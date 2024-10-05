5 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Дженоа». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам шести стартовых туров итальянского первенства набрала семь очков.

Команда находится на 12-й позиции, опережая зону вылета на два балла, а также отставая от зоны еврокубков на три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов бергамаски на чужом поле обыграла донецкий «Шахтер» (3:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию клуба в три поединка, два из которых пришлись на национальное первенство, а еще один — на Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Хьен, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Аталанта» выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Словом, у коллектива не лучшая форма, тем не менее, более высокий класс вкупе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на три очка.

Матео Ретеги — лучший бомбардир не только команды, но и Серии А нового сезона с четырьмя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» после шести стартовых туров итальянского первенства набрал всего пять очков.

Команда находится вне зоны вылета на 17-й строчке, опережая «трясину», которая начинается с 18-й позиции, по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А генуэзцы на своем поле потерпели разгромное поражение от «Ювентуса» (0:3).

Это фиаско стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы — Бадель, Малиновский, Нортон-Каффи, Экубан, Мессиас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Дженоа» ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

Эта серия говорит о плохих шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против превосходящего их в классе соперника.

Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Аталанта» не выиграла

в шести из восьми последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Дженоа» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Дженоа» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.05.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из их шести последних домашних поединков.

И хотя в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей они не проиграли, а в шести из восьми последних их поединков забивали как раз такое количество мячей.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.00