ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола? FC 25FC 25: новый патч в прежней оболочке Габриэль ЛандескугНХЛ 2024/25: почему новый сезон может стать временем больших возвращений?
  • 17:04
    • Джокович переиграл Фритца и вышел в финал турнира в Шанхае
  • 14:15
    • Соболенко победила Гауфф в полуфинале «Мастерса» в Ухане
  • 19:32
    • Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 16:56
    • «Металлург» одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ
  • 16:30
    • «Спартак» всухую обыграл «Ак Барс»
    Все новости спорта

    Три очка для команды Жиру?

    «Ванкувер» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, МЛС, 14 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру
    14 октября в 33-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ванкувер» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 14 Октября 2024 года

    Ванкувер Уайткэпс

  • Ванкувер
    •  Ванкувер Уайткэпс 02:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: «Ванкувер» окопался в группе середняков лиги. Ныне команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    При этом «Ванкувер» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 50 раз в 32 поединках чемпионата.

    Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.703.772.40Фрибет€5
    •

    Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы балл. Поединок с «Миннесотой» завершился минимальным поражениям.

    При этом «Ванкувер» до того уступил «Сиэтл Саундерс» (0:3). А вот поединок с «Портленд Тимберс» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ванкуверу» не побеждает в 6 матчах кряду. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «Лос-Анджелесом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ванкувер» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться подняться в топ-7. Вот только в двух своих последних матчах команда не забивала.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит достаточно ярко. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лос-Анджелес» в чемпионате разжился 58 очками. Да и средняя результативность не доходит до 2 голов за матч: 58 мячей в 32 поединках.

  • Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • Почему международный футбол в последнее время подвергается критике, как никогда прежде?
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Лос-Анджелес» уверенно переиграл «Спортинг» Канзас-Сити (3:0).

    Чуть раньше команда минимально переиграла «Сент-Луис Сити». Да и поединок с «Цинциннати» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лос-Анджелес» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Хесус Мурильо — травмирован. Тимоти Тиллман — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» на 6 очков отстает от лидера Западной конференции. При этом у команды еще имеется матч в запасе.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Оборона команды ныне действует не столь надежно. В 32 поединках в воротах «Лос-Анджелеса» побывал 41 мяч.

    При этом «Лос-Анджелес» выиграл в 4 своих последних поединках. Более того, в двух последних матчах команда не пропускала.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, пора бы уже открыть счет своим голам в МЛС статусному Оливье Жиру.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Ванкувер» не забивал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.54 и 2.43.

    Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей во главе с Жиру.

    «Лос-Анджелес» сражается за лидерство в своей конференции, так что ждем от команды высокой атакующей активности.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Болгария — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эйбар — Эльденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Опетая — Мэсси
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.39
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кипр — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Марокко — ЦАР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Бетербиев
  • Бои
  • Завтра в 00:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для команды Жиру?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры