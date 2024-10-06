Реал Сосьедад
Атлетико
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Команда не совсем удачно стартовала в нынешнем сезоне. «Реал Сосьедад» занимает лишь 14-е место в таблице Примеры с 8-ю очками в активе.
Стоит отметить, что команда занимает последнюю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав только 3 очка из 12-и возможных.
Реал Сосьедад — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке «Реал Сосьедад» проиграл «Андерлехту» (1:2) в рамках общего этапа Лиги Европы. Матчем ранее команда обыграла «Валенсию» со счетом 3:0 в Примере.
В последних 5-и матчах во всех турнирах «Реал Сосьедад» выиграл только однажды, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов при 4-х пропущенных.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Хамари Траоре и Арсен Захарян (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Реал Сосьедад» провалился на старте чемпионата. К тому же, команда одна из худших в лиге по результативности, забив только 6 голов в 8-и встречах.
Стоит отметить, что последний раз «Сосьедад» цеплялся за результат в матчах против «Атлетико» в августе 2023-го года (0:0).
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» располагаются на 4-й позиции в испанской Примере, оставая от 1-й строчки на 5 баллов. После 8-и туров «Атлетико» набрал 16 баллов.
«Матрасники» — лучшие в лиге по надежности в обороне, пропустив только 4 гола за 8 матчей. За этот период «Атлетико» забил 12 голов.
Последние матчи: В прошлой встрече «матрасники» крупно проиграли «Бенфике» со счетом 0:4. До этого команда сыграла вничью с «Реалом» (1:1), сравняв счет на 90+5-й минуте.
За 10 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах «Атлетико» проиграл только 1 раз, четырежды сыграл вничью и 5 раз победил. В последних 3-х матчах «матрасники» забили только 2 гола.
Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Робин Ле Норман (у обоих — травмы) и Маркос Льоренте (красная карточка).
Состояние команды: В нынешнем сезоне Примеры «Атлетико» еще ни разу не проиграл, стабильно набирая очки. Но для того, чтобы претендовать на 1-е место в чемпионате необходимо чаще побеждать.
В последних 2-х очных матчах «Атлетико» непременно побеждал «Реал Сосьедад», забив по 2 гола за игру. Смогут ли на сей раз «матрасники» набрать очки? У гостей есть все шансы для этого.
Статистика для ставок
- «Атлетико» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Примеры
- «Реал Сосьедад» дважды сыграл вничью с «Атлетико» в последних 5-и очных встречах
- «Реал Сосьедад» — худшая команда в лиге по результатам домашних встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.15, а победа «Реал Сосьедада» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.58.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.35Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.80Манчестер Сити — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Атлетико» попытается приблизиться к лидерам в Примере. Прогнозируем победу «матрасников».
Ставка: Победа «Атлетико» за 2.50.
Прогноз: Можно предположить, что обе команды в 1-м тайме сыграют аккуратно, не допустив грубых ошибок.
Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.40.