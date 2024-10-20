20 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» крайне слабо выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 3 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Лечче» минимально уступил «Удинезе».

До того команда потерпела поражение от «Милана» (0:3). Да и встреча с «Сассуоло» в Кубке Италии завершилась досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: Ламек Банда, Медон Бериша — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Лечче» добыл всего лишь 5 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

Матчи против «Фиорентины» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лечче» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Флорентийцы уж точно пободаются за место в еврокубках. Команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» в 7 матчах чемпионата набрала 10 очков. А вот настреляла команда вскго 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Фиорентина» сумела сломить сопротивление «Милана» (2:1).

А вот до того «фиалки» переиграли «Нью-Сейнтс» в Лиге конференций (2:0). А вот поединок с «Эмполи» завершился ничьей (0:0).

В 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Роландо Мандрагора — травмирован.

Состояние команды: Осенний цикл дается «фиалкам» достаточно неплохо. Да и победили флорентийцы в 2 своих последних поединках.

Серия без поражений составляет уже 4 матча. Да и вообще, «фиалки» уж точно способны подняться поближе к первой шестерке.

При этом «Фиорентина» в кадровом плане выглядит весьма симпатично. А вот оборона в среднем результативно ошибается фактически раз за матч.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Флорентийцы явно способны прибавить во всех компонентах.

Статистика для ставок

«Лечче» проиграл в 3 своих последних матчах

Флорентийцы победили в 2 своих последних поединках

«Лечче» забивает реже всех в лиге — всего 3 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: «Фиорентина» выглядит мощнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

«Фиалки» имеют в своем составе приличных по уровню атакующих исполнителей, и наверняка добудут третью победу кряду.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05