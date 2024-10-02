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    Будет ли первая ничья в противостоянии этих клубов?

    Бенфика — Атлетико: прогноз и ставка (коэффициент 1.94) на футбол. 02/10/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Атлетико»
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    «Атлетико»
    Португальская «Бенфика» на своем поле примет испанский «Атлетико» из Мадрида во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Лиссабоне 2 октября на стадионе «Эштадиу да Луж», начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 02 Октября 2024 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: Клуб из Лиссабона в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии стал вторым, а своей еврокубковый путь завершил на стадии 1/4 финала ЛЕ, проиграв «Марселю».

    В новом розыгрыше страны «Бенфика» после семи туров набрала 16 баллов и находится на третьей строке в таблице, проигрывая пять баллов лидеру.

    Бенфика — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На старте этого розыгрыша Лиги чемпионов «орлы» смогли обыграть на выезде сербскую «Црвену Звезду» со счетом 2:1, ведя после первого тайма 2:0. После того поединка они выиграли еще две встречи в чемпионате Португалии тем самым довели свою победную серию до четырех игр.

    Не сыграют: Форвард Тьягу Гувейя и хавбек Ренату Санчес находятся в лазарете команды.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Бенфики» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период столичная команда расписала одну мировую и добилась шести выигрышей. Причем в четырех случаях виктории были с разницей в два и более мячей, но все эти поединки пришлись на чемпионат страны.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне мадридский клуб занял четвертое место в чемпионате Испании и добрался до четвертьфинала ЛЧ, проиграв там дортмундской «Боруссии».

    В текущем же первенстве страны «Атлетико» пока идет без поражений, выиграв четыре раза при четырех ничьих, и находится среди лидеров.

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  • 21/09/2024

    • Последние матчи: На выходных «матрасники» в рамках Примеры на своем поле расписали мировую в дерби с мадридским «Реалом» со счетом 1:1, уйдя от поражения в компенсированное к матчу время. Ранее они одолели в гостях 1:0 «Сельту» и сыграли 1:1 с «Райо Вальекано» на его поле, а также на старте нового розыгрыша ЛЧ дома одолели 2:1 «РБ Лейпциг».

    Не сыграют: Полузащитник Пабло Барриос и защитник Сесар Аспиликуэта из-за травм пропустят этот поединок.

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    Состояние команды: К данной игре «Атлетико» подходит с 10-матчевой беспроигрышной серией, которая длится еще с прошлого сезона. В этот удачный для себя период «индейцы» расписали четыре мировых исхода и добились шести выигрышей.

    Причем за весь данный отрезок они в шести случаях сохранили свои ворота на замке. А не забивала команда всего лишь в одной встрече из 15 предыдущих с учетом всех турниров.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели три матча, два из которых выиграл «Атлетико» при одной победе «Бенфике»

    • Все эти поединки завершились с одинаковым счетом по 2:1

    • Последний раз они встречались в 2015 году и тогда обменялись гостевыми победами.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 2.46, победа «Бенфики» — 3.00, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния вполне можно ждать верхового исхода, потому что и в играх между собой, да и в этом сезоне они зачастую выдают результативные поединки.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.94.

    Прогноз: И также еще ждем, что команды наконец-то прервут свою бескомпромиссную очную серию и на этот раз поделят очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.40.

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    «Бенфика» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. Будет ли первая ничья в противостоянии этих клубов?
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