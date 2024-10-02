Бенфика
Атлетико
«Бенфика»
Турнирное положение: Клуб из Лиссабона в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии стал вторым, а своей еврокубковый путь завершил на стадии 1/4 финала ЛЕ, проиграв «Марселю».
В новом розыгрыше страны «Бенфика» после семи туров набрала 16 баллов и находится на третьей строке в таблице, проигрывая пять баллов лидеру.
Бенфика — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На старте этого розыгрыша Лиги чемпионов «орлы» смогли обыграть на выезде сербскую «Црвену Звезду» со счетом 2:1, ведя после первого тайма 2:0. После того поединка они выиграли еще две встречи в чемпионате Португалии тем самым довели свою победную серию до четырех игр.
Не сыграют: Форвард Тьягу Гувейя и хавбек Ренату Санчес находятся в лазарете команды.
Состояние команды: Сейчас у «Бенфики» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период столичная команда расписала одну мировую и добилась шести выигрышей. Причем в четырех случаях виктории были с разницей в два и более мячей, но все эти поединки пришлись на чемпионат страны.
«Атлетико»
Турнирное положение: В прошлом сезоне мадридский клуб занял четвертое место в чемпионате Испании и добрался до четвертьфинала ЛЧ, проиграв там дортмундской «Боруссии».
В текущем же первенстве страны «Атлетико» пока идет без поражений, выиграв четыре раза при четырех ничьих, и находится среди лидеров.
Последние матчи: На выходных «матрасники» в рамках Примеры на своем поле расписали мировую в дерби с мадридским «Реалом» со счетом 1:1, уйдя от поражения в компенсированное к матчу время. Ранее они одолели в гостях 1:0 «Сельту» и сыграли 1:1 с «Райо Вальекано» на его поле, а также на старте нового розыгрыша ЛЧ дома одолели 2:1 «РБ Лейпциг».
Не сыграют: Полузащитник Пабло Барриос и защитник Сесар Аспиликуэта из-за травм пропустят этот поединок.
Состояние команды: К данной игре «Атлетико» подходит с 10-матчевой беспроигрышной серией, которая длится еще с прошлого сезона. В этот удачный для себя период «индейцы» расписали четыре мировых исхода и добились шести выигрышей.
Причем за весь данный отрезок они в шести случаях сохранили свои ворота на замке. А не забивала команда всего лишь в одной встрече из 15 предыдущих с учетом всех турниров.
Статистика для ставок
- Между собой эти клубы провели три матча, два из которых выиграл «Атлетико» при одной победе «Бенфике»
- Все эти поединки завершились с одинаковым счетом по 2:1
- Последний раз они встречались в 2015 году и тогда обменялись гостевыми победами.
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 2.46, победа «Бенфики» — 3.00, ничья — 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: От данного противостояния вполне можно ждать верхового исхода, потому что и в играх между собой, да и в этом сезоне они зачастую выдают результативные поединки.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.94.
Прогноз: И также еще ждем, что команды наконец-то прервут свою бескомпромиссную очную серию и на этот раз поделят очки между собой.
Ставка: ничья за 3.40.