ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский «Барселона» — «Севилья». Онлайн «Челси»«Ливерпуль» — «Челси». Онлайн «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 14:09
    • Касаткина победила Мирру Андрееву и выиграла турнир в Нинбо
    Все новости спорта

    Ставим на мир!

    «Верона» — «Монца». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Серия А, 21 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Верону Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Верона» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Мальдини
    21 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Монца». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 21 Октября 2024 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 21:45 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы стартовали на своем уровне. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Серии А.

    При этом «Верона» довольно неплохо выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась 12 забитыми мячами.

    Верона — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Верона» расправилась с «Венецией» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Комо» (2:3). Да и встреча с «Торино» завершилась весьма досадной коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Абду Харруи, Суат Сердар — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Верона» добыла 9 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется 4 зачетными баллами.

    Матчи против «Монцы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Верона» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем более, соперник в нынешнем чемпионате выглядит не столь выгодно.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монце» в нынешнем сезоне придется сражаться за выживание. Команда сейчас находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монца» в 7 матчах чемпионата набрала лишь 4 очка. А вот настреляла команда всего 5 мячей в ворота соперников.

  • Роль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет?
  • Изучаем состояние пяти европейских топ-клубов, которые начинали сезон с большими надеждами и высокими целями
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Монца» не дала себя обыграть «Роме» (1:1).

    А вот до того команда уступила «Наполи» (0:2). Зато в Кубке Италии была уверенно обыграна «Брешия» (3:1).

    В 5 своих последних матчах «Монца» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли всего 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Роберто Гальярдини, Самуэле Виньято — травмированы.

    Состояние команды: нынешний сезон команде откровенно не удается. При этом оборона «Монцы» допустила результативный сбой 9 раз в 7 матчах.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Монца» не побеждала в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команде по силам выбраться из опасной зоны.

    При этом «Монца» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. Да и Даниэль Мальдини способен поднатореть в плане результативности.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Верона» уже 13 лет не обыгрывает «Монцу»

    • До последней виктории веронцы уступили в 3 матчах кряду

    • «Монца» забивает в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Верона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Верона» выглядит монолитнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

    «Монца» пытается выбраться из опасной зоны, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: Ничья за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Мальорка — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шинник — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гавр — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Венеция — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хольштайн — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нант — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тулуза — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Верона» — «Монца»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на мир!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры