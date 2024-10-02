Лилль
Реал Мадрид
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 30-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).
Команда в стартовом поединке главного евротурнира потерпела поражение, не сумев найти контраргументы для лиссабонского «Спортинга» (0:2).
Лилль — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шестого тура французского первенства «Лилль» на выезде разгромил «Гавр» (3:0).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам шести поединков находится на пятой позиции, отставая на три очка от зоны Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Харальдссон, Мукау, Исмаили, Бенталеб, Умтити, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Лилль» проиграл четырежды при одной победе и одной ничьей.
С такой формой «Догам» будет непросто не то, что выиграть, а и даже сыграть вничью, особенно против столь грозного соперника.
Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.
«Реал»
Турнирное положение: «Реал» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает девятую позицию в зоне плей-офф.
Команда в стартовом поединке главного евротурнира одержала победу, обыграв на своем поле «Штутгарт» (3:1), хотя к 83-й минуте счет был равным.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Реал» на чужом поле сыграла вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.
Коллектив в своем национальном первенстве занимает вторую строчку, на три очка отставая от лидера «Барселоны», а также на два балла опережая тот же «Атлетико».
Не сыграют: травмированы — Мбаппе, Себальос, Алаба, Браим Диас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах «Реал» не проиграл при восьми победах и трех ничьих.
Такая форма позволяет мадридцам рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле против непростого соперника, ведь мы все же говорим о действующем победителе турнира.
Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Лилля» забивала только одна команда
- в четырех последних матчах «Реала» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Реала» забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.40, победа «Лилля» — в 5.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.98