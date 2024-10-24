«Целе» дома сыграет против «Истанбула» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Истанбул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Целе»

Турнирное положение: Словенский клуб неудачно стартовал в новом сезоне Лиги конференций, проиграв на старте. На данный момент «Целе» занимает 29 место в основном этапе еврокубка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Целе» проиграл португальской «Витории» (1:3).

Не сыграют: В команде травмирован словенский защитник Жан Карничник.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Словении: В первой лиге чемпионата Словении «Целе» идёт на третьей строчке. В активе команды 23 очка после 12 сыгранных матчей.

«Истанбул»

Турнирное положение: Турецкий «Истанбул» занимает 25 место в Лиге конференций без набранных очков.

Последние матчи: В стартовой игре еврокубка «Истанбул» потерпел поражение в матче против «Рапида» (1:2).

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды полузащитник Омер Шахинер. В строй команды вернулся польский форвард Патрик Шиш, у игрока было травмировано колено.

Состояние команды в чемпионате Турции: В чемпионате Турции «Истанбул» занимает 6 место, набрав 14 очков.

Статистика для ставок

«Целе» в двух матчах чемпионата Словении одержал две победы

«Истанбул» не может выиграть в последних трёх матчах: 1 ничья и 2 поражения

«Целе» и «Истанбул» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.51, а победа «Целе» — в 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

Прогноз: Команды неудачно стартовали в первом туре Лиге конференций, и наверняка захотят исправиться. Наверняка, желание будет колосальным, что «Целе» и «Истанбул» не смогут определить победителя в предстоящем поединке.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.51.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.