Целе
Истанбул Башакшехир
«Целе»
Турнирное положение: Словенский клуб неудачно стартовал в новом сезоне Лиги конференций, проиграв на старте. На данный момент «Целе» занимает 29 место в основном этапе еврокубка.
Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Целе» проиграл португальской «Витории» (1:3).
Целе — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В команде травмирован словенский защитник Жан Карничник.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Словении: В первой лиге чемпионата Словении «Целе» идёт на третьей строчке. В активе команды 23 очка после 12 сыгранных матчей.
«Истанбул»
Турнирное положение: Турецкий «Истанбул» занимает 25 место в Лиге конференций без набранных очков.
Последние матчи: В стартовой игре еврокубка «Истанбул» потерпел поражение в матче против «Рапида» (1:2).
Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды полузащитник Омер Шахинер. В строй команды вернулся польский форвард Патрик Шиш, у игрока было травмировано колено.
Состояние команды в чемпионате Турции: В чемпионате Турции «Истанбул» занимает 6 место, набрав 14 очков.
Статистика для ставок
- «Целе» в двух матчах чемпионата Словении одержал две победы
- «Истанбул» не может выиграть в последних трёх матчах: 1 ничья и 2 поражения
- «Целе» и «Истанбул» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.51, а победа «Целе» — в 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.
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Прогноз: Команды неудачно стартовали в первом туре Лиге конференций, и наверняка захотят исправиться. Наверняка, желание будет колосальным, что «Целе» и «Истанбул» не смогут определить победителя в предстоящем поединке.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.51.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.