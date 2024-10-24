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    «Лион» разберется с «Бешикташем» в Лиге Европы?

    Лион — Бешикташ: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Бешикташ»
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    Корентен Толиссо («Лион»)
    24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Лион» на своем поле сыграет против «Бешикташа». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: французский коллектив отлично выступает в новом сезоне Лиги Европы.

    Лионцы смогли добыть две победы, набрали шесть очков и идут на второй строчке в турнирной таблице.

    Лион — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате Франции «дети» набрали 13 баллов и занимают седьмое место.

    Последние матчи: в прошлых турах Лиги Европы «ткачи» переиграли «Олимпиакос» (2:0) и «Рейнджерс» (4:1).

    В чемпионате же лионский коллектив обыграл «Гавр» (4:0), «Нант» (2:0) и «Тулузу» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Только до этого команда из Лиона проиграла «Марселю» (2:3).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле в команде из одноименного города Неманьи Матича и Энцо Молебе.

    Состояние команды: сейчас «Лион» находится в превосходной форме, побеждает и показывает качественный футбол.

    Подопечные Пьера Сажа отлично идут в Лиге Европы и наверстывают упущенное в первых турах в чемпионате страны. «Лион» является грозной силой для любого из соперников.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: турецкий гранд откровенно плохо стартовал в Лиге Европы.

    Команда из Стамбула потерпела два поражения с общим счетом 1:7, не набрала очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

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    • В чемпионате Турции стамбульский коллектив набрал 20 баллов и занимает вторую строчку в табеле о рангах.

    Последние матчи: в прошлых турах Лиги Европы стамбульцы уступили «Аяксу» (0:4) и «Айнтрахту» (1:3).

    В чемпионате же «черно-белые» смогли победить «Коньяспор» (2:0), но сыграли вничью с «Газиантепом» (1:1).

    До этого «орлы» также разгромили «Кайсериспор» и победили «Эюспор» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Аль-Мусрати, Милот Рашица и Неджип Уйсал.

    Состояние команды: подопечные Джованни ван Бронкхорста пока что не показывают ту игру, которую хотели бы видеть от них болельщики.

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    Если в чемпионате «Бешикташ» еще как-то показывает себя, то вот в Лиге Европы у него полный провал. Команда крайне нестабильна. Если все так пойдет и дальше, то стамбульцы могут забыть о борьбе за какой-либо титул.

    Статистика для ставок

    • «Лион» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

    • «Бешикташ» выиграл только 1 из последних 3 матчей

    • в последней очной игре в 2017 году «Бешикташ» победил «Лион» в рамках Лиги Европы со счетом 2:1

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.30, победа «Бешикташа» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: «Лион» набрал отличный ход и его будет крайне сложно остановить, поэтому французы должны побеждать.

    Ставка: победа «Лиона» с форой-1 за 2.03

    Прогноз: команды в последнее время любят много забивать, поэтому ждем результативный футбол в этом матче.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45

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