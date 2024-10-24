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    «Целе» — «Истанбул». Ставка (к. 3.51) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Целе» — «Истанбул»
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    «Целе» — «Шемрок Роверс»
    «Целе» дома сыграет против «Истанбула» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Истанбул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Целе 19:45 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
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    «Целе»

    Турнирное положение: Словенский клуб неудачно стартовал в новом сезоне Лиги конференций, проиграв на старте. На данный момент «Целе» занимает 29 место в основном этапе еврокубка.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Целе» проиграл португальской «Витории» (1:3).

    Целе — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В команде травмирован словенский защитник Жан Карничник.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Словении: В первой лиге чемпионата Словении «Целе» идёт на третьей строчке. В активе команды 23 очка после 12 сыгранных матчей.

    «Истанбул»

    Турнирное положение: Турецкий «Истанбул» занимает 25 место в Лиге конференций без набранных очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В стартовой игре еврокубка «Истанбул» потерпел поражение в матче против «Рапида» (1:2).

    Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды полузащитник Омер Шахинер. В строй команды вернулся польский форвард Патрик Шиш, у игрока было травмировано колено.

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    Состояние команды в чемпионате Турции: В чемпионате Турции «Истанбул» занимает 6 место, набрав 14 очков.

    Статистика для ставок

    • «Целе» в двух матчах чемпионата Словении одержал две победы

    • «Истанбул» не может выиграть в последних трёх матчах: 1 ничья и 2 поражения

    • «Целе» и «Истанбул» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.51, а победа «Целе» — в 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: Команды неудачно стартовали в первом туре Лиге конференций, и наверняка захотят исправиться. Наверняка, желание будет колосальным, что «Целе» и «Истанбул» не смогут определить победителя в предстоящем поединке.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.51.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

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    «Целе» — «Истанбул»: прогноз, ставка (3.51), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Соперники поделят очки?
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