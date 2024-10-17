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    Удержит ли «Сантос» лидерство?

    «Шапекоэнсе» — «Сантос». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шапекоэнсе» — «Сантос»
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    Джулиано
    17 октября в 32-м туре бразильской Серии B «Шапекоэнсе» на своем поле примет «Сантос». Начало поединка запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шапекоэнсе» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шапекоэнсе»

    Турнирное положение: По итогам 31-го тура бразильской Серии B «Шапекоэнсе» занимает 16-ю позицию с 34 баллами и разницей мячей 27-34.

    Команда лишь на один балл опережает зону вылета, которая начинается с 17-й строчки в таблице, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле потерпел поражение. На выезде он проиграл «Пайшанду» (0:2).

    Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Манча, Джованни Аугусту, Роналду Мендеш, Ромуло, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Шапекоэнсе» проиграл трижды при двух победах.

    Такие результаты (особенно проигрыши в двух последних турах) говорят о плохой форме коллектива, и фактор своего поля здесь вряд ли поможет, тем более что ему будет противостоять лидер Серии А.

    Мариу Сержиу — лучший бомбардиры команды в лиге с шестью голами.

    «Сантос»

    Турнирное положение: По итогам 31-го тура бразильской Серии B «Сантос» занимает первую строчку с 56 баллами и разницей мячей 46-25.

    Команда на два очка опережает своего ближайшего преследователя «Новоризонтино», и ей нужно еще пять побед, чтобы обеспечить выход в элитный дивизион.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии B набрал три очка. На своем поле он обыграл «Мирассол» (3:2).

    Этот успех позволил коллективу реабилитироваться за неудачу в предыдущем туре чемпионата после выездного поражения от «Гойаса» (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Ренан, Кевисон, Жоау Паулу, Адерлан, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на бразильскую Серию B, «Сантос» одержал пять побед при одном поражении и одной ничьей.

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    С такой формой «Рыбы» выглядят явным фаворитом, не говоря уже о разнице в классе в их пользу, а также нынешних проблемах хозяев поля.

    Джулиано — лучший бомбардир команды в Серии B с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Шапекоэнсе» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Шапекоэнсе» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Сантоса» забивали обе команды.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.25, победа «Шапекоэнсе» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    В то же время, в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Сантос» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20

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    «Шапекоэнсе» — «Сантос»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Сантос» лидерство?
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