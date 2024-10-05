Аталанта
Дженоа
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» по итогам шести стартовых туров итальянского первенства набрала семь очков.
Команда находится на 12-й позиции, опережая зону вылета на два балла, а также отставая от зоны еврокубков на три очка.
Аталанта — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов бергамаски на чужом поле обыграла донецкий «Шахтер» (3:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию клуба в три поединка, два из которых пришлись на национальное первенство, а еще один — на Лигу чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Хьен, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Аталанта» выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Словом, у коллектива не лучшая форма, тем не менее, более высокий класс вкупе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на три очка.
Матео Ретеги — лучший бомбардир не только команды, но и Серии А нового сезона с четырьмя голами.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» после шести стартовых туров итальянского первенства набрал всего пять очков.
Команда находится вне зоны вылета на 17-й строчке, опережая «трясину», которая начинается с 18-й позиции, по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А генуэзцы на своем поле потерпели разгромное поражение от «Ювентуса» (0:3).
Это фиаско стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Бадель, Малиновский, Нортон-Каффи, Экубан, Мессиас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Дженоа» ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.
Эта серия говорит о плохих шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против превосходящего их в классе соперника.
Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Аталанта» не выиграла
- в шести из восьми последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Дженоа» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Дженоа» — в 6.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.05.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из их шести последних домашних поединков.
И хотя в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает стать решающим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей они не проиграли, а в шести из восьми последних их поединков забивали как раз такое количество мячей.
Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.00