«Саутгемптон» сыграет на выезде против «Борнмута» в рамках шестого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» на текущий момент находится на 13-м месте в таблице. Клуб набрал 5 очков в пяти встречах. У «Борнмута» одна победа, две ничьи и два поражения.

Последние матчи: «Борнмут» неплохо стартовал в новом сезоне АПЛ. Но сентябрь пока приносит команде разочарования.

Ранее «Борнмут» потерпел два поражения кряду. Команда уступила «Челси» (0:1) и «Ливерпулю» (0:3).

Не сыграют: Адамс.

Состояние команды: «Борнмут» неудачно выступает в текущем месяце. Клуб в двух сентябрьских матчах не забил ни одного гола.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Борнмут» в нынешнем розыгрыше АПЛ дома еще не побеждал. Команда нацелена прервать полосу неудач.

Букмекеры считают фаворитом «Борнмут». У хозяев высокие шансы добиться успеха.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» в таблице АПЛ располагается на предпоследнем, 19-м месте. Команда в нынешнем сезоне рискует бороться за выживание.

У «Саутгемптона» одно набранное очко в пяти матчах. На старте чемпионата Англии-2024/25 уже зафиксированы 4 поражения.

Последние матчи: «Саутгемптон» в сентябре провел три матча. У клуба две ничьи и одно поражение.

14 сентября «святые» разочаровали фанатов в противостоянии с «Манчестер Юнайтед». Команда дома уступила со счетом 0:3.

Не сыграют: Базуну, Сулемана.

Состояние команды: «Саутгемптон» еще ни разу не выиграл в новом сезоне АПЛ. Болельщики бьют тревогу. Ситуация ухудшается с каждой неделей.

В рамках АПЛ команды последний раз играли в апреле 2023 года. Тогда «Саутгемптон» на своем поле уступил «Борнмуту» со счетом 2:3. Кто окажется сильнее теперь?

Статистика для ставок

«Борнмут» в АПЛ потерпел два поражения кряду

У «Саутгемптона» одно набранное очко в пяти матчах

В апреле 2023 года «Саутгемптон» уступил «Борнмуту» со счетом 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Борнмут» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Саутгемптона» — за 5.20.

Прогноз: Форма «святых» оставляет желать лучшего. «Борнмут» на своем поле сможет добиться победы.

Ставка: победа «Борнмута» с форой (-1) за 1.99.

Прогноз: еще один прогноз, что команды не проявят себя в нападении и не поразят ворота друг друга.

Ставка: обе не забьют за 2.38.