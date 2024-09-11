ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон БрэдиБрэди прошел Бернса, Андраде уступила Силве. Обзор карда UFC Vegas 97 Арина СоболенкоТриумф Соболенко, мрачная победа Синнера, прорыв американцев и очередная неудача Свентек «Локомотив» обыграл «Магнитку» в матче открытияМатч за Кубок Открытия, первый гол Кузнецова, «Зеленое дерби»
  • 18:47
    • «Авангард» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 17:56
    • «СЭ»: Кордоба не захотел переходить в «Спартак»
  • 15:18
    • «Сьон» объявил о переходе Антона Миранчука
  • 21:01
    • «Торпедо» и «Арсенал» сыграли результативную ничью
  • 19:26
    • «Барыс» уступил «Амуру» с разгромным счетом
  • 19:11
    • В КХЛ может появиться клуб из Азербайджана
  • 18:23
    • «СЭ»: Дзюба не сможет подписать контракт в России после 12 сентября
    Все новости спорта

    «Санфречче Хиросима» начнет без прелюдий

    «Санфречче Хиросима» — «Гамба Осака». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Японии, 11 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Санфречче Хиросима» — «Гамба Осака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Санфречче Хиросима»
    11 сентября в 1/4 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Санфречче Хиросима» и «Гамба Осака». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санфречче Хиросима» — «Гамба Осака», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Санфречче Хиросима»

    Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Санфречче Хиросима» лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем реже 2 голов за матч: 53 мяча в 29 поединках.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила «Нагое» (1:2). Да и в серии пенальти оппонент оказался удачливее.

    А вот до того «Санфречче Хиросима» обыграла «Нагою» (1:0). Да и поединок с ФК «Токио» завершился для команды викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 7 последних матчах чемпионата команда победила. При этом «Санфречче Хиросима» пропускает в среднем гол за матч: 28 мячей в 29 поединках.

    Матчи против «Гамба Осака» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Санфречче Хиросима» выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой победный сериал. Да и в последнее время команда выглядит весьма неплохо.

    «Гамба Осака»

    Турнирное положение: «Гамба Осака» нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте.

    Причем «Гамба Осака» в 28 матчах чемпионата победила 13 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 32 мяча.

  • Не Тен Хагом единым. Пять причин для радости болельщиков «Манчестер Юнайтед»
  • Для болельщиков «МЮ» дела снова обстоят довольно мрачно, но есть и поводы для оптимизма
  • Вчера

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Фукуоку» обыграть не удалось (2:2).

    До того команда смогла переиграть «Сенан» (3:2). А вот поединок с «Кобе» завершился паритетом (2:2).

    Вообще же, «Гамба Осака» в 5 своих последних матчах победил всего лишь однажды. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Гамба Осака» не проигрывала в 5 матчах подряд.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Гамба Осака» в среднем менее гола за матч: 22 пропущенных мяча в 28 поединках.

    Причем «Гамба Осака» на 7 очков отстает от лидера. Вот только проиграла команда уже в 6 поединках японского чемпионата.

    Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Вот только уверенности в плане реализации нет и в первом приближении.

    Статистика для ставок

    • «Санфречче Хиросима» выиграл в 7 последних поединках чемпионата

    • «Гамба Осака» в среднем пропускает менее гола за матч

    • «Санфречче Хиросима» забивает в среднем меньше 2 голов за матч — 53 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 6.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.90 и 1.97.

    Прогноз: «Санфречче Хиросима» в последнее время заметно прибавила, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Санфречче Хиросимы» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Лесото — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Блинкова — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Балтика — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Черногория — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Турция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Румыния — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Норвегия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Викери
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альбасете — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пэр — Фирнли
  • Теннис
  • Завтра в 00:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Санфречче Хиросима» — «Гамба Осака»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на футбол. «Санфречче Хиросима» начнет без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры