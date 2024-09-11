«Санфречче Хиросима»
Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом «Санфречче Хиросима» лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем реже 2 голов за матч: 53 мяча в 29 поединках.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила «Нагое» (1:2). Да и в серии пенальти оппонент оказался удачливее.
А вот до того «Санфречче Хиросима» обыграла «Нагою» (1:0). Да и поединок с ФК «Токио» завершился для команды викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в 7 последних матчах чемпионата команда победила. При этом «Санфречче Хиросима» пропускает в среднем гол за матч: 28 мячей в 29 поединках.
Матчи против «Гамба Осака» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Санфречче Хиросима» выиграла 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой победный сериал. Да и в последнее время команда выглядит весьма неплохо.
«Гамба Осака»
Турнирное положение: «Гамба Осака» нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте.
Причем «Гамба Осака» в 28 матчах чемпионата победила 13 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 32 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Фукуоку» обыграть не удалось (2:2).
До того команда смогла переиграть «Сенан» (3:2). А вот поединок с «Кобе» завершился паритетом (2:2).
Вообще же, «Гамба Осака» в 5 своих последних матчах победил всего лишь однажды. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Гамба Осака» не проигрывала в 5 матчах подряд.
Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Гамба Осака» в среднем менее гола за матч: 22 пропущенных мяча в 28 поединках.
Причем «Гамба Осака» на 7 очков отстает от лидера. Вот только проиграла команда уже в 6 поединках японского чемпионата.
Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Вот только уверенности в плане реализации нет и в первом приближении.
Статистика для ставок
- «Санфречче Хиросима» выиграл в 7 последних поединках чемпионата
- «Гамба Осака» в среднем пропускает менее гола за матч
- «Санфречче Хиросима» забивает в среднем меньше 2 голов за матч — 53 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 6.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.90 и 1.97.
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Прогноз: «Санфречче Хиросима» в последнее время заметно прибавила, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Санфречче Хиросимы» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04