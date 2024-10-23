Бенфика
Фейеноорд
«Бенфика»
Турнирное положение: Лиссабонцы в Лиге чемпионов стартовали успешно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Бенфика» в чемпионате Португалии пока осела лишь на 3 строчке. Да и отставание от лидера «Спортинга» составляет 8 очков.
Бенфика — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке лиссабонцы добыли викторию. «Орлы» легко переиграли скромный «Певидем» (2:0).
При этом «Бенфика» чуть ранее учинила разгром мадридскому «Атлетико» (4:0). Да и поединок с «Жил Висенте» завершился викторией (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 16 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Тьягу Гувейя, Ренату Санчеш — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: в Лиге чемпионов лиссабонцы стартовали весьма продуктивно. В 2 турах команда добыла 6 зачетных пунктов.
При этом «Бенфика» в нынешней Лиге чемпионов забила 6 мячей. А вот пропустили «орлы» лишь один раз.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Плюс Оркун Кёкчу мотивирован огорчить свой бывший клуб.
«Фейеноорд»
Турнирное положение: «Фейеноорд» нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 4 месте.
Причем «Фейеноорд» в среднем забивает 2 гола за матч. В 8 поединках Эредивизии команда настреляла 19 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда выдала шикарный поединок. Роттердамцы разгромили «Гоу Эхед Иглз» (5:1).
При этом до того команда сумела одолеть «Твенте» (2:1). А вот чуть ранее «Фейеноорд» переиграл еще и «Жирону» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Сантьяго Хименес, Крис Надже — травмированы.
Состояние команды: Роттердамцы постепенно улучшают свою игру и результаты. Да и серия из трех побед кряду окрыляет.
В Лиге чемпионов команда выглядит достаточно скромно. Голландцы по итогам 2 туров находятся на 22 месте из 36, да и набрали они всего 3 пункта.
В кадровом плане «Фейеноорд» выглядит не столь грозно. При этом оборона команды в среднем дает результативный сбой раз за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Роттердамцы давно слывут командой, способной выжать максимум из своих моментов.
Статистика для ставок
- «Бенфика» выиграла в 6 своих последних поединках
- «Фейеноорд» победил в 3 своих последних матчах
- Лиссабонцы в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
- 2.10Реал Мадрид — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Динамо Мх — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.06ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «Бенфика» явно сильнее, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.
Лиссабонцы наверняка начнут встречу максимально агрессивно, да и забивать в составе «орлов» есть кому.
Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10