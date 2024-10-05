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    Сбросит ли «Аталанта» в зону вылета «Дженоа»?

    «Аталанта» — «Дженоа». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Серия А, 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Дженоа»
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    Матео Ретеги
    5 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Дженоа». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Октября 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 19:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам шести стартовых туров итальянского первенства набрала семь очков.

    Команда находится на 12-й позиции, опережая зону вылета на два балла, а также отставая от зоны еврокубков на три очка.

    Аталанта — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов бергамаски на чужом поле обыграла донецкий «Шахтер» (3:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию клуба в три поединка, два из которых пришлись на национальное первенство, а еще один — на Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Хьен, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Аталанта» выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Словом, у коллектива не лучшая форма, тем не менее, более высокий класс вкупе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на три очка.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир не только команды, но и Серии А нового сезона с четырьмя голами.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» после шести стартовых туров итальянского первенства набрал всего пять очков.

    Команда находится вне зоны вылета на 17-й строчке, опережая «трясину», которая начинается с 18-й позиции, по дополнительным показателям.

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  • 28/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А генуэзцы на своем поле потерпели разгромное поражение от «Ювентуса» (0:3).

    Это фиаско стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

    Не сыграют: травмированы — Бадель, Малиновский, Нортон-Каффи, Экубан, Мессиас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Дженоа» ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Эта серия говорит о плохих шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против превосходящего их в классе соперника.

    Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Аталанта» не выиграла

    • в шести из восьми последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Дженоа» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Дженоа» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.05.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из их шести последних домашних поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей они не проиграли, а в шести из восьми последних их поединков забивали как раз такое количество мячей.

    Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    «Аталанта» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Сбросит ли «Аталанта» в зону вылета «Дженоа»?
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