Верона
Монца
«Верона»
Турнирное положение: Веронцы стартовали на своем уровне. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Серии А.
При этом «Верона» довольно неплохо выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась 12 забитыми мячами.
Верона — Монца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Верона» расправилась с «Венецией» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Комо» (2:3). Да и встреча с «Торино» завершилась весьма досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Абду Харруи, Суат Сердар — травмированы.
Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Верона» добыла 9 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется 4 зачетными баллами.
Матчи против «Монцы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Верона» выиграла 1 раз при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем более, соперник в нынешнем чемпионате выглядит не столь выгодно.
«Монца»
Турнирное положение: «Монце» в нынешнем сезоне придется сражаться за выживание. Команда сейчас находится на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Монца» в 7 матчах чемпионата набрала лишь 4 очка. А вот настреляла команда всего 5 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Монца» не дала себя обыграть «Роме» (1:1).
А вот до того команда уступила «Наполи» (0:2). Зато в Кубке Италии была уверенно обыграна «Брешия» (3:1).
В 5 своих последних матчах «Монца» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли всего 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Роберто Гальярдини, Самуэле Виньято — травмированы.
Состояние команды: нынешний сезон команде откровенно не удается. При этом оборона «Монцы» допустила результативный сбой 9 раз в 7 матчах.
При этом «Монца» не побеждала в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команде по силам выбраться из опасной зоны.
При этом «Монца» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. Да и Даниэль Мальдини способен поднатореть в плане результативности.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Верона» уже 13 лет не обыгрывает «Монцу»
- До последней виктории веронцы уступили в 3 матчах кряду
- «Монца» забивает в среднем менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Верона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 1.92Ливерпуль — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: «Верона» выглядит монолитнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.
«Монца» пытается выбраться из опасной зоны, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Ничья за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30