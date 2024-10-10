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    Догонит ли Австрия Норвегию?

    Австрия — Казахстан: прогноз и ставка (коэффициент 2.35) на футбол. 10/10/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на Австрия — Казахстан
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    Конрад Лаймер (Австрия)
    10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Австрия и Казахстан. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 10 Октября 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 21:45 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
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    Австрия

    Турнирное положение: Австрия после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала один балл.

    Австрия занимает предпоследнюю, третью позицию, отставая на три балла от лидера Словении, а также второй в группе Норвегии.

    Австрия — Казахстан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Норвегии (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые были официальными — на Евро-2024 и в Лиге наций.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах Австрия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма может помешать хозяевам выиграть, ведь несмотря на более высокий класс и фактор домашнего поля, им предстоит сыграть против непростого соперника.

    Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Казахстан

    Турнирное положение: Казахстан по итогам двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал один балл.

    Казахстан занимает последнюю, четвертую позицию, уступая лидеру Словении и второй Норвегии на три очка, а также третьей Австрии по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на чужом поле крупно проиграла Словении (0:3).

    Перед этим коллектив избежал поражения, довольно неожиданно сыграв вничью с Норвегией с результатом 0:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Казахстан пять раз проиграл и ни разу не выиграл.

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    Такая форма не позволяет гостям рассчитывать даже на ничью, тогда как разница в классе и фактор чужого поля еще больше ухудшает данные шансы.

    Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах Австрии забивали обе команды

    • в трех последних матчах Австрия не выиграла

    • в пяти из шести последних матчей Казахстана забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.17. Ничья — в 8.00, успех Казахстана — в 18.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Австрии.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65

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    Австрия — Казахстан: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Догонит ли Австрия Норвегию?
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