13 сентября в рамках 4-го тура французской Лиги 1 сыграют «Сент-Этьен» и «Лилль». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. После 3-х туров «Сент-Этьен» занимает последнее 18-е место в таблице без набранных очков.

Игра у команды совсем не идет, «Сент-Этьен» проигрывает всем подряд, не имея шансов на успех.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги 1 команда крупно проиграла «Бресту» (0:4), а до этого уступила «Гавру» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме .

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Сент-Этьен» выиграл только 1 раз и четырежды проиграл. За этот период команда пропустила 10 голов при 3-х забитых.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграет: Антони Бриансон (травма).

Состояние команды: «Сент-Этьену» необходимо срочно менять игру после такого провального старта. «Зеленые» — единственные в лиге, кто еще не забил ни одного гола.

В последней очной встрече «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) в 2022-м году. Сможет ли команда на сей раз зацепиться за очки в предстоящем матче? Большой вопрос...

«Лилль»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю очками в активе после 3-х туров. «Лилль» отстает от 1-й позиции на 3 пункта.

Стоит отметить, что французская команда успела провести только 1 матч на чужом поле в нынешнем сезоне. «Лилль» набрал 3 очка в гостях.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги 1 команда проиграла ПСЖ со счетом 1:3. До этого «Лилль» также уступил пражской «Славии» в квалификации Лиги чемпионов (1:2).

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Лилль» забил 8 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Митчел Баккер, Набиль Бенталеб, Хакон Харальдссон, Исмаили, Нгалаи Мукау, Самуэль Умтити и Аким Зедадка (у всех — травмы).

Состояние команды: Даже несмотря на большой список травмированных «Лилль» выступает здорово. Команда уже вышла в основной этап Лиги чемпионов.

В последних 5-и очных матчей «Лилль» обыгрывал «Сент-Этьен» только 1 раз, а также четырежды сыграла вничью. В предстоящем матче у команды есть отличные шансы набрать драгоценные очки.

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах «Лилль» проиграл с общим счетом 2:5

«Сент-Этьен» проиграл все матчи в нынешнем сезоне Лиги 1, не забив ни одного гола

В последних 4-х очных встречах «Лилль» и «Сент-Этьен» непременно играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа «Сент-Этьена» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Лилль» наберет свои очки. Команда гораздо сильнее своего противника.

Ставка: Победа «Лилля» за 1.90.

Прогноз: У «Сент-Этьена» большие проблемы с атакой, но в предстоящем матче команда сможет забить 1-й гол в чемпионате.

Ставка: Обе забьют за 1.82.