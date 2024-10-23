23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонцы в Лиге чемпионов стартовали успешно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Бенфика» в чемпионате Португалии пока осела лишь на 3 строчке. Да и отставание от лидера «Спортинга» составляет 8 очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке лиссабонцы добыли викторию. «Орлы» легко переиграли скромный «Певидем» (2:0).

При этом «Бенфика» чуть ранее учинила разгром мадридскому «Атлетико» (4:0). Да и поединок с «Жил Висенте» завершился викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 16 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Тьягу Гувейя, Ренату Санчеш — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов лиссабонцы стартовали весьма продуктивно. В 2 турах команда добыла 6 зачетных пунктов.

При этом «Бенфика» в нынешней Лиге чемпионов забила 6 мячей. А вот пропустили «орлы» лишь один раз.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Плюс Оркун Кёкчу мотивирован огорчить свой бывший клуб.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 4 месте.

Причем «Фейеноорд» в среднем забивает 2 гола за матч. В 8 поединках Эредивизии команда настреляла 19 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда выдала шикарный поединок. Роттердамцы разгромили «Гоу Эхед Иглз» (5:1).

При этом до того команда сумела одолеть «Твенте» (2:1). А вот чуть ранее «Фейеноорд» переиграл еще и «Жирону» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Сантьяго Хименес, Крис Надже — травмированы.

Состояние команды: Роттердамцы постепенно улучшают свою игру и результаты. Да и серия из трех побед кряду окрыляет.

В Лиге чемпионов команда выглядит достаточно скромно. Голландцы по итогам 2 туров находятся на 22 месте из 36, да и набрали они всего 3 пункта.

В кадровом плане «Фейеноорд» выглядит не столь грозно. При этом оборона команды в среднем дает результативный сбой раз за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Роттердамцы давно слывут командой, способной выжать максимум из своих моментов.

Статистика для ставок

«Бенфика» выиграла в 6 своих последних поединках

«Фейеноорд» победил в 3 своих последних матчах

Лиссабонцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Бенфика» явно сильнее, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Лиссабонцы наверняка начнут встречу максимально агрессивно, да и забивать в составе «орлов» есть кому.

Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10