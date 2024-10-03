3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Лудогорец». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень традиционно сражается за чемпионство. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы чешского чемпионата.

При этом «Виктория» Пльзень в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раза в 9 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Младу» Болеслав (1:1).

При этом «Виктория» Пльзень до того расписал мировую с «Айнтрахтом» Фр (3:3). А вот поединок с пражской «Славией» был проигран (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: безвыигрышная серия команды составляет 3 матча. При этом в 2 последних поединках чехи добывали ничьи.

При этом «Виктория» Пльзень трижды пересекалась с «Лудогорцем». Чехи уступили дважды при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы чехам возвращаться на победную дорогу.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Лудогорец» нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лудогорец» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот пропустила команда лишь 1 мяч в 9 матчах своего чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла очередную викторию. «Лудогорец» переиграл «Ботев» Враца (2:0).

При этом до того команда уступила пражской «Славии» (0:2). А вот поединок с софийским «Локомотивом» принес победу (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лудогорец» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: Ваутер Гус — травмирован.

Состояние команды: болгары прекрасно обороняются. Да и в плане реализации команда Игора Йовичевича уж точно поднатореет.

Вот только в еврокубках болгарский чемпион пока не блещет. Хотя ресурс у клуба весьма и весьма приличный!

В кадровом плане «Лудогорец» визуально выглядит не столь мощно. При всем при этом лазарет болгар нынче пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Команда Йовичевича уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Лудогорец» пропустил всего 1 мяч в 9 матчах своего чемпионата

«Виктория» Пльзень не побеждала в 3 своих последних поединках

Болгары обыграли «Викторию» в 2 очных поединках из 3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.85 и 1.85.

Прогноз: «Виктория» Пльзень выглядит весьма монолитно, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Болгары прекрасно обороняются, и наверняка способны преуспеть в игре на контратаках.

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10