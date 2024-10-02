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    Остановит ли «Лилль» «Реал»?

    «Лилль» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 1.80) и прогноз на второй тур Лиги чемпионов 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Реал» Мадрид
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    Винисиус Жуниор («Реал»)
    2 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов «Лилль» на своем поле сыграет против «Реала». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 02 Октября 2024 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 30-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира потерпела поражение, не сумев найти контраргументы для лиссабонского «Спортинга» (0:2).

    Лилль — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шестого тура французского первенства «Лилль» на выезде разгромил «Гавр» (3:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам шести поединков находится на пятой позиции, отставая на три очка от зоны Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Харальдссон, Мукау, Исмаили, Бенталеб, Умтити, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Лилль» проиграл четырежды при одной победе и одной ничьей.

    С такой формой «Догам» будет непросто не то, что выиграть, а и даже сыграть вничью, особенно против столь грозного соперника.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    «Реал»

    Турнирное положение: «Реал» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает девятую позицию в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира одержала победу, обыграв на своем поле «Штутгарт» (3:1), хотя к 83-й минуте счет был равным.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Реал» на чужом поле сыграла вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

    Коллектив в своем национальном первенстве занимает вторую строчку, на три очка отставая от лидера «Барселоны», а также на два балла опережая тот же «Атлетико».

    Не сыграют: травмированы — Мбаппе, Себальос, Алаба, Браим Диас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах «Реал» не проиграл при восьми победах и трех ничьих.

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    Такая форма позволяет мадридцам рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле против непростого соперника, ведь мы все же говорим о действующем победителе турнира.

    Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лилля» забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах «Реала» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Реала» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.40, победа «Лилля» — в 5.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.98

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    «Лилль» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Лилль» «Реал»?
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