22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Болонья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» в новом сезоне ставит амбициозные задачи. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный 10 раз в 8 поединках английского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Вилланы» уверенно переиграли «Фулхэм» (3:1).

При этом «Астон Вилла» чуть ранее расписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Да и «Бавария» был обыграна абсолютно по делу (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов «вилланы» тоже преуспевают. В 2 турах команда набрала 6 очков.

При этом «Астон Вилла» в нынешней Лиге чемпионов еще не пропускала. Да и не проигрывают бирмингемцы с конца августа.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Олли Уоткинс и его партнеры будут действовать максимально агрессивно.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 13 позиции.

Причем «Болонья» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 8 поединках Серии А команда настреляла всего 9 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Болонья» подписала мировую с «Дженоа» (2:2).

При этом до того команда не смогла одолеть «Парму» (0:0). А вот чуть ранее «Болонья» уступила «Ливерпулю» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Николо Камбьяги, Мартин Эрлич, Дэн Ндойе — травмированы.

Состояние команды: Итальянцы пока и близко не напоминают себя образца прошлого сезона. Да и голы даются команде с заметной натугой.

В нынешнем сезоне команда выглядит не столь уверенно. Да и пресловутая монолитность в игре «Болонья» куда-то испарилась.

В кадровом плане «Болонья» выглядит достаточно скромно. Выделить можно лишь Рикардо Орсолини, являющегося душой и сердцем атак команды.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Итальянцы явно будут рассчитывать на контратаки.

Статистика для ставок

«Болонья» не выигрывала в 4 своих последних матчах

«Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч

«Вилланы» еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

Прогноз: «Астон Вилла» выглядит сильнее итальянцев, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

«Вилланы» нынче на коне, и явно намереваются продолжить свой успешный сериал.

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20