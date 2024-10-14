14 октября в 33-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ванкувер» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: «Ванкувер» окопался в группе середняков лиги. Ныне команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Ванкувер» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 50 раз в 32 поединках чемпионата.

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Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы балл. Поединок с «Миннесотой» завершился минимальным поражениям.

При этом «Ванкувер» до того уступил «Сиэтл Саундерс» (0:3). А вот поединок с «Портленд Тимберс» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ванкуверу» не побеждает в 6 матчах кряду. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Поединки с «Лос-Анджелесом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ванкувер» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться подняться в топ-7. Вот только в двух своих последних матчах команда не забивала.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит достаточно ярко. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Лос-Анджелес» в чемпионате разжился 58 очками. Да и средняя результативность не доходит до 2 голов за матч: 58 мячей в 32 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Лос-Анджелес» уверенно переиграл «Спортинг» Канзас-Сити (3:0).

Чуть раньше команда минимально переиграла «Сент-Луис Сити». Да и поединок с «Цинциннати» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лос-Анджелес» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Хесус Мурильо — травмирован. Тимоти Тиллман — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» на 6 очков отстает от лидера Западной конференции. При этом у команды еще имеется матч в запасе.

Оборона команды ныне действует не столь надежно. В 32 поединках в воротах «Лос-Анджелеса» побывал 41 мяч.

При этом «Лос-Анджелес» выиграл в 4 своих последних поединках. Более того, в двух последних матчах команда не пропускала.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, пора бы уже открыть счет своим голам в МЛС статусному Оливье Жиру.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» выиграл в 4 своих последних матчах

«Ванкувер» не забивал в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.54 и 2.43.

Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей во главе с Жиру.

«Лос-Анджелес» сражается за лидерство в своей конференции, так что ждем от команды высокой атакующей активности.

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63