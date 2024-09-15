ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону» «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА
  • 23:28
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
  • 22:15
    • «Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ
  • 19:10
    • Месси полностью восстановился от травмы
  • 00:05
    • «Бетис» обыграл «Леганес»
  • 23:39
    • «Сент-Этьен» с минимальным счетом победил «Лилль»
    Все новости спорта

    Команда Кузяева не даст себя в обиду

    «Тулуза» — «Гавр». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига 1, 15 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Тулузу Прогнозы на Гавр Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Гавр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев
    15 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Гавр». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 15 Сентября 2024 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 18:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Малыши» начали чемпионат не столь успешно. В первых 3 турах Лиги 1 они набрали всего 2 очка.

    При этом «Тулуза» сейчас находится на 15 месте турнирной таблицы. Да и настреляли «фиолетовые» всего 2 мяча в ворота соперников.

    Тулуза — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур не принес команде зачетных баллов. «Малыши» уступили «Марселю» со счетом 1:3.

    До того команда подписала мировую с «Ниццей» (1:1). Да и поединок с «Нантом» завершился ничейным результатом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. При этом в этих поединках «Тулуза» настреляла всего 2 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Франк Магри — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «фиолетовые» имеют заметные сложности в плане реализации. К тому же форвард Магри как раз схлопотал дисквалификацию.

    Поединки против «Гавра» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Тулуза» выиграла 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и мотивация впервые за 2 с половиной года одолеть «Гавр» у «малышей» огромная.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» в новом чемпионате стартовал достаточно успешно. В первых трех турах команда набрала 6 очков.

    Причем «Гавр» нынче пребывает на 7 строчке турнирной таблицы. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

  • Переход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон»
  • Европейская мечта 28-летнего российского полузащитника наконец воплотилась в реальность
  • 12/09/2024

    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Гавр» сумел одолеть «Осер» (3:1).

    До того команда справилась с «Сент-Этьеном» (2:0). А вот дать бой чемпиону Франции ПСЖ не удалось (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух своих последних поединках «Гавр» победил. А вот оборона команды ошибается слишком часто.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Гавр» явно способен избежать привычной для себя борьбы за выживание. Команда Далера Кузяева выглядит вполне симпатично.

    В прошлом сезоне команда дважды переиграла «Тулузу». В первом круге «Гавр» выиграл со счетом 2:1, во втором — 1:0.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и по игре команда выглядит монолитнее «фиолетовых».

    Статистика для ставок

    • «Гавр» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Тулуза» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Гавр» обыграл «фиолетовых» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 4.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.03 и 1.91.

    Прогноз: Гости весьма выгодно смотрелись в своих последних поединках.

    «Тулуза» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.

    Ставка: «Гавр» не проиграет за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Комо — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тулуза» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Команда Кузяева не даст себя в обиду
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры