14 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Зимбабве и Намибия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зимбабве — Намибия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зимбабве

Турнирное положение: Зимбабвийцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Зимбабве в трех стартовых турах квалификации разжилась 5 очками. Причем в свои ворота команда не пропустила ни разу.

Последние матчи: минувший тур квалификации зимбабвийцы провели продуктивно. Команда минимально переиграли Намибию.

При этом чуть ранее зимбабвийцы дали бой Камеруну (0:0). А вот до того команда подписала мировую с Кенией (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Зимбабве выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Зимбабвийцы имеют прекрасные тылы. Вот только атака пока не преуспевает, отличившись лишь 1 голом в квалификации Кубка наций.

Матчи со сборной Намибии для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Зимбабве выиграла 2 раза при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Зимбабвийцы явно намерены закрепиться на второй строчке в группе.

Намибия

Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает весьма неудачно. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Намибия в 3 поединках квалификации не разжилась баллами. При этом команда забила 1 мяч в ворота соперников при 4 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова потерпела поражение. Намибия минимально уступила Зимбабве.

До того команда проиграла кенийцам (1:2). Да и поединок с Камеруном завершился минимальной коллизией.

Вообще же, Намибия в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. Забила в них команда всего 1 мяч при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не преуспевает в плане результатов. При этом Намибия не побеждала в 5 своих последних поединках.

Главным бичом команды является реализация. Намибия пока забила лишь Кении, при том, что оборона действует относительно надежно.

Имея весьма скромный по именам состав, намибийцы едва ли могут претендовать на 2 место в группе. Да и оппоненты выглядят мощнее.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и сборную Зимбабве команда не обыгрывает уже 3 года.

Статистика для ставок

Намибия не побеждала в 5 своих последних поединках

Намибия в среднем пропускает гол за матч

Зимбабвийцы еще не пропускали в нынешней квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Намибия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.90 и 1.35.

Прогноз: Зимбабве явно сильнее соперника, и уж точно проведет матч в активных атаках.

Номинальные гости имеют огромные сложности в плане созидания и реализации голевых моментов.

Ставка: Победа Зимбабве за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.40