Португальская «Бенфика» на своем поле примет испанский «Атлетико» из Мадрида во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Лиссабоне 2 октября на стадионе «Эштадиу да Луж», начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: Клуб из Лиссабона в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии стал вторым, а своей еврокубковый путь завершил на стадии 1/4 финала ЛЕ, проиграв «Марселю».

В новом розыгрыше страны «Бенфика» после семи туров набрала 16 баллов и находится на третьей строке в таблице, проигрывая пять баллов лидеру.

Последние матчи: На старте этого розыгрыша Лиги чемпионов «орлы» смогли обыграть на выезде сербскую «Црвену Звезду» со счетом 2:1, ведя после первого тайма 2:0. После того поединка они выиграли еще две встречи в чемпионате Португалии тем самым довели свою победную серию до четырех игр.

Не сыграют: Форвард Тьягу Гувейя и хавбек Ренату Санчес находятся в лазарете команды.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Бенфики» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период столичная команда расписала одну мировую и добилась шести выигрышей. Причем в четырех случаях виктории были с разницей в два и более мячей, но все эти поединки пришлись на чемпионат страны.

«Атлетико»

Турнирное положение: В прошлом сезоне мадридский клуб занял четвертое место в чемпионате Испании и добрался до четвертьфинала ЛЧ, проиграв там дортмундской «Боруссии».

В текущем же первенстве страны «Атлетико» пока идет без поражений, выиграв четыре раза при четырех ничьих, и находится среди лидеров.

Последние матчи: На выходных «матрасники» в рамках Примеры на своем поле расписали мировую в дерби с мадридским «Реалом» со счетом 1:1, уйдя от поражения в компенсированное к матчу время. Ранее они одолели в гостях 1:0 «Сельту» и сыграли 1:1 с «Райо Вальекано» на его поле, а также на старте нового розыгрыша ЛЧ дома одолели 2:1 «РБ Лейпциг».

Не сыграют: Полузащитник Пабло Барриос и защитник Сесар Аспиликуэта из-за травм пропустят этот поединок.

Состояние команды: К данной игре «Атлетико» подходит с 10-матчевой беспроигрышной серией, которая длится еще с прошлого сезона. В этот удачный для себя период «индейцы» расписали четыре мировых исхода и добились шести выигрышей.

Причем за весь данный отрезок они в шести случаях сохранили свои ворота на замке. А не забивала команда всего лишь в одной встрече из 15 предыдущих с учетом всех турниров.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели три матча, два из которых выиграл «Атлетико» при одной победе «Бенфике»

Все эти поединки завершились с одинаковым счетом по 2:1

Последний раз они встречались в 2015 году и тогда обменялись гостевыми победами.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 2.46, победа «Бенфики» — 3.00, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.95 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния вполне можно ждать верхового исхода, потому что и в играх между собой, да и в этом сезоне они зачастую выдают результативные поединки.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.94.

Прогноз: И также еще ждем, что команды наконец-то прервут свою бескомпромиссную очную серию и на этот раз поделят очки между собой.

Ставка: ничья за 3.40.