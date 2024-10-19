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    «Арсенал» продолжит побеждать

    Борнмут — Арсенал: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.17. 19.10.2024

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    «Арсенал»
    В субботу, 19 октября, в 8-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле сыграет против лондонского «Арсенала». Поединок начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 19:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» прошлогодний розыгрыш английской Премьер-лиги завершил в середине таблицы, на 12 месте.

    В текущем чемпионате коллектив набрал восемь пунктов в семи играх и разместился в середине турнирной таблицы. У него две победы, две ничьи и три фиаско, разница мячей — 8:10.

    Борнмут — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «вишни» потерпели гостевое поражение от «Лестера» со счетом 0:1. А ранее они на своем поле переиграли «Саутгемптон» 3:1, прервав на тот момент серию из двух фиаско кряду, уступив дома 0:1 «Челси» и 0:3 на выезде «Ливерпулю».

    Не сыграют: Форвард Данго Уаттара и хавбек Тайлер Адамс травмированы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: В трех из четырех предыдущих своих поединках чемпионата «Борнмут» проиграл и еще раз выиграл за это время. Причем все неудачи в данный период были с сухим счетом. Всего же с начала сезона коллектив отыграл восемь встреч в различных турнирах и смог выиграть только в двух из них, два раза еще он сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: Лондонцы в прошлом сезоне стали вторыми, проиграв всего два балла победителю «Ман Сити».

    В текущем чемпионате «Арсенал» на данный момент набрал 17 пунктов и идет на третьей позиции, но лидирующему «Ливерпулю» уступает лишь очко.

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    • Последние матчи: К данному поединку «канониры» подходят с серией из четырех домашних викторий с учетом всех турниров. В этот удачный для себя отрезок они обыграл «ПСЖ» 3:1 в ЛЧ, в Кубке лиги переиграли «Болтон» 5:1, а также в чемпионате Англии — «Лестер» 4:2 и «Саутгемптон» 3:1 в прошлом туре.

    Не сыграют: Есть незначительные потери на этот поединок.

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    Состояние команды: В этом сезоне «Арсенал» еще не испытывал горечи поражений. Лондонцы провели десять игр в различных турнирах и трижды за это время играли вничью, а также семь встреч они еще выиграли. Сейчас же у них серия из четырех домашних викторий. А не забивали они только в одном поединке текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» выиграл у «Борнмута» в пяти предыдущих официальных играх

    • В прошлом розыгрыше АПЛ «канониры» выиграли у «вишен» 3:0 и 4:0

    • А пять из шести предыдущих игр данных команд завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.71, победа «Борнмута» — 4.89, ничья — 4.23.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: «Арсенал» на старте сезона демонстрирует отличный уровень и не должен испытать проблем с соперником, у которого выиграл в пяти предыдущих очных играх.

    Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.17.

    Прогноз: И также здесь еще поставим на то, что в поединок получится результативным, как и большинство матчей с участием «канониров» в этом сезоне, и принесет минимум три гола.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.22.

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    «Борнмут» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» продолжит побеждать
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