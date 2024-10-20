ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеРоль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет? Радость игроков «Зенита»Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
    Все новости спорта

    Три очка для «фиалок»?

    «Лечче» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия А, 20 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лечче Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиано Бираги
    20 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лечче» крайне слабо выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 3 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Лечче» минимально уступил «Удинезе».

    До того команда потерпела поражение от «Милана» (0:3). Да и встреча с «Сассуоло» в Кубке Италии завершилась досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Ламек Банда, Медон Бериша — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Лечче» добыл всего лишь 5 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    Матчи против «Фиорентины» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лечче» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Флорентийцы уж точно пободаются за место в еврокубках. Команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фиорентина» в 7 матчах чемпионата набрала 10 очков. А вот настреляла команда вскго 9 мячей в ворота соперников.

  • Роль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет?
  • Изучаем состояние пяти европейских топ-клубов, которые начинали сезон с большими надеждами и высокими целями
  • Сегодня

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Фиорентина» сумела сломить сопротивление «Милана» (2:1).

    А вот до того «фиалки» переиграли «Нью-Сейнтс» в Лиге конференций (2:0). А вот поединок с «Эмполи» завершился ничьей (0:0).

    В 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Роландо Мандрагора — травмирован.

    Состояние команды: Осенний цикл дается «фиалкам» достаточно неплохо. Да и победили флорентийцы в 2 своих последних поединках.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Серия без поражений составляет уже 4 матча. Да и вообще, «фиалки» уж точно способны подняться поближе к первой шестерке.

    При этом «Фиорентина» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. А вот оборона в среднем результативно ошибается фактически раз за матч.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Флорентийцы явно способны прибавить во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Лечче» проиграл в 3 своих последних матчах

    • Флорентийцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Лечче» забивает реже всех в лиге — всего 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

    Прогноз: «Фиорентина» выглядит мощнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

    «Фиалки» имеют в своем составе приличных по уровню атакующих исполнителей, и наверняка добудут третью победу кряду.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Андреева — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Комо — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лечче» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «фиалок»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры