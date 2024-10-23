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    «Орлы» сразу полетят в атаку

    Бенфика — Фейеноорд: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 23.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фейеноорд»
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    Анатолий Трубин
    23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: Лиссабонцы в Лиге чемпионов стартовали успешно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бенфика» в чемпионате Португалии пока осела лишь на 3 строчке. Да и отставание от лидера «Спортинга» составляет 8 очков.

    Бенфика — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке лиссабонцы добыли викторию. «Орлы» легко переиграли скромный «Певидем» (2:0).

    При этом «Бенфика» чуть ранее учинила разгром мадридскому «Атлетико» (4:0). Да и поединок с «Жил Висенте» завершился викторией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 16 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Тьягу Гувейя, Ренату Санчеш — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов лиссабонцы стартовали весьма продуктивно. В 2 турах команда добыла 6 зачетных пунктов.

    При этом «Бенфика» в нынешней Лиге чемпионов забила 6 мячей. А вот пропустили «орлы» лишь один раз.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Плюс Оркун Кёкчу мотивирован огорчить свой бывший клуб.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: «Фейеноорд» нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 4 месте.

    Причем «Фейеноорд» в среднем забивает 2 гола за матч. В 8 поединках Эредивизии команда настреляла 19 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда выдала шикарный поединок. Роттердамцы разгромили «Гоу Эхед Иглз» (5:1).

    При этом до того команда сумела одолеть «Твенте» (2:1). А вот чуть ранее «Фейеноорд» переиграл еще и «Жирону» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Сантьяго Хименес, Крис Надже — травмированы.

    Состояние команды: Роттердамцы постепенно улучшают свою игру и результаты. Да и серия из трех побед кряду окрыляет.

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    В Лиге чемпионов команда выглядит достаточно скромно. Голландцы по итогам 2 туров находятся на 22 месте из 36, да и набрали они всего 3 пункта.

    В кадровом плане «Фейеноорд» выглядит не столь грозно. При этом оборона команды в среднем дает результативный сбой раз за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Роттердамцы давно слывут командой, способной выжать максимум из своих моментов.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» выиграла в 6 своих последних поединках

    • «Фейеноорд» победил в 3 своих последних матчах

    • Лиссабонцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Бенфика» явно сильнее, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

    Лиссабонцы наверняка начнут встречу максимально агрессивно, да и забивать в составе «орлов» есть кому.

    Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Бенфика» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. «Орлы» сразу полетят в атаку
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