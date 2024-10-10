10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Австрия и Казахстан. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австрия

Турнирное положение: Австрия после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала один балл.

Австрия занимает предпоследнюю, третью позицию, отставая на три балла от лидера Словении, а также второй в группе Норвегии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Норвегии (1:2).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые были официальными — на Евро-2024 и в Лиге наций.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах Австрия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма может помешать хозяевам выиграть, ведь несмотря на более высокий класс и фактор домашнего поля, им предстоит сыграть против непростого соперника.

Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан по итогам двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал один балл.

Казахстан занимает последнюю, четвертую позицию, уступая лидеру Словении и второй Норвегии на три очка, а также третьей Австрии по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на чужом поле крупно проиграла Словении (0:3).

Перед этим коллектив избежал поражения, довольно неожиданно сыграв вничью с Норвегией с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Казахстан пять раз проиграл и ни разу не выиграл.

Такая форма не позволяет гостям рассчитывать даже на ничью, тогда как разница в классе и фактор чужого поля еще больше ухудшает данные шансы.

Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Австрии забивали обе команды

в трех последних матчах Австрия не выиграла

в пяти из шести последних матчей Казахстана забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.17. Ничья — в 8.00, успех Казахстана — в 18.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Австрии.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65