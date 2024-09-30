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    У команд возникнут проблемы в атаке?

    «Борнмут» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.38) и прогноз на английскую Премьер-лигу, 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Саутгемптон»
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    «Борнмут»
    «Саутгемптон» сыграет на выезде против «Борнмута» в рамках шестого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2024 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 22:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» на текущий момент находится на 13-м месте в таблице. Клуб набрал 5 очков в пяти встречах. У «Борнмута» одна победа, две ничьи и два поражения.

    Последние матчи: «Борнмут» неплохо стартовал в новом сезоне АПЛ. Но сентябрь пока приносит команде разочарования.

    Борнмут — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Борнмут» потерпел два поражения кряду. Команда уступила «Челси» (0:1) и «Ливерпулю» (0:3).

    Не сыграют: Адамс.

    Состояние команды: «Борнмут» неудачно выступает в текущем месяце. Клуб в двух сентябрьских матчах не забил ни одного гола.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Борнмут» в нынешнем розыгрыше АПЛ дома еще не побеждал. Команда нацелена прервать полосу неудач.

    Букмекеры считают фаворитом «Борнмут». У хозяев высокие шансы добиться успеха.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» в таблице АПЛ располагается на предпоследнем, 19-м месте. Команда в нынешнем сезоне рискует бороться за выживание.

    У «Саутгемптона» одно набранное очко в пяти матчах. На старте чемпионата Англии-2024/25 уже зафиксированы 4 поражения.

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    • Последние матчи: «Саутгемптон» в сентябре провел три матча. У клуба две ничьи и одно поражение.

    14 сентября «святые» разочаровали фанатов в противостоянии с «Манчестер Юнайтед». Команда дома уступила со счетом 0:3.

    Не сыграют: Базуну, Сулемана.

    Состояние команды: «Саутгемптон» еще ни разу не выиграл в новом сезоне АПЛ. Болельщики бьют тревогу. Ситуация ухудшается с каждой неделей.

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    В рамках АПЛ команды последний раз играли в апреле 2023 года. Тогда «Саутгемптон» на своем поле уступил «Борнмуту» со счетом 2:3. Кто окажется сильнее теперь?

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» в АПЛ потерпел два поражения кряду

    • У «Саутгемптона» одно набранное очко в пяти матчах

    • В апреле 2023 года «Саутгемптон» уступил «Борнмуту» со счетом 2:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Борнмут» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Саутгемптона» — за 5.20.

    Прогноз: Форма «святых» оставляет желать лучшего. «Борнмут» на своем поле сможет добиться победы.

    Ставка: победа «Борнмута» с форой (-1) за 1.99.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды не проявят себя в нападении и не поразят ворота друг друга.

    Ставка: обе не забьют за 2.38.

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    «Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на футбол. У команд возникнут проблемы в атаке?
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