Кипрская «Омония» сыграет против исландского клуба «Викингур» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 2 место, набрав 12 очков. От лидера «Пафоса» отставание составляет всего лишь один балл.

Последние матчи: В Лиге конференций «Омония» стартовала со второго отборочного раунда, на этой стадии кипрский коллектив выиграл у «Торпедо» Кутаиси (3:1 — дома, 2:1 — в гостях).

В третьем квалификационном раунде еврокубка «Омония» нанесла поражение венгерскому клубу «Фехервар» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

В заключительной стадии отбора киприоты буквально уничтожили своего конкурента — «Зирю» из Азербайджана (6:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних 11 матчах «Омония» одержала 9 побед.

«Викингур»

Турнирная таблица: «Викингур» лидирует в чемпионате Исландии после матчей 24 тура, аккумулировав 55 очков. В рамках минувшего игрового дня «Викингур» переиграл «Валюр» (3:2).

Последние матчи: Как победитель первенства своей страны «Викингур» стартовал в в еврокубках в Лиге чемпионов. В первом раунде исландцы уступили «Шэмрок Роверс» (0:0, 1:2).

Команда из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций. Во втором раунде «Викингур» обыграл «Эгнатию» (0:1 — дома, 2:0 — в гостях). Потом были победы над «Флорой» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях) и «Санта-Коломой» (5:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Викингур» демонстрирует победную серию из двух матчей, включая игры чемпионата Исландии.

Статистика для ставок

«Викингур» одержал 5 победы в последних 6 матчах

9 побед и 2 поражения — результат последних матчей с участием команды «Омония»

«Омония» и «Викингур» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.09, а победа «Динамо» Минск — в 8.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.21 соответственно.

Прогноз: «Викингур» испытывает проблемы с реализацией, у кипрской «Омонии» есть все шансы на успех, чтобы добиться первой победы в основной сетке Лиги конференций.

Ставка: Фора «Омонии» (-1.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.