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    «Ливерпуль» продлит серию побед над «Борнмутом»

    «Ливерпуль» — «Борнмут». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 21 сентября 2024 года

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    «Ливерпуль»
    В субботу, 21 сентября, в пятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет против «Борнмута». Поединок пройдет на «Энфилде» и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Сентября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдский коллектив в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в АПЛ, проиграв аж девять баллов победителю «Ман Сити».

    В новом же чемпионате страны «Ливерпуль» в четырех турах набрал девять пунктов и идет среди лидеров. У команда три виктории и одно фиаско, разница мячей — 7:1.

    Ливерпуль — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «красные» на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов уверенно обыграли в гостях итальянский «Милан» со счетом 3:1, пропустив первыми уже на третьей минуте матча. В последней же игре чемпионата они неожиданно уступили дома 0:1 «Ноттенгему», а перед этим обыграли по 2:0 «Ипсвич» и «Брентфорд», а также 3:0 «МЮ».

    Не сыграют: Полузащитник Харви Эллиот из-за травмы пропустит этот поединок.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Ливерпуль» просто отлично начал новый сезон, выиграв первые три официальных поединка и не пропустив в них ни одного гола. В четвертом же матче мерсисайдцы допустили первую и пока единственную осечку, проиграв в родных стенах 0:1 «Ноттингему». Однако уже в следующем поединке они смогли реабилитироваться, уверенно обыграв в Италии «Милан» в матче Лиги чемпионов.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» прошлогодний розыгрыш английской Премьер-лиги завершил в середине таблицы, на 12 месте.

    В текущем чемпионате коллектив набрал пять пунктов в четырех играх и разместился в середине турнирной таблицы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Новый сезон «вишни» начали с двух ничьих кряду, поочередно по 1:1 сыграв с «Ноттингемом» в гостях и «Ньюкаслом» дома. После этого они проиграли в Кубке лиги 0:1 «Вест Хэму». А затем уже в рамках АПЛ одолели по-волевому на выезде «Эвертон» 3:2 и в родных стенах потерпели минимальное фиаско от «Челси» 0:1.

    Не сыграют: Форвард Данго Уаттара и хавбек Тайлер Адамс травмированы.

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    Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона и во всех официальных поединках «Борнмут» смог добыть только одну викторию за прошедшие восемь встреч. Также за данный период времени коллектив расписал две мировые и потерпел пять поражений. Но четыре из них были с минимальной разницей.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» в трех предыдущих очных поединках

    • Дома мерсисайдцы обыграли «вишен» в пяти предыдущих встречах и в четырех случаях с разницей в два и более мячей

    • И девять из десяти последних очных противостояний данных команд завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.32, победа «Борнмута» — 9.50, ничья — 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 3.00 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» на своем поле наверняка продолжит обыгрывать такого удобного для себя соперника. К тому же «красным» нужно реабилитироваться за проигрыш от «Ноттингема» в прошлом туре.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.81.

    Прогноз: И также здесь еще поставим на то, что в поединке будет забито больше трех мячей, ведь зачастую в очные встречи данных команд проходят довольно-таки результативно.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.01.

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    «Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» продлит серию побед над «Борнмутом»
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