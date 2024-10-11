Тенерифе
Сарагоса
«Тенерифе»
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды клуб из Канарских островов финишировал в середине таблицы, далеко от зоны плей-офф.
В текущем же чемпионате «Тенерифе» на данный момент с 5 баллами идет последним. У команды одна виктория, две мировые и пять проигрышей, разница мячей — 7:10.
Тенерифе — Сарагоса: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В минувшем туре островитяне добыли свою первую викторию в этом чемпионате, переиграв на своем поле соседа по таблице «Картахену» со счетом 2:0. Перед этим же они проиграли три игры из четырех проведенных и расписали одну мировую.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: В рамках Сегунды этого сезона «Тенерифе» смог выиграть только один поединок из восьми проведенных. Еще за это время островной коллектив расписал две ничьи и потерпел пять фиаско, но все из них с минимальным счетом. И за шесть минувших встреч чемпионата канарцы только дважды не смогли забить.
«Сарагоса»
Турнирное положение: В прошлом сезоне «Сарагоса» финишировала аж на 15 месте, опередив зону вылета лишь на шесть баллов.
В новом же чемпионате коллектив набрал семь13 баллов и находится на пятой строке. У него четыре виктории, одна ничья и три проигрыша, забито 13 голов при семи пропущенных.
Последние матчи: Стартовали «арагонцы» в новом первенстве с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды выиграли и раз сыграли вничью. В последующих же четырех поединках у них одна виктории и три фиаско. В прошлом туре было домашнее поражение от сантандерского «Расинга» со счетом 2:3.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Текущий розыгрыш Сегунды «Сарагоса» начала отлично и даже шла в лидерах, выиграв три из четырех первых матчей при одной мировой. Однако после этого команда в последующих четырех встречах победила только раз и потерпела три неудачи, но все с разницей в один мяч. Причем в трех случаях за это время коллектив уходил с поля без забитого гола.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Сарагоса» дважды обыграла «Тенерифе» — 3:1 и 1:0
- «Тенерифе» не может обыграть арагонцев вот уже пять игр кряду, проиграв трижды за это время
- Только один поединок из десяти предыдущих между этими командами принес ТБ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Тенерифе» букмекеры дают коэффициент 2.30. Ничья оценена в 3.03, а победа «Сарагосы» оценена в 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.80 и 1.42 соответственно.
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Прогноз: Наверняка обе команды будут стремиться заработать максимум баллов в этом поединке, поэтому должны сыграть в атакующем стиле и забить на двоих хотя бы пару мячей.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.06.
Прогноз: И также еще поставим здесь на викторию «Тенерифе», который к этому матчу подходит в более лучшем состоянии, чем «Сарагоса». Да и к тому же играет в родных стенах.
Ставка: победа «Тенерифе» за 2.30.