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    «Вилланы» медлить не собираются!

    Астон Вилла — Болонья: прогноз и ставка (коэффициент 2.20) на футбол. 22/10/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Болонья»
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    Люка Динь
    22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Болонья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Октября 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» в новом сезоне ставит амбициозные задачи. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный 10 раз в 8 поединках английского чемпионата.

    Астон Вилла — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Вилланы» уверенно переиграли «Фулхэм» (3:1).

    При этом «Астон Вилла» чуть ранее расписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Да и «Бавария» был обыграна абсолютно по делу (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов «вилланы» тоже преуспевают. В 2 турах команда набрала 6 очков.

    При этом «Астон Вилла» в нынешней Лиге чемпионов еще не пропускала. Да и не проигрывают бирмингемцы с конца августа.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Олли Уоткинс и его партнеры будут действовать максимально агрессивно.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 13 позиции.

    Причем «Болонья» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 8 поединках Серии А команда настреляла всего 9 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Болонья» подписала мировую с «Дженоа» (2:2).

    При этом до того команда не смогла одолеть «Парму» (0:0). А вот чуть ранее «Болонья» уступила «Ливерпулю» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Николо Камбьяги, Мартин Эрлич, Дэн Ндойе — травмированы.

    Состояние команды: Итальянцы пока и близко не напоминают себя образца прошлого сезона. Да и голы даются команде с заметной натугой.

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    В нынешнем сезоне команда выглядит не столь уверенно. Да и пресловутая монолитность в игре «Болонья» куда-то испарилась.

    В кадровом плане «Болонья» выглядит достаточно скромно. Выделить можно лишь Рикардо Орсолини, являющегося душой и сердцем атак команды.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Итальянцы явно будут рассчитывать на контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» не выигрывала в 4 своих последних матчах

    • «Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Вилланы» еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

    Прогноз: «Астон Вилла» выглядит сильнее итальянцев, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

    «Вилланы» нынче на коне, и явно намереваются продолжить свой успешный сериал.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Астон Вилла» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. «Вилланы» медлить не собираются!
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