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    Зимбабве повторно одолеет намибийцев

    Зимбабве — Намибия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зимбабве — Намибия
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    14 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Зимбабве и Намибия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зимбабве — Намибия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Октября 2024 года

    Зимбабве

  • Хараре
    •  Зимбабве 19:00 Намибия

    Намибия

  • Виндхук
    •

    Зимбабве

    Турнирное положение: Зимбабвийцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Зимбабве в трех стартовых турах квалификации разжилась 5 очками. Причем в свои ворота команда не пропустила ни разу.

    Зимбабве — Намибия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации зимбабвийцы провели продуктивно. Команда минимально переиграли Намибию.

    При этом чуть ранее зимбабвийцы дали бой Камеруну (0:0). А вот до того команда подписала мировую с Кенией (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Зимбабве выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Зимбабвийцы имеют прекрасные тылы. Вот только атака пока не преуспевает, отличившись лишь 1 голом в квалификации Кубка наций.

    Матчи со сборной Намибии для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Зимбабве выиграла 2 раза при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Зимбабвийцы явно намерены закрепиться на второй строчке в группе.

    Намибия

    Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает весьма неудачно. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Намибия в 3 поединках квалификации не разжилась баллами. При этом команда забила 1 мяч в ворота соперников при 4 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова потерпела поражение. Намибия минимально уступила Зимбабве.

    До того команда проиграла кенийцам (1:2). Да и поединок с Камеруном завершился минимальной коллизией.

    Вообще же, Намибия в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. Забила в них команда всего 1 мяч при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не преуспевает в плане результатов. При этом Намибия не побеждала в 5 своих последних поединках.

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    Главным бичом команды является реализация. Намибия пока забила лишь Кении, при том, что оборона действует относительно надежно.

    Имея весьма скромный по именам состав, намибийцы едва ли могут претендовать на 2 место в группе. Да и оппоненты выглядят мощнее.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и сборную Зимбабве команда не обыгрывает уже 3 года.

    Статистика для ставок

    • Намибия не побеждала в 5 своих последних поединках

    • Намибия в среднем пропускает гол за матч

    • Зимбабвийцы еще не пропускали в нынешней квалификации

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Намибия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.90 и 1.35.

    Прогноз: Зимбабве явно сильнее соперника, и уж точно проведет матч в активных атаках.

    Номинальные гости имеют огромные сложности в плане созидания и реализации голевых моментов.

    Ставка: Победа Зимбабве за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.40

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    Зимбабве — Намибия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Зимбабве повторно одолеет намибийцев
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