21 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Монца». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы стартовали на своем уровне. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Верона» довольно неплохо выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась 12 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Верона» расправилась с «Венецией» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Комо» (2:3). Да и встреча с «Торино» завершилась весьма досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Абду Харруи, Суат Сердар — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Верона» добыла 9 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется 4 зачетными баллами.

Матчи против «Монцы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Верона» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем более, соперник в нынешнем чемпионате выглядит не столь выгодно.

«Монца»

Турнирное положение: «Монце» в нынешнем сезоне придется сражаться за выживание. Команда сейчас находится на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Монца» в 7 матчах чемпионата набрала лишь 4 очка. А вот настреляла команда всего 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Монца» не дала себя обыграть «Роме» (1:1).

А вот до того команда уступила «Наполи» (0:2). Зато в Кубке Италии была уверенно обыграна «Брешия» (3:1).

В 5 своих последних матчах «Монца» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли всего 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Роберто Гальярдини, Самуэле Виньято — травмированы.

Состояние команды: нынешний сезон команде откровенно не удается. При этом оборона «Монцы» допустила результативный сбой 9 раз в 7 матчах.

При этом «Монца» не побеждала в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команде по силам выбраться из опасной зоны.

При этом «Монца» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. Да и Даниэль Мальдини способен поднатореть в плане результативности.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Верона» уже 13 лет не обыгрывает «Монцу»

До последней виктории веронцы уступили в 3 матчах кряду

«Монца» забивает в среднем менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Верона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Верона» выглядит монолитнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

«Монца» пытается выбраться из опасной зоны, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30