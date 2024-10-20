«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Лечче» крайне слабо выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 3 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Лечче» минимально уступил «Удинезе».
До того команда потерпела поражение от «Милана» (0:3). Да и встреча с «Сассуоло» в Кубке Италии завершилась досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: Ламек Банда, Медон Бериша — травмированы.
Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Лечче» добыл всего лишь 5 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
Матчи против «Фиорентины» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лечче» выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.
«Фиорентина»
Турнирное положение: Флорентийцы уж точно пободаются за место в еврокубках. Команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Фиорентина» в 7 матчах чемпионата набрала 10 очков. А вот настреляла команда вскго 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Фиорентина» сумела сломить сопротивление «Милана» (2:1).
А вот до того «фиалки» переиграли «Нью-Сейнтс» в Лиге конференций (2:0). А вот поединок с «Эмполи» завершился ничьей (0:0).
В 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Роландо Мандрагора — травмирован.
Состояние команды: Осенний цикл дается «фиалкам» достаточно неплохо. Да и победили флорентийцы в 2 своих последних поединках.
Серия без поражений составляет уже 4 матча. Да и вообще, «фиалки» уж точно способны подняться поближе к первой шестерке.
При этом «Фиорентина» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. А вот оборона в среднем результативно ошибается фактически раз за матч.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Флорентийцы явно способны прибавить во всех компонентах.
Статистика для ставок
- «Лечче» проиграл в 3 своих последних матчах
- Флорентийцы победили в 2 своих последних поединках
- «Лечче» забивает реже всех в лиге — всего 3 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.
- 1.77Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.06Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.98Сельта — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Фиорентина» выглядит мощнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.
«Фиалки» имеют в своем составе приличных по уровню атакующих исполнителей, и наверняка добудут третью победу кряду.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05