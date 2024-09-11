11 сентября в 1/4 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Санфречче Хиросима» и «Гамба Осака». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санфречче Хиросима» — «Гамба Осака», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санфречче Хиросима»

Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Санфречче Хиросима» лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем реже 2 голов за матч: 53 мяча в 29 поединках.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила «Нагое» (1:2). Да и в серии пенальти оппонент оказался удачливее.

А вот до того «Санфречче Хиросима» обыграла «Нагою» (1:0). Да и поединок с ФК «Токио» завершился для команды викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 7 последних матчах чемпионата команда победила. При этом «Санфречче Хиросима» пропускает в среднем гол за матч: 28 мячей в 29 поединках.

Матчи против «Гамба Осака» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Санфречче Хиросима» выиграла 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой победный сериал. Да и в последнее время команда выглядит весьма неплохо.

«Гамба Осака»

Турнирное положение: «Гамба Осака» нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте.

Причем «Гамба Осака» в 28 матчах чемпионата победила 13 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 32 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Фукуоку» обыграть не удалось (2:2).

До того команда смогла переиграть «Сенан» (3:2). А вот поединок с «Кобе» завершился паритетом (2:2).

Вообще же, «Гамба Осака» в 5 своих последних матчах победил всего лишь однажды. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Гамба Осака» не проигрывала в 5 матчах подряд.

Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Гамба Осака» в среднем менее гола за матч: 22 пропущенных мяча в 28 поединках.

Причем «Гамба Осака» на 7 очков отстает от лидера. Вот только проиграла команда уже в 6 поединках японского чемпионата.

Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Вот только уверенности в плане реализации нет и в первом приближении.

Статистика для ставок

«Санфречче Хиросима» выиграл в 7 последних поединках чемпионата

«Гамба Осака» в среднем пропускает менее гола за матч

«Санфречче Хиросима» забивает в среднем меньше 2 голов за матч — 53 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 6.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.90 и 1.97.

Прогноз: «Санфречче Хиросима» в последнее время заметно прибавила, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Санфречче Хиросимы» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04