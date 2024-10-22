Астон Вилла
Болонья
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» в новом сезоне ставит амбициозные задачи. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный 10 раз в 8 поединках английского чемпионата.
Астон Вилла — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Вилланы» уверенно переиграли «Фулхэм» (3:1).
При этом «Астон Вилла» чуть ранее расписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Да и «Бавария» был обыграна абсолютно по делу (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: в Лиге чемпионов «вилланы» тоже преуспевают. В 2 турах команда набрала 6 очков.
При этом «Астон Вилла» в нынешней Лиге чемпионов еще не пропускала. Да и не проигрывают бирмингемцы с конца августа.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Олли Уоткинс и его партнеры будут действовать максимально агрессивно.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 13 позиции.
Причем «Болонья» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 8 поединках Серии А команда настреляла всего 9 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Болонья» подписала мировую с «Дженоа» (2:2).
При этом до того команда не смогла одолеть «Парму» (0:0). А вот чуть ранее «Болонья» уступила «Ливерпулю» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Николо Камбьяги, Мартин Эрлич, Дэн Ндойе — травмированы.
Состояние команды: Итальянцы пока и близко не напоминают себя образца прошлого сезона. Да и голы даются команде с заметной натугой.
В нынешнем сезоне команда выглядит не столь уверенно. Да и пресловутая монолитность в игре «Болонья» куда-то испарилась.
В кадровом плане «Болонья» выглядит достаточно скромно. Выделить можно лишь Рикардо Орсолини, являющегося душой и сердцем атак команды.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Итальянцы явно будут рассчитывать на контратаки.
Статистика для ставок
- «Болонья» не выигрывала в 4 своих последних матчах
- «Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Вилланы» еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.
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Прогноз: «Астон Вилла» выглядит сильнее итальянцев, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.
«Вилланы» нынче на коне, и явно намереваются продолжить свой успешный сериал.
Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20