБ получилось достаточно обидным (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего лишь однажды. В этих поединках ее игроки настреляли 4 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы греки вряд ли могут записать себе в актив. ПАОК на текущую минуту находится на 32 месте турнирной таблицы.
При этом ПАОК не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и опытный австрийский форвард Штефан Шваб забил уже 4 мяча в чемпионате Греции.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Грекам явно поможет поддержка привычно горячей местной торсиды.
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: «Виктория» Пльзень нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 3 месте.
Причем «Виктория» Пльзень в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 11 поединках чешского чемпионата команда настреляла 21 мяч при 8 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Виктория» Пльзень нанесла поражение «Банику» (3:1).
При этом до того команда одолела «Пардубице» (2:0). А вот чуть ранее «Виктория» Пльзень расписала паритет с «Лудогорцем» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Шейх Сене — травмирован.
Состояние команды: в 2 своих последних поединках пльзенцы победили. Да и вообще, команда не проигрывает в 5 матчах кряду.
В двух матчах Лиги Европы пльзенцы набрали всего лишь 2 зачетных балла. Между тем, чехи потенциально способны прибавить.
При этом «Виктория» Пльзень явно намерена пободаться за попадание в первую восьмерку. Чехи достаточно крепки, да и в кадровом плане выглядят симпатично.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Чехи способны преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Чехи в среднем забивают почти 2 гола за матч
- «Виктория» Пльзень не проигрывала в 5 своих последних поединках
- ПАОК в Лиге Европы забил всего 1 мяч в 2 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: Греки на своем поле явно будут активно атаковать, тогда как чехи способны преуспеть в контригре.
ПАОК пока не особо преуспевает в плане реализации, и наверняка постарается прибавить в этом компоненте.
Ставка: Победа ПАОКа во 2 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75