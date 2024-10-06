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    «Атлетико» останется непобедимым в Примере

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 6 октября 2024 года

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    Антуан Гризманн — игрок «Атлетико»
    6 октября в 9-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Команда не совсем удачно стартовала в нынешнем сезоне. «Реал Сосьедад» занимает лишь 14-е место в таблице Примеры с 8-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что команда занимает последнюю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав только 3 очка из 12-и возможных.

    Реал Сосьедад — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Реал Сосьедад» проиграл «Андерлехту» (1:2) в рамках общего этапа Лиги Европы. Матчем ранее команда обыграла «Валенсию» со счетом 3:0 в Примере.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Реал Сосьедад» выиграл только однажды, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Хамари Траоре и Арсен Захарян (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» провалился на старте чемпионата. К тому же, команда одна из худших в лиге по результативности, забив только 6 голов в 8-и встречах.

    Стоит отметить, что последний раз «Сосьедад» цеплялся за результат в матчах против «Атлетико» в августе 2023-го года (0:0).

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» располагаются на 4-й позиции в испанской Примере, оставая от 1-й строчки на 5 баллов. После 8-и туров «Атлетико» набрал 16 баллов.

    «Матрасники» — лучшие в лиге по надежности в обороне, пропустив только 4 гола за 8 матчей. За этот период «Атлетико» забил 12 голов.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече «матрасники» крупно проиграли «Бенфике» со счетом 0:4. До этого команда сыграла вничью с «Реалом» (1:1), сравняв счет на 90+5-й минуте.

    За 10 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах «Атлетико» проиграл только 1 раз, четырежды сыграл вничью и 5 раз победил. В последних 3-х матчах «матрасники» забили только 2 гола.

    Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Робин Ле Норман (у обоих — травмы) и Маркос Льоренте (красная карточка).

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    Состояние команды: В нынешнем сезоне Примеры «Атлетико» еще ни разу не проиграл, стабильно набирая очки. Но для того, чтобы претендовать на 1-е место в чемпионате необходимо чаще побеждать.

    В последних 2-х очных матчах «Атлетико» непременно побеждал «Реал Сосьедад», забив по 2 гола за игру. Смогут ли на сей раз «матрасники» набрать очки? У гостей есть все шансы для этого.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Примеры

    • «Реал Сосьедад» дважды сыграл вничью с «Атлетико» в последних 5-и очных встречах

    • «Реал Сосьедад» — худшая команда в лиге по результатам домашних встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.15, а победа «Реал Сосьедада» — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: «Атлетико» попытается приблизиться к лидерам в Примере. Прогнозируем победу «матрасников».

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.50.

    Прогноз: Можно предположить, что обе команды в 1-м тайме сыграют аккуратно, не допустив грубых ошибок.

    Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.40.

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    «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» останется непобедимым в Примере
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