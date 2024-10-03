ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриФерзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне? «Спартак»«Динамо» — «Спартак». Онлайн Унаи ЭмериОдиннадцать бывших «Спартака». Тренеры, чьи пути с москвичами разошлись
    Все новости спорта

    «Омония» начнёт евросезон с победы?

    «Омония» — «Викингур». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Омония Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Викингур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад» — «Омония»
    Кипрская «Омония» сыграет против исландского клуба «Викингур» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Омония

  • Никосия
    •  Омония 19:45 Викингур Р

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •

    «Омония»

    Турнирная таблица: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 2 место, набрав 12 очков. От лидера «Пафоса» отставание составляет всего лишь один балл.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Омония» стартовала со второго отборочного раунда, на этой стадии кипрский коллектив выиграл у «Торпедо» Кутаиси (3:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    В третьем квалификационном раунде еврокубка «Омония» нанесла поражение венгерскому клубу «Фехервар» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    В заключительной стадии отбора киприоты буквально уничтожили своего конкурента — «Зирю» из Азербайджана (6:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних 11 матчах «Омония» одержала 9 побед.

    «Викингур»

    Турнирная таблица: «Викингур» лидирует в чемпионате Исландии после матчей 24 тура, аккумулировав 55 очков. В рамках минувшего игрового дня «Викингур» переиграл «Валюр» (3:2).

  • Ферзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне?
  • Похоже, у «Манчестер Сити» наконец-то появился игрок, которого он не может позволить себе потерять
  • Вчера

    • Последние матчи: Как победитель первенства своей страны «Викингур» стартовал в в еврокубках в Лиге чемпионов. В первом раунде исландцы уступили «Шэмрок Роверс» (0:0, 1:2).

    Команда из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций. Во втором раунде «Викингур» обыграл «Эгнатию» (0:1 — дома, 2:0 — в гостях). Потом были победы над «Флорой» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях) и «Санта-Коломой» (5:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Состояние команды: «Викингур» демонстрирует победную серию из двух матчей, включая игры чемпионата Исландии.

    Статистика для ставок

    • «Викингур» одержал 5 победы в последних 6 матчах

    • 9 побед и 2 поражения — результат последних матчей с участием команды «Омония»

    • «Омония» и «Викингур» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.09, а победа «Динамо» Минск — в 8.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.21 соответственно.

    Прогноз: «Викингур» испытывает проблемы с реализацией, у кипрской «Омонии» есть все шансы на успех, чтобы добиться первой победы в основной сетке Лиги конференций.

    Ставка: Фора «Омонии» (-1.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.34
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нисикори — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витория — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Истанбул — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Жирона — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Шахтер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Омония» — «Викингур»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Омония» начнёт евросезон с победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры