Омония
Викингур Р
«Омония»
Турнирная таблица: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 2 место, набрав 12 очков. От лидера «Пафоса» отставание составляет всего лишь один балл.
Последние матчи: В Лиге конференций «Омония» стартовала со второго отборочного раунда, на этой стадии кипрский коллектив выиграл у «Торпедо» Кутаиси (3:1 — дома, 2:1 — в гостях).
В третьем квалификационном раунде еврокубка «Омония» нанесла поражение венгерскому клубу «Фехервар» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).
В заключительной стадии отбора киприоты буквально уничтожили своего конкурента — «Зирю» из Азербайджана (6:0 — дома, 0:1 — в гостях).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних 11 матчах «Омония» одержала 9 побед.
«Викингур»
Турнирная таблица: «Викингур» лидирует в чемпионате Исландии после матчей 24 тура, аккумулировав 55 очков. В рамках минувшего игрового дня «Викингур» переиграл «Валюр» (3:2).
Последние матчи: Как победитель первенства своей страны «Викингур» стартовал в в еврокубках в Лиге чемпионов. В первом раунде исландцы уступили «Шэмрок Роверс» (0:0, 1:2).
Команда из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций. Во втором раунде «Викингур» обыграл «Эгнатию» (0:1 — дома, 2:0 — в гостях). Потом были победы над «Флорой» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях) и «Санта-Коломой» (5:0 — дома, 0:0 — в гостях).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Викингур» демонстрирует победную серию из двух матчей, включая игры чемпионата Исландии.
Статистика для ставок
- «Викингур» одержал 5 победы в последних 6 матчах
- 9 побед и 2 поражения — результат последних матчей с участием команды «Омония»
- «Омония» и «Викингур» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.09, а победа «Динамо» Минск — в 8.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.21 соответственно.
- 2.27Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.75Астон Вилла — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Зенит — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
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Прогноз: «Викингур» испытывает проблемы с реализацией, у кипрской «Омонии» есть все шансы на успех, чтобы добиться первой победы в основной сетке Лиги конференций.
Ставка: Фора «Омонии» (-1.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.