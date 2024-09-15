15 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Гавр». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Малыши» начали чемпионат не столь успешно. В первых 3 турах Лиги 1 они набрали всего 2 очка.

При этом «Тулуза» сейчас находится на 15 месте турнирной таблицы. Да и настреляли «фиолетовые» всего 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур не принес команде зачетных баллов. «Малыши» уступили «Марселю» со счетом 1:3.

До того команда подписала мировую с «Ниццей» (1:1). Да и поединок с «Нантом» завершился ничейным результатом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. При этом в этих поединках «Тулуза» настреляла всего 2 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: Франк Магри — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «фиолетовые» имеют заметные сложности в плане реализации. К тому же форвард Магри как раз схлопотал дисквалификацию.

Поединки против «Гавра» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Тулуза» выиграла 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и мотивация впервые за 2 с половиной года одолеть «Гавр» у «малышей» огромная.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» в новом чемпионате стартовал достаточно успешно. В первых трех турах команда набрала 6 очков.

Причем «Гавр» нынче пребывает на 7 строчке турнирной таблицы. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Гавр» сумел одолеть «Осер» (3:1).

До того команда справилась с «Сент-Этьеном» (2:0). А вот дать бой чемпиону Франции ПСЖ не удалось (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух своих последних поединках «Гавр» победил. А вот оборона команды ошибается слишком часто.

При этом «Гавр» явно способен избежать привычной для себя борьбы за выживание. Команда Далера Кузяева выглядит вполне симпатично.

В прошлом сезоне команда дважды переиграла «Тулузу». В первом круге «Гавр» выиграл со счетом 2:1, во втором — 1:0.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и по игре команда выглядит монолитнее «фиолетовых».

Статистика для ставок

«Гавр» выиграл в 2 своих последних поединках

«Тулуза» в среднем забивает менее гола за матч

«Гавр» обыграл «фиолетовых» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 4.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.03 и 1.91.

Прогноз: Гости весьма выгодно смотрелись в своих последних поединках.

«Тулуза» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.

Ставка: «Гавр» не проиграет за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18